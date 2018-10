ANALITIČAR O TROŠKOVIMA VOJNE VJEŽBE: ‘Cifra nije nevjerojatna, a vježba je potrebna. Što će nam vojska ako nije uvježbana’

“Ako hoćemo imati vojsku koja služi svrsi, ona mora vježbati. Tim više što je u zadnje vrijeme dobiveno dosta vojne tehnike koju treba isprobati, a i stoga što se, nažalost, zadnjih godina suočavamo sa stampedom novih prijetnji”, smatra vojni analitičar Igor Tabak

Vojna vježba “Velebit 18 – združena snaga” održana je od 13. do 15. listopada na jedanaest lokacija, a u njoj je sudjelovalo čak 5500 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Vježba održana na kopnu i vodi te u zraku nesumnjivo je bila spektakularna, ali po njenom završetku mediji su, a potom i javnost te neki oporbeni političari, počeli postavljati pitanja koliko je sve to koštalo i je li takva velika, sveobuhvatna i vjerojatno skupa vježba doista bila potrebna dok se država suočava s mnoštvom ekonomskih i socijalnih problema.

Zapravo je pitanje ukupnih troškova vojne vježbe došlo u žižu javnosti kada je Zoran Šprajc u svojoj emisiji “RTL Danas” ugostio ministra obrane Damira Krstičevića te ga “napao” pitanjem koliko je “Velebit 18” koštao. Ministar obrane, ne odveć retorički snalažljiv u takvim situacijama, nervozno je uzvratio protupitanjem Šprajcu koliko košta emitiranje njgeove emisije. Ovaj mu je potom “spustio” objavivši troškovnik jedne emisije, a javnost je smjesta krenula prozivati MORH za netransparentnost.

PRAVI SPEKTAKL – NAJVEĆA VOJNA VJEŽBA KOJA TRAJE NEVJEROJATNA 72 SATA: Pogledajte moć naše vojske, prizori će vas ostaviti bez daha

Na 72 sata vježbe potrošeno 8,1 milijun kuna

Pod tim pritiskom danas je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga, genral Mirko Šundov na konferenciji za novinare obznanio ukupan iznos troškova vojne vježbe “Velebit 18” pa čak i detaljan troškovnik. Sveukupno je, po njegovim riječima, ta vježba koštala 8,1 milijun kuna. Većina troškova odnosila se na njene sudionike, dok je na gorivo u tih 72 sata trajanja vježbe, potrošeno 2,8 milijuna kuna.

“Planirali smo, pripremili, organizirali i proveli ovu vježbu prije svega sigurno. Bilo je nekoliko ozljeda lakše naravi. Ovom vježbom smo pokazali da je Hrvatska vojska u ovom trenutku na ovoj razini razvoja zaista pokazala da je sljednica hrvatske pobjedničke vojske iz Domovinskog rata”, kazao je načelnik Glavnog stožera.

Je li iznos od 8,1 milijun kuna realna cijena jedne takve vojne vježbe, upitali smo vojnog analitičara portala Obris (Obrana i sigurnost) Igora Tabaka. On tvrdi da je detaljno izlistanje troškova bilo svojevrsni presedan i da u javno dostupnim izvorima nema iznosa s kojima bi trošak ove vojne vježbe bio usporediv.

HRVATSKA ČEKA SLUŽBENI ODGOVOR, ALI PROCURILE SU PRVE CIFRE: Otkriveno koliko je novca Krstičević potrošio na vojnu vježbu

“Ovo je detaljnije i od MORH-ovog proračuna”

“Nema načina, odnosno nema javnih izvora na temelju kojih bi se moglo ući u preispitivanje tog iznosa. MORH inače objavljujuje proračun koji je manje detaljan od ovoga što je danas izneseno. Prema tome, to što je danas službeno izneseno jest upravo to. Nema nekakvih alternativa s kojima bi taj iznos mogli usporediti. Dapače, za većinu vježbi uopće se ne iznose tako detaljni troškovi. Proteklih dana svi su pitali MORH za okvirnu cifru, a iznesena je mnogo detaljnija, išlo se mnogo dublje. Nema puno presedana s kojima se ovo danas može uspoređivati”, kazao je Tabak za Net.hr.

Sam iznos od 8,1 milijun kuna je, kaže, u očekivanim okvirima.

“Bivši ministar obrane Ante Kotromanović iznio je procjenu na više od pet milijuna, a mediji su nagađali s 10 milijuna. Na koncu je iznesena cifra bila unutar tog raspona. Sama ta cifra ne izgleda nevjerojatno, a za njeno dublje preispitivanje nema dovoljno usporedivih informacija”, kazao nam je Tabak.

VOJNA VJEŽBA NA POLIGONU GAŠINCI: Pogledajte s kakvom topničkom moći raspolaže Hrvatska, FOTOGALERIJA

“Ako hoćemo vojsku koja služi svrsi, ona mora vježbati”

Drugo pitanje koje se oko “Velebita 18” postavlja u javnosti jest ono o samoj potrebi za održavanjem jedne takve velike vojne vježbe. Vojni analitičar Tabak ne dvoji oko toga.

“Ako hoćemo imati vojsku koja služi svrsi, ona mora vježbati. Tim više što je u zadnje vrijeme dobiveno dosta vojne tehnike koju treba isprobati, a i stoga što se, nažalost, zadnjih godina suočavamo sa stampedom novih prijetnji. Mislim prije svega na cyber-prijetnje i na razne tehničke novotarije poput dronova i sličnih bespilotnih sustava. To je postala neuralgična točka svih obrambenih sustava svijeta otkako su se te stvari pojavile na bojištima u Siriji i u Afganistanu, a koriste ih i razne ekstremističke organizacije. To je nešto s čime se naši vojnici stvarno mogu susresti u vojnim misijama i čemu treba naći sustavan odgovor. A bez praktične vježbe to jako teško”, zaključio je Tabak.

KRSTIČEVIĆ U NADAHNUTOM NASTUPU ODGOVORIO MARASU: ‘Vojska neće biti u vojarnama i čistiti oružje, nego će vježbati’