ANALITIČAR ‘OGOLIO’ DVOJICU FAVORITA ZA PREMIJERA: ‘Pokazao je dozu bahatosti koju nisam očekivao i počeo je raditi greške…’

Tko su dvojica najizglednijih kandidata za mjesto predsjednika sljedeće hrvatske vlade koju bismo trebali dobiti ovoga ljeta, nakon izbora 5. srpnja? Andrej Plenković i Davor Bernardić dugo su u hrvatskoj politici, no relativno su nedavno izbili na čelne pozicije svojih stranaka, pišu Vijesti.hr.

Krenimo od aktualnog premijera, Andreja Plenkovića. Rođen je u Zagrebu, gdje je i odrastao, mada su mu roditelji iz Dalmacije. Diplomirao je pravo 1993. na temu “Institucije Europske zajednice i proces donošenja odluka”. EU i međunarodni odnosi zanimali su ga oduvijek, pa je tako još tijekom studija volontirao u Promatračkoj misiji Europske zajednice u Hrvatskoj 1991/92.

Zaposlio se u MInistarstvu vanjskih poslova gdje je radio do 2002. godine i za to vrijeme magistrirao na međunarodnom pravu. Od 2002. do 2005. bio je zamjenik šefa hrvatske Misije pri Europskoj uniji u Bruxellesu, a od 2005. do 2010. zamjenik je veleposlanika u Francuskoj. 2011. je izabran u Sabor na listi HDZ-a, a od 2013. je zastupnik u Europskom parlamentu. 2016. godine zamijenio je Tomislava Karamarka na čelu stranke, te iste godine odnosi pobjedu na izborima i postaje premijer. Bude li postao premijer u drugom mandatu bit će prvi hrvatski premijer kojem je to uspjelo – nakon Ive Sanadera, no on nije završio svoj drugi mandat.

Najmlađi šef SDP-a

Davor Bernardić na čelo SDP-a došao je sa samo 37 godina, no u SDP-u se aktivirao još kao 18-godišnjak. Bio je predsjednik Foruma mladih SDP-a. Od 2008. godine je saborski zastupnik, 2010. postaje predsjednik zagrebačke Gradske organizacije SDP-a, a 2012. i član Predsjedništva SDP-a Hrvatske. Iste je godine postao i predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba.

Manje je poznato da je talentiran za fiziku. Završio je Tehničku školu Ruđera Boškovića u Zagrebu, a potom i fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, gdje je bio proglašen studentom generacije. Prosjek ocjena mu je bio 4,95. U fizici je 1996. i 1998. bio državni prvak, a 1997. doprvak. Bio je i član reprezentacije na međunarodnim natjecanjima. Inače, rastavljen je i nema djece.

Plenković pokazao bahatost

Analitičar RTL-a Žarko Puhovski kaže kako je Plenković čovjek koji ima veliko iskustvo, veliku rutinu, čovjek koji zna o stvarima više jer je u njima se nalazi i živi zadnjih godina.

“Dobro poznaje svjetske prilike, a naučio je poznavati i hrvatske prilike i on je čovjek koji je živio od toga da je, kako se to kaže, pristojni HDZ-ovac. S ovog zadnjeg se počela malo ljuštiti boja jer je zadnjih par dana pokazao znatno više bahatosti nego što se to ranije događalo, pri čemu ne računam obračune u Saboru, što je dio folklora. Ali s ovom pričom o samoizolaciji je pokazao dozu bahatosti koju od njega nisam očekivao i počeo je raditi greške koje od njega nisam očekivao, koje bih prije očekivao od Bernardića kao manje iskusnog”, kaže Puhovski za RTL.

Bernardić je u psihološkoj prednosti

“Bernardić ima uvjetnu prednost da je ‘novi čovjek’ iako više nije novi, da je mlađi i ima još jednu značajnu prednost – za sada sve govori u tom pravcu da je on nosom naprijed, odnosno njegova lista. To mu daje psihološku prednost. To ne znači da će zbog toga postati premijerom, ali je u ovom trenutku ispred.

Plenković je pokazao veliku rutinu, osim zadnjih par dana kad je počeo gubiti živce, a Bernardić je pokazao ono što se očekivalo, da nema rutine, ali je pokazao svježinu i pokazao je manje grešaka nego što se od njega očekivalo u kampanji s obzirom na ranije iskustvo”, zaključuje Puhovski.

