ANALITIČAR O ŠKORINIM PROBLEMIMA S TRAŽENJEM PARTNERA: Izgubio je mali moment, ali otvara se prostor za ono ‘kud koji, mili moji’

‘Sjetimo li se kako je izgledao njegov predizborni skup u ‘Lisinskom’ gdje je bila ogromna navala, mislim da je Škoro polagao velike nade upravo u velike skupove. No, toga u ovoj kampanji neće biti’ kaže komunikacijski stručnjak Petar Tanta

Aktualni saziv Hrvatskog sabora danas je raspušten, a parlamentarni izbori, uvelike diktirani epidemiološkim situacijom izazvanom koronavirusom, bit će održani u jednom od dva lipanjska (21. ili 28.) ili srpanjska (5. i 12.) termina. Vremena do izbornog sraza je malo pa se politički akteri pripremaju za izlazak na izbore.

Čini se da u tim pripremama poprilično mnogo problema ima pjevač, poduzetnik, doktor ekonomskih znanosti i lider nedavno osnovanog Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, koji se sudjelovanjem na prošlim predsjedničkim izborima predstavio kao (još) jedna od trećih opcija. Pritom je Škoro ciljao, a i danas cilja na desno biračko tijelo, ponajprije nezadovoljne članove i simpatizere HDZ-a koji smatraju da je Andrej Plenković odveo stranku ulijevo u odnosu na njezina tuđmanovska ishodišta.

Odbili ga mostovci, Raspudić, Željka Markić…

Škoro je, međutim, u problemima oko okupljanja što veće predizborne formacije. Gostujući u sinoćnjem RTL-u Danas priznao je da su ga izigrali mostovci.

“Ja sam sinoć (danas je to već preksinoć, nap.a.) otišao leći, svjestan toga da pregovori nisu uspjeli. Zadnji razgovor vodili smo u 19.53 i dogovorili da ćemo možda zajednički dati priopćenje, no ujutro sam se probudio i imao sam što vidjeti. Ispada da sam crni vrag s kojim su tikve sadili. Da su ljudi oko mene nečestiti, nepošteni”, kazao je.

Također je potvrdio da mu nije uspio ni dogovor s među desnicom popularnim filozofom i kolumnistom Ninom Raspudićem, a ni inicijalni pokušaj suradnje sa Željkom Markić i ekipom oko njezine udruge “U ime obitelji”. Prema onome što je sinoć rekao na RTL-u, Škori od zvučnijih imena “sa strane” koje pokušava pridobiti za zajednički izlazak na izbore preostaje vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je formalno još uvijek član HDZ-a.

“On je dobrodošao, jednom smo osobno razgovarali, vidjet ćemo. Čini mi se da je u HDZ-u dosta nezadovoljnih”, kazao je Škoro sinoć na RTL-u.

‘Škoro je računao na velike skupove kojih neće biti’

Mjesec ili dva prije samih parlamentarnih izbora, Škorina politika pozicija doima se oslabljenom u odnosu na onu kakvu je imao uoči prvog kruga predsjedničkih izbora kada mu je drugi krug izmakao za dlaku, odnosno za 2,20 posto koliko je ostao iza HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar Kitarović.

Ulazi li Škoro sa svojim Domovinskim pokretom oslabljen u kampanju za prlamentarne izbvore, upitali smo komunikacijskog stručnjaka Petra Tantu. On podsjeća kako je Škoro jednom (na predsjedničkim izborima) već poručio “Sad ili nikada” pa nije uspio.

“U međuvremenu je sva ova situacija oko koronavirusa utjecala na to da on djeluje samo preko digitalnih platformi, bez velikih skupova. Kada se sjetimo kako je izgledao njegov predizborni skup u “Lisinskom”, gdje je navala bila ogromna pa nisu svi ljudi ni mogli ući u dvoranu, mislim da je on polagao velike nade upravo u takve velike skupove. Toga u ovoj kampanji neće biti, a i stuacija je posve drukčija i karte su drugačije podijeljene”, kaže Tanta.

‘Napadaju ga oni koji se nisu uspjeli dogovoriti s njim’

Time što ga je Most odbio Škoro nije, smatra Tanta, izgubio mnogo, nego “tek jedan mali moment”. Tanta, naime, smatra da da će predstojeći parlamentarni izbori vjerojatno značiti kraj protestnih opcija poput Mosta, Živog zida ili Mislava Kolakušića.

“Mislim da je prerano tvrditi da je Škoro nepoželjan ili oslabljen predizborni partner. Također smatram da na izborima nitko neće uspjeti skupiti potrebnu većinu i da će biti otvorene opcije za neke posve “lude” koalicije. Otvara se prostor za ono “kud koji, mili moji”. Moglo bi se desiti da se na koncu koaliraju neke stranke koje sada nisu prirodno zainteresirane jedne za druge, ali bi o njima moglo ovisiti sastavljanje većine”, smatra Tanta.

A dok Velimir Bujanec putem svoje emisij “Bujica” protežira Škoru, u nekim drugim medijima koji ciljaju na publiku s desnog političkog spektra Škoru se počelo “opanjkavati” kao HDZ-ovog “Trojanskog konja”. Tantu smo pitali hoće li Škoro postati žrtva već tradicionalnih predizbornih obračuna na desnici.

“Vidio sam da se na Osječkoj televiziji pojavila emisija gotovo identičnog naziva kao “Bujica” (“Budnica”, nap.a.). Tamo Škoru napadaju ljudi koji su s njim bili na predsjedničkim izborima, a sada se očito nisu uspjeli dogovoriti s njim. Pitanje je što stoji iza toga, još je rano za reći. Mislim da će na ovim izborima biti puno više udaranja ispod pojasa nego na prijašnjima”, kaže.

‘Drele i Pervan su tu radi podilaženja biračima’

Oni koji sa same desnice napadaju Škoru očito se nisu s njim uspjeli dogovoriti oko eventualnih mjesta na izbornim listama. No, Tanta ne smatra najsretnijim ni što Škoro na liste svoga Domovinskog pokreta kani staviti komičare Davora Dretara Dreleta i Željka Pervana.

“Oni su smiješni i duhoviti i ne želim osporavati njihove kvalitete u onome što rade, ali teško je zamisliti da budu politički faktori koji će o nečemu odlučivati. Koliko god se mi smijali Damiru Krstičeviću, on je imao nekakvo vojno zaleđe i čovjek je za njega mogao reći: ako je bio dobar ratnik, valjda će biti i dobar političar. Ali ovo je najobičnije podilaženje biračima zbog njihove popularnosti”, ustvrdio je Tanta.

