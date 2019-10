ANALITIČAR OBJASNIO POTRES U VLADI: ‘To je krabuljni ples, jednom je Pupovac vani, jednom HNS, a na kraju svi ostaju unutra’

Kako bi show bio potpun javio se i Milan Bandić

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u Novom danu na N1 televizije te je komentirao štraj prosvjetara i prijetnje HNS kako će izaći iz koalicije. “To je prije svega problem za društvo, nastaje cirkus u desecima tisuća obitelji s djecom, to se čini u trenucima kad drugo nije bilo moguće, sindikati su se našli u situaciji koju smatraju nerješivom na drugi način i ministrica se tu pojavuljuje kao neka vrsta heroine, a zapravo je direktno kriva za ovo. Pokrenula je reformu, a nije dala do znanja da se time enormno povećavaju radne obveze. Ako se to povećava, onda treba povećati i plaću, što nije uključeno u reformu”, kazao je Puhovski.

Podsjetimo, nakon što prosvjetarima nisu povećane plaće, oni su danas krenuli u štrajk, a predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak je kazao kako, ako se učiteljima ne povećaju plaće, neće podržati proračun te će izaći iz Vlade. Smatraju kako je dio reforme obrazovanja i povećanje plaća učiteljima.

Puhovski kaže kako je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak nagradila one koji su s njom bili u eksperimentalnoj verziji reforme, a kako se Divjak sada pojavljuje kao neka vrst sidnikalistice, a kao članica Vlade ne može se tako ponašati.

‘Reforma će kiksati’

Prokomentirao je i odnose u vladajućoj koaliciji. “To je na neki način vrsta krabuljnog plesa, nikad ne znate tko je na kojoj strani, jednom je Pupovac vani, jednom HNS, a na koncu svi ostaju unutra. Nisam siguran da je glavni motiv to što ljudi žele ostati u Saboru i imati privilegije, to je točno, ali s druge strane ti ljudi zaista imaju uvjerenje da se bez njih ne može i da oni nešto čine. Pupovac je uvjeren da radi za Srbe, HNS je sebe uvjerio da spašavaju hrvatsku naobrazbu i tu je situacija iz koje se ne može izaći van. Dogodit će se to da će reforma kiksati, da će nastavnici biti slabo motivirani. Svatko igra svoju ulogu, ministar Marić je rekao da nije protiv povećanja plaća, a njegov je posao da bude protiv, ali svi su pobrkali funkcije, on bi isto htio biti popularan, ali to ne ide, morate preuzeti svoje funckije, on treba biti protiv povećanja plaća, a ministrica je trebala učiniti da u projekt reforme ubaci i povećanje plaće, ali to nije učinila”, kazao je Puhovski.

Smatra kako HNS nema nikakve šanse na narednim izborima, pa je njihova pozicija slabija. S druge strane Milan Bandić kaže kako je tužan zbog štrajka i želi povećanje plaće učiteljima. “To je stari vic, njega nema – ja sam tu. On samo kaže – ako ne ide s HNS-om, ići će sa mnom, dat ću dio novca. Podržava nastavnike i nastavnice protiv ministrice, jer ima dugo vremena obračun s njom. l njega bi jako veselilo da i formalno uđu u koaliciju i da se riješe ministrice. Time bi formalizirao poziciju na razini države i osigurao podršku HDZ-a u Gradu Zagrebu. Za Bandića se uvijek zna da je dogovor moguć. Bandić svoje stavove uvijek može kvantificirati i dobar je jer je s njim uvijek poznato što se treba učiniti da bi većina funkcionirala. Većina njegovih zahtjeva su financijski rješivi”, kaže Puhovski.

Smatra kako nije realno da 22. prosinca uz predsjedničke imamo i parlamentarne izbore. “Ova Vlada je već i veće nevere izdržala, ovo je objektivno bura u čaši vode kad je o Vladi riječ i to se vidi po ponašanju Plenkovića i Jandrokovića. Oni znaju da nisu ugroženi, jer su se drugačije ponašali kad su bili ugroženi. S druge strane, tu je uvijek Bandić”, zaključuje Puhovski za N1.