ANALITIČAR O RETORICI OKO KAFIĆA ‘TRI MAJMUNA’: ‘To je bura u čaši vode, a Plenković se ponaša kao da mu je voda do grla’

“Jedna je vrsta diskriminacije na osnovi podrijetla. Podrijetlo je stvar koja se ne može promijeniti i to je govor mržnje. Ovo je možebitni vid diskriminacije, ali nije govor mržnje”, kazao je Puhovski

Analitičar Žarko Puhovski komentirao je retoriku HDZ-a oko kafića Three Monkeys.

“To je jedna radikalizirana glupost koja nastaje kad su ljudi očajni. To je naprosto i doslovce bura u čaši vode. Loš je vic koristiti fašizam tako olako, jer je to uvreda za milijunske žrtve. Ljevica je prije puno više lijepila etikete drugoj strani, a sada je to na desnici”, rekao je Puhovski za N1.

On ne razumije zašto je Plenković zabrinut.

“Meni se čini da Plenkoviću dobro ide, sve u svemu. Uza sve probleme. On se ponaša kao da mu je voda do grla. Ponaša se kao da je ozbiljno ugrožen, a ne vidim da ga oporba ugrožava. On ima stranku potpuno pod kontrolom, a ponaša se kao da mu se radi o glavi”, ističe Puhovski.

Ružan politički vic

Osvrnuo se i na izjavu kandidata SDP-a za gradonačelnika Zagreba Joška Klisovića, koji je rekao: “Možda će u ovom trenutku ljudi reći ‘konačno ćemo imati kandidata iz Hercegovačke, a ne iz Hercegovine”.

“Klisović nije smio to reći, pogotovo ako je to htio reći kao vic. S nacionalnošću se ne rade vicevi. Potpuna zbrka je nastala, što pokazuje da Klisović, posve inkompetnetnan odnosno nesposoban kandidat”, smatra Puhovski.

“Index je HDZ-ovce prozvao neljudima s povlakom. To je ružan vic, ali to je politički vic i to se radi”, rekao je Puhovski.

HDZ će osvojiti velik dio županija

Kaže da humor počiva na nelogičnosti.

“Ne možete napraviti formulu kojom ćete doći do smijeha. Vic ne počiva na logičkoj subordinaciji pojmova. Hoće se reći, ponašate se kao da niste ljudi, to je smisao toga. Sjetite se Ferala, tamo je bilo jako neukusnih viceva. Da imate golog Miloševića i golog Tuđmana u krevetu, to je neukusan vic”, rekao je Puhovski.

Puhovski smatra da će HDZ osvojiti veliki dio županija na predstojećim lokalnim izborima.

“Oni gradove nisu ni imali. Oni mogu izgubiti Split. Što god da gube, gotovo sigurno je da će SDP izgubiti još i više. Moguće je da SDP izgubi Rijeku što bi bio težak udarac. U Zagrebu važi jednostavna formula. Svi rade za Bandića, osim Bandića samog. Vi imate situaciju da trenutni gradonačelnik radi viceve o njegovom zamjeniku koji bi trebao biti njegov nasljednik. HDZ će dobiti desetke, stotine općina u Hrvatskoj. HDZ ne može izgubiti, to je činjenica”, ističe.

Tu zbirku smušenih kandidata Zagreb već davno nije imao.

“Vi imate Filipovića koji malo ne zna čitati ćirilicu, ponosan je na to, ali citira nekakve krive pjesme. Imate gospođu Škare Ožbolt koja ima prvog suradnika koji ne zna točno je li princ ili knez ili točno što bi bio. Imate Klisovića koji misli da je ni više ni manje nego Milanović uveo u naš javni prostor ustavno domoljublje, o čemu se 20 godina govori u stručnoj literaturi, a zadnjih šest mjeseci pogotovo od gospodina Pupovca u političkom životu. Imate ovog čovjeka koji ne zna je li kandidat ili nije kandidat, jel bi bio ili ne bi bio”, rekao je Puhovski.