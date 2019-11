ANALITIČAR OTKRIVA ZASTRAŠUJUĆU RAČUNICU: Iduće godine svatko će od nas dati državi 1000 kuna više?

‘Način na koji Vlada može nekom nešto isplatiti je da nekom nešto uzme pa vama da. Ili da podigne poreze’, ističe analitičar, dodajući kako je proračun veći za 7 milijardi kuna

Nakon što je Plenković svim državnim službenicima povećao plaće 6 posto, čime bi se zapravo dodatno povećala razlika između prosvjetnih radnika i ostalih plaćenijih državnih službenika, Vlada je sada ponudila i povećanje koeficijenata za 2 posto. No sindikati ne odustaju od traženih 6,11.

No ima li u proračunu uopće 1,2 milijardi kuna koliko bi to stajalo?

‘Ovih 29 godina se samo dižu porezi’

“Način na koji Vlada može nekom nešto isplatiti je da nekom nešto uzme pa vama da. Ili da nikome ništa ne uzme pa podigne poreze. U ovih 29 godina nema uzimanja nego se sva dodatna financiranja provode kroz podizanje poreza“, rekao je ekonomski analitičar Andrej Grubišić za RTL Direkt.

Predstava za javnost, a dobit će sve što su tražili

“Ne dvojim da će se ispuniti zahtjevi sindikata, gotovo u stopostotnoj mjeri. Sve veće nezadovoljstvo roditelja će pridonijeti tome da će morati presjeći. U smislu dobit ćete ono što ste tražili, dajte samo radi spektakla i cirkusa da ne bude baš sve što ste tražili nego neka bude neki kompromis za javnost”, kazao je Grubišić.

Ipak, proračun je prevelik i već na prvi pogled, računica ne valja.

“Ne razumijem kako štedimo, ako je proračun 7 milijarde kuna veći nego prošle godine. Iz EU fondova će doći 3 do 3,5 milijardi, oko 3,5 do 4 milijarde doći će iz lokalnih izvora. Ako nas je 4 milijuna, to znači dodatno tisuću kuna po svakoj osobi”, pojasnio je ekonomski analitičar.

A sve kako bi se financirao državni aparat,.

“Hrvatska je apsolutni prvak u udjelu državne potrošnje u BDP-u u usporedbi sa svim bivšim socijalističkim državama. Po uređenju smo formalno izašli iz socijalizma, ali ekonomske prakse su ostale ukorijenjene u socijalizmu”, objasnio je.

Ističe kako bi nova odluka o povećanju minimalca, protiv koje se poslodavci bune mogla dotući niskoprofitabilne industrije, obućarsku, tekstilnu, jer poslodavci jednostavno ne mogu to platiti, a ni mjera o smanjenju poreza na dohodak za mlađe od 30 mu nije baš logična.

‘Imamo strašno kompliciran sustav’

“Ta mjera ima dvije stvari: prvo imamo strašno komplicirani sustav koji je već sad jako zakompliciran, naš je sve samo ne jednostavan. Kao drugo zašto bi npr. Šprajc ili Grubišić u svojim godinama plaćao jednu stopu poreza, a netko od 25 drugu stopu.

Ne znam na koji način se način pomaže teškoj zapošljivosti starije radne snage koja je prije bila ‘lajtmotiv’. Nije rješenje neplaćanje poreza za one od 25 ili 50 posto između 25 i 30 godina nego je plaćanje male stope poreza za sve. Tako će svi imati adekvatnu korist od toga”, zaključio je Grubišić.