"Plinska afera" u Ini, pljačka teška milijardu kuna, u srijedu je dobila novi nastavak (ne)očekivanom ostavkom predsjednika Uprave Ine Sándora Fasimona. U priopćenju Ine stoji da je Fasimon ponudio ostavku "unatoč tome što nije bio upleten ni u jednu od nezakonitih radnji koje su se nedavno pojavile" te da je taj potez povukao osjećajući odgovornost i moralnu obvezu. U svojoj je izjavi naglasio da je "bio krajnje šokiran" saznavši za postupke Damira Škugora i njegovih suradnika.

"Škugorovi postupci vrijedni su prijezira i ne predstavljaju identitet Ine. To nije Ina, to nismo mi. Ponosan sam na naša zajednička postignuća u proteklom desetljeću i unatoč činjenici da nisam imao nikakve veze sa Škugorovim kriminalom ili bilo kojim drugim nedjelom, kao odgovoran čelnik tvrtke moram snositi moralnu obvezu za cijelu Inu", poručio je Fasimon koji bi trebao nastaviti obnašati dužnost predsjednika Uprave Ine do imenovanja njegovog nasljednika.

'Ponižavajuć neokolonijalni pristup Mađarske'

Njegova ostavka dolazi nakon najavljenog, ali još neslužbenog zahtjeva Vlade RH za smjenom čitave Uprave Ine. U utorak je saborski zastupnik i predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a Mario Kapulica u ime vladajuće strankenajavio da će biti zatražena smjena cijele Uprave Ine, i njenog hrvatskog, kao i mađarskog dijela. No, pretpostavlja se da Vlada i premijer Andrej Plenković pritom imaju sužen manevarski prostor u tom očito pozadinskom političkom srazu s Mađarskom i njenim premijerom Viktorom Orbanom koji čvrsto stoje iza MOL-a, većinskog vlasnika Ine.

O toj hrvatsko-mađarskoj političkoj bitki u ponedjeljak je u svojoj kolumni za Telegram pisao i Goranko Fižulić, nekadašnji ministar gospodarstva koji je u "nonšalantnom odbijanju" Plenkovićevog poziva na odlazak cjelokupne Uprave Ine iščitao "krajnje ponižavajuć neokolonijalni pristup" mađarske strane te dokaz da "Viktor Orban i MOL nisu nikada bili partneri za pregovore o budućnosti Ine". Uza sve to, Fižulić je kao potencijalni problem premijera markirao "interesno 'mađaronsko' krilo HDZ-a (…) nespremno da se odrekne svojih lukrativnih sinekura".

'I Vlada je odgovorna, ali njen zahtjev je opravdan'

Budući da je nakon toga ponuđena ostavka Sándora Fasimona bacila donekle drugačije svjetlo na aferu i Plenkovićev zahtjev za odlaskom čitave Uprave Ine, pitali smo Fižulića kako to komentira.

"U svakoj pristojnoj korporaciji nijedna uprava i nadzorni odbor ne mogu preživjeti ovakav skandal i blamažu. Postoji njihova objektivna odgovornost i jednostavno svi moraju otići zbog takvog curenja novca, pogotovo stoga što nitko izvan kompanije, a vjerojatno i mnogi unutar nje, ne vjeruje da je to izolirani slučaj. Ne zaboravimo tezu kojom se branio Damir Škugor tvrdeći da je samo provodio politiku korporacije. Ako je to politika korporacije, znači da je netko svjesno odredio da se kompanija oštećuje. Ako burzovni artikl prodajete ispod cijene ili po fiksnoj cijeni bez zaštitnog mehanizma, znači da radite na štetu korporacije", uvodno nam je kazao Fižulić.

U kompliciranim odnosima između MOL-a i Ine, dodaje on, iznimno je nepristojno da se mađarska strana se potpuno oglušuje na zahtjev hrvatske Vlade, koja tom odnosu predstavlja 44,8 posto dionica Ine.

