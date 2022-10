Je li Hrvatska pod utjecajem vanjskih sila i ako da, čijih? Pitanje je to koje je premijer Andrej Plenković otvorio kada je ustvrdio da oporba istragu o plinskom biznisu u Ini koristi za igrokaz u Hrvatskom saboru, ispitujući bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića "kako bi se stvorila nekakva slika i predtekst za rušenje Vlade".

"To uopće nema nikakve dileme, to je sve orkestrirana operacija i akcija točno jasno vidljivih i prepoznatljivih aktera, samo moramo još vidjeti koliko je ona samo unutarnja, a koliko je i vanjska. To je jedino pitanje o kojem još trebamo malo detaljnije povesti računa, ali i to ćemo ispitati", rekao je premijer i tako uzburkao duhove.

Na opasku novinara N1, Elvira Mešanovića, kako bi neki to nazvali "paranojom političke klase", premijer je kazao: "Samo neka prate što se zbiva po Europi, vlade, demonstracije, narativ…" Na pitanje novinara, jesu li to ruski utjecaji, Plenković je odgovorio: "Vi ste pametan dečko, sami ćete to zaključiti".

'Samo jedna sila može utjecati na neku vlast u državi, a oni kod nas nemaju ni veleposlanika'

'Politički spin', 'pukao ko patkica', 'premijer na daljinski upravljač' samo su neki od izraza kojima su oporbenjaci "počastili" Plenkovića nakon njegove izjave da će "ispitati" tko i kako utječe na oporbu, iznutra i izvana. Izjava je to za koju bi se premijer, u najmanju ruku, trebao ispričati - kaže za Net.hr politički analitičar Žarko Puhovski.

"Nema govora o tome da bi bilo tko imao interesa u Hrvatskoj intervenirati protiv vlasti, a ako bi imao, sigurno ne bi za to uzeo političke amatere kao što je sadašnja oporba", kaže Puhovski. "Besmislena je tvrdnja da će premijer istraživati veze oporbe s inozemstvom - bilo bi dobro da se ispriča za to. Samo jedna sila trenutno može utjecati na neku vlast u državi, a to je SAD. A ne mogu zamisliti da bi SAD imao motiv rušiti Plenkovića. SAD toliko brine za Hrvatsku da već nekoliko mjeseci ovamo nisu poslali veleposlanika", kaže Puhovski.

Puhovski smatra da premijer preoštro odgovara na kritike oporbe koje ga, objektivno, ni na koji način ne ugrožavaju. "To je zabrinjavajuće. A oporba nije u stanju postaviti jednostavno i temeljno pitanje: je li za hrvatsku ekonomiju dobro ili loše to što je Sisačka rafinerija zatvorena? Ja kao prosječan građanin još ne znam odgovor na to pitanje", dodaje.

Hrvatska se brine za nacionalne interese i oni su interpretirani tako da se Hrvatska svrstala uz NATO i EU, što je trenutno u najmanju ruku logično, kaže Puhovski. "Iz toga ne slijedi da svako protivljenje vlasti znači da se otvara mogućnost etiketiranja onoga tko to čini "neprijateljskim agentom", zaključuje.

Histerično hladnoratovski opći kontekst

Kako se premijer osvrnuo na demonstracije u Europi, zanimalo je i nas koliko "urote" i "rusofilije" ima u prosvjedima diljem Pariza, Berlina, Praga gdje deseci tisuća ljudi traže veće plaće, izlazak svoje zemlje iz NATO saveza, pa i prestanak slanja oružja Ukrajini, ukidanje sankcija Rusiji…

"Opći kontekst je histerično hladnoratovski", kaže Puhovski. "Sve je svedeno na igru nulte sume - sve što pomaže njima, odmaže nama i obrnuto, do razine na kojoj se izbacuje Čajkovskog iz programa dvorane Vatroslav Lisinski, u ime podrške ukrajinskog naroda. Iz te histerije slijedi onda da se sve svodi na to jesi li ovaj ili onaj?", kaže.

Svatko tko poznaje situaciju, mora biti na čisto s time da Rusija ima jedva dovoljno moći i energije sačuvati Putinov režim, kamoli baviti se intervencijama po svijetu, kaže Puhovski.

