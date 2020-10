ANALITIČARU JE NEŠTO JAKO ČUDNO OKO MILANOVIĆEVIH IZJAVA, ALI: ‘Jednostavno mora stati!’; A Plenković? ‘Taj se maknuo ludom King Kongu s puta’

Krešimir Macan osvrnuo se na izjave predsjednika Zorana Milanovića koje posljednjih dana pune medijski prostor

Gostujući na N1 je politički analitičar Krešimir Macan komentirao istupe predsjednika Republike Zorana Milanovića te njegove prepirke s premijerom Andrejem Plenkovićem. Što se tiče posljednjih Milanovićevih izjava, Macan komentira da one štete prije svega predsjedniku dok društvu “baš i ne pomažu”.

“Ovo je baš postalo prekomjerno granatiranje. On je baš uletio kao King Kong kojeg voli spominjati. Skrenuo je pažnju s pitanja tko je od ministara bio u klubu i što su tamo radili. Milanović je sebe izgurao sa svojim izjavama u prvi plan. Pitam se zašto je Milanović toliko nervozan, je li to zato što je bio lockdown? Zato što je bio u lockdownu u tom klubu? Zato što nije znao da je klub bio pod tom prismotrom? Zato što je jednostavno pao pod dio mjera? Ali to je za očekivati da se može dogoditi. Ako se događaju tajni izvidi, može se dogoditi da bilo tko uleti u to praćenje i u redu. Ako niste ništa radili, što je sporno. Imam dojam da je u tom predsjednikovom karakteru kojim se voli hvaliti točno ta točka na koju se možete zakačiti i da netko jako dobro pritišće na te slabe točke i on uvijek isto reagira”, rekao je Macan za N1.

‘Milanović mora stati’

“On mora jednostavno stati. Vidim da i suradnici i mediji pokušavaju te izjave izbaciti iz naslova i čak ih ne prikazivati toliko. Njemu je najbitnije da stane i kad ste rekli u prilogu ‘ima li premijer briga’.

Ima on briga, ali on prije svega želi dolijevati ulje na vatru da Milanović i dalje može odgovarati jer svi shvaćaju da je ovo postalo beskorisno i da šteti prije svega Milanoviću, ali šteti i svima”, rekao je Macan.

‘Kad je tu ludi King Kong onda mu se makneš s puta’

Posljednjih nekoliko Milanovićevih istupa Plenković nije želio detaljnije komentirati. Macan kaže da bi premijeru upravo to i savjetovao.

“Kad imate ludog King Konga, onda mu se maknete s puta. U ovom trenutku ako nastavi, to šteti predsjedniku nažalost. Predsjednik je sklon da ima takve ispade, ako mu nešto nije po volji. Jednostavno ga moraju maknuti par dana iz etera. Problem je što on ima protokol svaki dan, pa i danas”, ističe Macan.

Macan misli kako ćemo unatoč svemu imati solidnu i konstruktivnu suradnju između predsjednika i premijera. “Vidjeli smo to na Kninu i svemu što se događalo u Kninu”, komentirao je Krešimir Macan za N1.

