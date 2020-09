ANALITIČAR O MILANOVIĆU: ‘To je izmišljeni problem’; O aferi s Rimac: ‘Plenković će opet izvesti razvod HDZ-a od korupcije’

Puhovski smatra i to da je premijer trebao podržati Milanovića u kritikama oko troškova puta u Albaniju

Žarko Puhovski, politički analitičar je za N1 objasnio sličnost između “ne zna se tko je ubijao u Gruborima” i tvrdnje da je “samo Hitler kriv za silovanje Crvene armije”. Isto tako, objasnio je tko je i kako, uslijed svoje naivnosti, pomaže predsjedniku Zoranu Milanoviću oko posjeta Albaniji. Politički analitičar se prvo osvrnuo na izbore u Crnoj Gori.

“Đukanović je znatno duže vladao i od Lukašenka. Vijek trajanja Mile Đukanovića je duži i od posljednjeg diktatora u Europi. Stvar je u tome što čovjek koji vodi najjaču frakciju opozicije, prvo je rekao da je pobijedio uz pomoć Sv. Vasilija Ostroškog, što za nas izvana ne zvuči naročito obećavajuće”, zaključio je Puhovski za N1.

Prema mišljenju Žarka Puhovskog, za Crnu Goru je dobro što netko nakon 30 godina odlazi s vlasti. Međutim, ističe da ta priča ne završava izbornim rezultatima jer je pitanje hoće li Đukanović u zadnji tren privući nekoga na svoju stranu, što Puhovski ne smatra ne mogućim.

“Lijevi, do sada vladajući DPS praktično juniorski SK, a opozicija seže od radikalnih prosrpskih elemenata do demokratskih stranaka. Logično je da su se dogovorili kada je bilo najvažnije pobijedili Đukanovića, ali oni će se teško dogovoriti. Sinoć je u Beogradu bilo više proslava zbog rezultata izbora u Crnoj Gori nego u Crnoj Gori. To se tamo tumači kao povratak Crne Gore Srbiji”, komentirao je Puhovski.

O odlasku na komemoraciju u Grubore

Komemoraciju zločina u Gruborima Puhovski je komentirao prvo time što je “Srbija očito odlučila da im je pametnije spustiti loptu”. Pritom je Puhovski mislio na Vučića kao na gospodara medija. Komentirao je da, baš kad su se srpski nacionalisti stišali, našli su se “hrvatski nacionalisti prozivati da je to izdaja”.

“Stalno ponavljaju istu priču; u Srbiji je to bio dio politike (zločini), kod nas izolirani incidenti. Neki političari, poput Krišto, uvode u igru neke čudne priče s Benesovim dekretima, da se mora početi s prvim odgovornim, od Miloševića, što je naravno istina. Ali, razmislite da netko u Njemačkoj danas kaže da je za masovna silovanja kad je ulazila Crvena armija, odgovoran samo Hitler, ali ne i Staljin, njegovi oficiri, njegovi podoficiri. Bio bi to moralni idiotizam, to se odnosi i na Krišto. Nije istina, kako Krišto tvrdi, da se ne zna tko je u vrijeme zločina bio u Gruborima. Ona očito ne poznaje činjenice. Tamo je bila postrojba Unprofora, koja je bilježila registracije automobila koji su ulazili u Grubore, tako da se zna tko je tamo bio”, kazao je analitičar Puhovski.

Dalje je demantirao i tezu da “nijedan zločin u ratu nije počinjen u ime Republike Hrvatske”. Profesor Puhovski je podsjetio je da su osuđeni za ubojstvo obitelji Zec naknadno oslobođeni isključivo zbog tehničkog razloga, proceduralne pogreške u sudskom postupku.

“A kasnije su od države dobili kolajne. Nije istina da zločini nisu podržavljeni. To se činilo, ali sada je ovaj događaj u Gruborima naznaka razvoda države od zločina, i zato je taj događaj važan”, naveo je.

Komentar na aktualnu aferu s Josipom Rimac

Što se tiče aktualnih skandala, Puhovski je počeo komentarom Josipe Rimac pa je rekao da je ona “vjerojatno igrom slučaja naletjela na pažnju organa progona, a oni su onda otkrili ono što je javnost odavno naslućivala”. Puhovski očekuje da Plenković “opet izvede razvod HDZ-a od korupcije”, no da ovoga puta to ne svede na frazu da podržava organe progona nego da se politički angažira u kažnjavanju svih koji su sudjelovali u koruptivnim radnjama.

Kada je po srijedi Plenković, Puhovski primjećuje da se, nakon objave snimke razgovora između Vilija Beroša i Dijane Zadravec, premijer nije našao pozvanim reći da su ga pitali za mišljenje, a ne za odlučivanje o tome tko će biti ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice.

‘Milanovićev put u Albaniju? Problem je politički nalog!’

Puhovski smatra i to da je premijer trebao podržati Milanovića u kritikama oko troškova puta u Albaniju.

“Milanović putuje manje nego drugi predsjednici. To je potpuno izmišljeni problem, kao da je ćudoredna policija posljednjih godina postala trend. Izvlače lošim ministrima da su upisali krivu kvadraturu u karticu. Ali, na taj način im omogućuju da i dalje ostanu loši. Milanović mulja, neće reći što je tamo radio, kako je tamo došao. Ispada da ne zna razliku između javnog i privatnog. Nije problem put kao trošak, nego to što put nije opravdan. U pravu je s putnim nalogom, pa tko bi predsjedniku ispisivao putni nalog? Ali je problem s političkim nalogom”, komentirao je Puhovski na N1.

