Nakon neuspjeha u prikupljanju dvotrećinske većine u Saboru za odluku o obuci ukrajinskih vojnika na teritoriju Hrvatske, HDZ-ovi dužnosnici dali su se u intenzivnu javnu kampanju s ciljem da ovaj poraz preokrenu u korist svoje stranke, piše u nedjelju Večernji list.

Pokušali kompromitirati oporbu

U tu svrhu vratili su se na početne postavke koje je oko ove teme zadao premijer Andrej Plenković poručujući kako će ova situacija za njegovu stranku značiti pobjedu, bez obzira na ishod glasanja.

Plenković je time u startu dao do znanja kako će svaku opciju koja se usprotivi obuci prokazivati kao sklonu Rusiji i Putinu, no HDZ je kasnije ipak uložio velik trud kako bi osigurao potrebnu 101 zastupničku ruku.

Iako su bili nadomak ostvarenju tog cilja, on se na kraju izjalovio, a jedini jasan dobitnik u cijeloj priči ostao je Zoran Milanović, budući da se pokazalo kako on, iako nema ni približno jake alate kao Vlada, u osjetljivim situacijama ima presudan utjecaj na oporbene zastupnike, i to i na ljevici i na desnici.

Natjecali se u izjavama o kvislinzima i plaćenicima

Kako bi relativizirali ovaj poraz, HDZ-ovci su nastavili bombardirati javnost izjavama o oporbi koja je “na krivoj strani povijesti”, u čemu je najdalje otišao predstojnik premijerova kabineta Zvonimir Frka Petešić.

On je u petak navečer protivnicima obuke Ukrajinaca u Hrvatskoj poručio kako “neće moći izbjeći sud europske povijesti, ali ni osudu vlastite djece”. Oni će, kaže Frka Petešić, trajno nositi stigmu moralnih patuljaka, političkih kukavica i današnjih kvislinga.

Samo jedan veći gubitnik od premijera

Iz ove i sličnih izjava jasno je kako će ovu retoriku vjerojatno koristiti i u kampanji za parlamentarne kako bi razdjelnicu između sebe i oponenata postavio upravo na pitanju tko je za Ukrajinu, a tko protiv nje, dakle za Rusiju.

Analitičar Mate Mijić uvjeren je, međutim, kako je u priči oko obuke Ukrajinaca Plenkoviću prioritet bio obračunati se s Milanovićem i kompromitirati opoziciju te da je od premijera u ovoj situaciji veći gubitnik jedino Hrvatska, piše novinarka Večernjeg lista Iva Boban Valečić.