"Time ne amnestiram odgovornost Vlade, ali njen zahtjev je opravdan i predsjednik Uprave je morao odmah otići jer je očito izgubio podršku drugog najvećeg dioničara. U takvim uvjetima jako je teško upravljati", ističe Fižulić.

'MOL je inkorporiran u hrvatsku političku kastu i dijelove HDZ-a'

Dodaje da ova afera u Ini u mađarskoj javnosti uopće nije velika vijest i tvrdi da je MOL od početka išao na to da aferu treba minorizirati na najmanju moguću mjeru.

"Zato su i ovdašnji glasnogovornici MOL-a odmah počeli po televizijama i portalima minorizirati tu aferu. Čak se mogla čuti teza jednog uvaženog financijskog eksperta da ni zaduženi član Uprave ne mora otići. Skandalozno je da netko tko se bavi financijskim i poslovnim konzaltingom uopće može izgovoriti takvu rečenicu. To je potpuno nakaradno. Upravo ovaj događaj treba iskoristiti za kompletnu promjenu odnosa između Republike Hrvatske i MOL-a, odnosno Mađarske. Osobno smatram da bi u tim odnosima trebalo promijeniti sve - od koncesijskih naknada do modela upravljanja Inom, koristeći sva sredstva koja Hrvatska ima na raspolaganju. Nažalost, zabrinut sam da je MOL toliko inkorporiran u hrvatsku političku kastu i u dijelove HDZ-a te da će to pokušati spriječiti", kazao je Fižulić.

Po njegovim riječima, Plenković je u svome zahtjevu otišao toliko daleko da ne bi mogao politički preživjeti ako Inina Uprava preživi.

"Čim je postavio taj zahtjev, on više nije imao odstupnice. Ne može više reći da se šalio ili da 'MOL ne želi, pa ne mogu ništa'. To bi bio njegov politički poraz. MOL-ova uprava u Ini mora otići, inače će morati otići sam Plenković. Tako stoje stvari u politici. Druga je stvar hoće li pritom MOL nastojati dobiti još neku koncesiju u Ini za koju mi, naravno, nećemo znati", kaže.

Hoće li Mađarska pokušati izvući koncesije na štetu Hrvatske?

O kakvim bi se prešutnim koncesijama moglo raditi, Fižulić je dao naslutiti povlačenjem paralele s jednim srodnim slučajem.

"Godine 2011. Surgutnjeft, jedna od tada najvećih ruskih naftnih kompanija, kupila je od OMV-a udio u MOL-u. Bilo je to neposredno nakon drugog dolaska Orbana na čelo mađarske vlade. Mađari su se tada uprli na zadnje noge da Ruse istjeraju iz MOL-a. To im je i uspjelo - platili su oko 2,5 milijarde eura i Rusi su se formalno povukli. Ali, do dan danas ne znamo koje je koncesije Orban dao da bi Surgutnjeft bio istjeran iz MOL-a. Sve što je Orban poslije toga radio pogodujući Vladimiru Putinu daje naslutiti da su te koncesije bile itekako bolne za Mađarsku, iako ih je on, naravno, tada prikazao kao svoju pobjedu. Možda takvo nešto gledamo sada, ali u odnosu Mađarske prema Hrvatskoj", napominje Fižulić.

Na koncu smo ga upitali kakav bi mogao biti rasplet situacije u Ini, barem kratkoročno.

"Tipujem na to da će cijela Uprava otići, a vjerojatno i Nadzorni odbor, ali ne znam u kojem roku i s kakvim koncesijama s hrvatske strane. Mađarski članovi neće stradati, oni imaju podršku Mađarske i tamo će biti premješteni na neke druge pozicije. No, sve to ne smije izgledati kao politički poraz ni Orbana ni MOL-a, nego mora biti izvedeno tako da krivnja bude na hrvatskoj strani, a da se oni prikažu kao žrtve koje su bile nemoćne u toj pljački", zaključio je Fižulić.