"Čini mi se nezamislivim da ruski obavještajci okolo snube ljude protiv "slobodarskog zapada". Istina je da su ljudi zabrinuti zbog smanjenja palaća, opasnosti od rata, straha od hladnoće i energetske krize. To su egzistencijalni motivi, koje više desnica nego ljevica pokušava organizirati u prosvjede protiv rata, to je realna činjenica." Dodaje da takvi prosvjedi objektivno pomažu Rusiji, kao što će joj objektivno pomagati i ako "stanovi u Europi budu hladni".

"Ljudi će gunđati i pitati se "što nam je to trebalo?". Ali to - objektivno - postaje izgovor za histeričnu interpretaciju realnosti", kaže Puhovski.

'Sramota je da su NATO i CIA postali moralne vertikale'

Ono što posebno zabrinjava, kaže analitičar, jest da se na marginama Glavne skupštine UN-a moglo čuti pitanja poput "Kako to da je Putinova intervencija problem, a Bushova nije bila? Kako to da je Putinova okupacija problem, a izraelska nije?"

"To su pitanja koja zbilja treba postaviti, ne kao podršku Putinu, nego za sramoćenje onih koji su sada NATO i CIA-u proglasili moralnim vertikalama i intelektualnim stožerom modernog svijeta. To je doista katastrofalan intelektualni pad", kaže Puhovski. Nije problem u ruskom utjecaju i manipulaciji ljudi, nego u tome što je nezadovoljstvo u većem dijelu neartikulirano, smatra ovaj stručnjak.

"Ne postavlja se ključno pitanje, o tome da svi papagajski ponavljaju kako je nakon Putinove intervencije promijenjena međunarodna situacija. Zapravo je promijenjena europska. Putin točku po točku oponaša Busha u Iraku, glupim i lažnim izgovorima i nespretnom intervencijom", kaže Puhovski.

Na pitanje, smatra li da su Rusi sami oštetili Krimski most i Sjeverni tok 2, Puhovski kaže: "Ako bi se logički razmatralo, prije mi se čini da bi Rusi mogli oštetiti most kako bi ljude motivirali u obrani, nego da bi uništili Sjeverni tok - to mi se čini da su vjerojatnije Amerikanci. Više se nitko ne usudi reći jednostavnu stvar, osim Putina - kojem se razumljvo ne vjeruje - a to je: koliko Amerikanci zarađuju povećanjem cijena?"

'Ideja da je Milanović ruski agent je loš vic'

Čitatelji se možda ne sjećaju, ali vidio je premijer Plenković ruski utjecaj i na predsjednika Zorana Milanovića u počecima ruske invazije na Ukrajinu. Njegove izjave nazivao je sramotnima te se čak jednom prilikom u travnju zapitao: "Je li on zaista ruski agent? Jer ovo što je danas učinio, i ponovno nam pričinio međunarodnu, ponovno je iznio ocjene i kvalifikacije o Ukrajini – ja ne znam koji to predsjednik vlade ili države neke članice EU-a ima približno ovako sramotne stavove."

Da predsjednik u posljednjih godinu i pol dana ima na desetke nedopustivih izjava, pa tako i po pitanju "podijeljene odgovornosti Rusije i Ukrajine za rat u Ukrajini", ne osporava niti Puhovski, ali…

"Ideja da je on (Milanović) ruski agent je naprosto loš vic. Onda on odgovara da je Plenković surađivao s Rusima, da je Radman s Lavrovom razmjenjivao poetske izraze. To samo znači da se s Rusijom dobro surađivalo. Da se hrvatska predsjednica vrlo srdačno grlila s Putinom nakon što je Rusija anektirala Krim. Ali, to je bilo za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva pa se valjda ne smatra ozbiljnim", kaže Puhovski.

Nebitni smo

Milanović se, smatra Puhovski, primirio u zadnje vrijeme pa se premijer mora više okrenuti oporbi. "Neko vrijeme premijer je inzistirao na tome da je Milanović šef oporbe. Sada to ne može jer se Milanović povukao. Dok se ne pojave neke nove teme", kaže analitičar, a o ruskim ili bilo kakvim drugim utjecajima u Hrvatskoj zaključuje:

"Ako želite tvrditi da u Hrvatskoj vlada propuh, onda dovodite u pitanje sam smisao nacionalne države. Mislim da u Hrvatskoj ne vlada propuh. Ne zato jer je država jaka, nego zato jer je, srećom po nas, neinteresantna bilo kome važnom u svijetu."