ANALITIČAR OTKRIVA KAKVE BI POSLJEDICE MOGLO IMATI IGNORIRANJE SINDIKATA: ‘Ovo je sve ono što Plenković nije htio…’

Andrej Plenković se trebao ranije uključiti u štrajk koji je postao problem za Vladu, smatra politički analitičar Ivica Relković

Politički analitičar Ivica Relković gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao današnji veliki prosvjed učitelja i nastavnika, pri čemu je izjavio da se premijer Andrej Plenković trebao ranije uključiti jer bi kolateralnu štetu mogla snositi predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

“Da, Andrej Plenković se trebao ranije uključiti. Ovo jest problem Vlade. Ovo možda okrzne Kolindu Grabar-Kitarović, ovo nije u njezinoj predsjedničkoj nadležnosti. Ovo jest vlada”, rekao je Relković koji smatra da je ovaj prosvjed “sve ono što Plenković nije htio” te da je Vlada mogla predvidjeti da se ide prema zadnjoj godini mandata budući da sindikati tada imaju najjače alate za vršenje pritiska.

Veliki pritisak na Plenkovića i Vladu

“Kako je trebalo zatvoriti to pitanje – o tome se može razgovarati. Ali sigurno ne tako da se komunikacija sa sindikatima radi s razine premijerovog odbijanja, komentiranja s visoke razine i sada je došlo do toga da će on to morati rješavati… svatko – pa tako i sindikati – svjestan je da kada dođe zadnja godina mandata, pa još u kombinaciji s predsjedničkim izborima, da su to alati koji idu i prema političkim pritiscima. Izgubit ćeš izbore ako ne riješiš danas učitelje, sutra liječnike, prekosutra policajce ili nekog trećeg”, dodaje Relković.

“I Plenkoviću nije zgodno što je prvih 6 mjeseci iduće godine predsjedanje Eurospskim vijećem, jer i tu njegovu kartu gdje on izvrsno stoji vani i pliva kao riba u vodi, sindikati mogu koristiti znajući da on neće htjeti umanjiti svoju sliku u kontekstu EU”, smatra ovaj politički analitičar i dodaje da je prosvjed prosvjetara politički ako se politika shvati u širokom pojmu borbe za opće dobro.

