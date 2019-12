ANALITIČAR OTKRIO ŠTO SE UPRAVO DOGAĐA U SLAVONIJI I DALMACIJI: ‘Pazi se da se to ne vidi u medijima’ Debata? ‘Milanovića čeka zamka…’

‘Sučeljavanja su onaj završni ključ jer više nemate vremena obići teren’, kaže Ivica Relković

Kampanja za drugi krug predsjedničkih izbora u punom je jeku. Tako su HDZ-ovci “ubacili u petu brzinu” pa za motiviranje na terenu zadužili Milijana Brkića, ali i u stožer svoje kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović doveli još članova. I Zoran Milanović i Grabar-Kitarović i dalje obilaze Hrvatsku, osobito dijelove u kojima su izgubili glasove što znači da je ovo borba za svakog birača.

Na drugi krug izbora se u emisiji RTL Danas osvrnuo politički analitičar Ivica Relković te nekadašnji strateg Mosta. Za “hodočašćenje” kandidata po Slavoniji i Dalmaciji gdje im izborni rezultat nije išao na ruku, Relković kaže da je to logičan potez “jer tamo gdje je dobar rezultat, nema se što podići” dok se u lošijim sredinama “može angažirati više birača”.

Osvrnuo se Relković na angažman Milijana Brkića: “On služi kako bi mobilizirao birače iz redova HDZ-a, one koji su bili za Miroslava Škoru. Ali, oni čine polovicu izlaznosti, tako da to nije dovoljno. Zato treba bitno paziti biti vidljiv na terenu, a ne vidljiv kroz medije”.

‘Škorini birači nisu homogeni’

Relković poznaje biračko tijelo pa ima i mišljenje o tome kome bi se mogli prikloniti birači Miroslava Škore. Naglašava da ne postoji jedinstveno Škorino tijelo i da su tu i male stranke jer on nije bio sam.

“Vidjelo se to u Slavoniji, koja je glasovala za svog čovjeka. Tako da, nisu to homogeni birači. Moguće da prekriže listiće, mogu ne izići i mogu biti protestni, što znači da bi kontra vlasti išli za Milanovića, samo da budu protiv Plenkovića. No, treba znati i da se uvijek pristupa biraču koji je za, a ne onom koji je protiv”, kazao je Relković za RTL i komentirao izlaznost u drugom krugu:

“Loše vrijeme u prvom krugu nije smanjilo izlaznost u odnosu na prošle izbore. Možemo imati povećanu apstinenciju u drugom krugu i ne očekujem da će izlaznost biti bitno veća nego u prvom krugu jer imali smo tri jaka kandidata, koji su privukli birače, zajedno s preostalih osam.”

Što predviđa za prvu debatu kandidata na RTL-u?

Na RTL-u će se u ponedjeljak 30. prosinca u 20 sati odviti prva televizijska debata predsjedničkih kandidata, a politički analitičar smatra da će se tada puno toga pokazati. Naveo je u koje zamke bi mogao upasti SDP-ov kandidat Milanović i na koje će se teme uglavnom “hvatati” HDZ-ova kandidatkinja Grabar-Kitarović.

“Sučeljavanja su onaj završni ključ jer više nemate vremena obići teren. Vidjeli smo i u prvom krugu da je jedno sučeljavanje izazvalo zanimanje, tako da će biti i s ovim vašim. Vjerojatno ćemo dobiti, ne pobjednika, nego jasan smjer tko je prešao u plus, a tko u minus. Bit će svih tema, ali mislim da će HDZ usmjeravati na Vladinu, odnosno premijersku, poziciju Zorana Milanovića. Jer, smatraju je lošom. Milanović će se rasteretiti one “ili mi ili oni”, ali ne bi smio pecati u krajnje desnom bazenu jer bi mu to mogla biti zamka”, komentirao je Ivica Relković.

