ANALITIČAR OTKRIO ZAŠTO PLENKOVIĆU NE BI PRUŽIO RUKU, ALI MILANOVIĆU BI: I što s onima koji koriste ‘6+6’? ‘Ako im branite da rade, onda platite’

Politički analitičar Krešimir Macan komentirao je izbjegavanje rukovanja, donošenje Zakona o obnovi Zagreba i okolice nakon potresa, korištenje mjere ‘šest plus šest’, pravosudno procesuiranje političara te nadolazeće lokalne izbore

Politički analitičar Krešimir Macan komentirao je aktualnu političku situaciju, a započeo je s peripetijama oko rukovanja između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića otkrivši kome bi pružio ruku. On je inače bio premijerov savjetnik, no odlučio je poštivati epidemiološke mjere. “Plenkoviću ne bih, niti bi on meni, ali sam siguran da bi Milanović prišao trčeći i pružio ruku”, rekao je Macan za N1.

Sabor je izglasao Zakon o obnovi Zagreba i okolice nakon potresa, a Macan je, poput Plenkovića, izjavio da je bitan konsenzus svih aktera pri donošenju tako teškog i financijski važnog propisa. “Vjerujem da će svi paziti na svaku kunu i da će to biti bojišnica pri provedbi zakona. Ovo je jedan od onih presedana, kad Vlada, koja u principu odbija amandmane oporbe u paketu, ovdje prihvaća one koji poboljšavaju zakon”, uvjeren je Macan.

Treba urediti plaćanje i sukob interesa

Smatra da bi trebalo urediti opciju po kojoj bivši saborski zastupnici po isteku mandata šest mjeseci primaju punu, a još šest mjeseci pola plaće. “Ako im branite da rade, onda im morate dati neku naknadu. Ako ja u svojoj firmi imam klauzule da zabranjujem nekome da radi godinu dana kod konkurencije, moram ja plaćati plaću toj osobi. To sve rješava i sukob interesa. Treba se cjelovito riješiti pitanje sukoba interesa, treba se donijeti i jedno i drugo u paketu, to su povezane posude. Treba ljudima omogućiti da rade. Netko je odradio dva mandata pošteno u Saboru, toj osobi, koja osam godina nije bila na tržištu, mora se omogućiti da se snađe”, rekao je.

Katastrofom je nazvao imenovanje bivše ministra državne imovine, Gorana Marića, kao savjetnika u Hrvatskim autocestama. “Ako imate s jedne strane Rimac, koja je nevina dok se ne dokaže krivnja, nje se odmah odrekao, a Marić koji je sam otišao, nije imao posljedice, povukao se iz javnosti i sad se to izvlači na površinu, nije dobra poruka”, rekao je Macan, dodavši da je Rimac još uvijek osumnjičenica, ali da se prema njoj postupalo puno strože nego prema Mariću.

“Jedna stvar koju ljudi u strankama računaju je da će ih stranka zaštititi. Žalac je imala nesreću da je uhvaćena s Rimac, netko je rekao da nema za nju mjesta u državnoj upravi. Po meni bi bilo puno elegantnije da su joj rekli da nema mjesta za nju u državnom sektoru i neka ide tražiti posao u privatnom. Zašto se ide u stranke? Da bi se dobio posao u javnom sektoru, jer se ne može dobiti u privatnom”, rekao je Macan.

Podjela zagrebačkog istoka

Bacivši pogled na metropolu, politički je analitičar procijenio da Tomislav Tomašević ima najviše šanse pobijediti Milana Bandića na predstojećim izborima, uz rasipanje glasova na desnici. Pobjednička strategija bila bi, procijenio je, podijeliti Dubravu i Sesvete, jer su te dvije gradske četvrti na ranijim izborima odlučivale o sudbini cijelog Zagreba.