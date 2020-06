ANALITIČAR O ZADRU: ‘Dobili smo antireklamu, percepcija o Hrvatskoj je bitno lošija’; O mjerama: ‘Jedna pravila vrijedila su do jučer, a sada…’

‘Percepcija o Hrvatskoj je bitno lošija nego što je bila prije sedam dana. I ono što je dozvoljeno Švedskoj ili Skandinaviji, nije nikada bilo dozvoljeno Hrvatskoj ili Balkanu’, smatra Goranko Fižulić

“Hrvatska je iz faze ‘lockdowna’ koji nikada u pravom smislu nije bio lockdown, prešla u fazu u kojoj ne postoje apsolutne nikakve mjere”, ustvrdio je bivši ministar gospodarstva i kolumnist Telegrama Goranko Fižulić.

“Ne može sve stati, ali između ‘sve je stalo’ i ‘ništa nije stalo’ je velika razlika”, kazao je Fižulić na televiziji N1.

Otkazan Wimbledon, ali ne i Adria Tour

Dodao je kako je Adria Tour, koji se održao u Zadru, bio događaj visokog rizika te kako su, primjerice, otkazani i ovogodišnji turniri Wimbeldon i Roland Garros.

“Dobili smo jednu antireklamu, percepcija o Hrvatskoj je bitno lošija nego što je bila prije sedam dana. I ono što je dozvoljeno Švedskoj ili Skandinaviji, nije nikada bilo dozvoljeno Hrvatskoj ili Balkanu”, kazao je.

Dodao je i kako se uvijek ponavljaju isti politički obrasci te dodvoravanja političkom ukusu određene skupine ili određenom poltiičkom tijelu.

‘Jedna pravila vrijedila do jučer, druga vrijede sada’

Prokomentirao je i činjenicu da se ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak nalazi u samoizolaciji za razliku od premijera Andreja Plenkovića.

“Da je Capak primijenio definiciju koja je na snazi od kontakta Đokovića i Plenkovića, onda ne bi bio u samoizolaciji. S obzirom da se Capak nalazi u samoizoalciji, očito je da su jedna pravila igre vrijedila do jučer, odnosno prekjučer, a druge vrijede sada”, kazao je Fižulić.

Istaknuo je problem u cijeloj situaciji to što se radi o premijeru jedne države.

“Radi se o prvoj osobi jedne države koji svojim primjerom pokazuje kako se treba vladati u vrijeme pandemije. To je meni osnovni krimen ili pogreška Plenkovića”, smatra Fižulić.

Sučeljavanja s Plenkovićem putem Skypea?

Kazao je i da izbori u Hravtskoj neće biti prvi takvi koji se odvijaju u vrijeme koronakrize. Izbori su održani u Izraelu, Iranu, Turskoj… a sučeljavanja u kojima bi sudjelovao premijer, smatra Fižulić, mogla bi se organizirati putem Zooma ili Skypea, primjerice.

“Plenković je bio dovoljno dugo u kontaktu da postoji opasnost da je došlo do prijenosa zaraze. Ako nije otišao u samoizolaciju, on na taj način u opasnost dovodi sve one s kojima će u narednih nekoliko dana biti u kontaktu. On to čini sa svoje pozicije moći, autoriteta. Ja se nadam da nije zaražen i da neće zaraziti nikog drugog. Ja isto tako vjerujem da je njegova procjena da njegovom biračkom tijelu odgovara ovo ponašanje, a onaj dio nacije koji se tome zgraža – to ionako nisu njegovi glasači, pa onda njihovo mišljenje nije ni bitno”, istaknuo je.

