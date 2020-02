ANALITIČAR O IZBORIMA U NAJVEĆOJ STRANCI: ‘Vidjet ćemo pravo stanje crnih labudova u HDZ-u, a Kolinda bi mogla napraviti pogrešku’

‘I Plenković i Stier će dobiti potporu ljudi koji bolje da im nisu ni dali potporu – radi se o ljudima koji su punili naslovnice aferama, a ne javnim dobrom. Sad ćemo vidjeti stvarno stanje crnih labudova u HDZ-u’, smatra politički analitičar Ivica Relković

Politički analitičar Ivica Relković komentirao je na televiziji N1 aktualne političke događaje počev sa zahtjevom Kolinde Grabar Kitarović da joj se dodijeli Ured na kojeg će kao bivša predsjednica imati pravo. Ona je naglasila da namjerava i dalje promicati Hrvatsku u svijetu.

“Velika je razlika učiniti to kao predsjednica ili bivša predsjednica sa zakonskim petogodišnjim rješenjem o kojem treba raspravljati. Mene više zanima sadržaj, a ne prostor. Kolinda Grabar-Kitarović govori o nečemu što će raditi za Hrvatsku. To više nije brendiranje države niti su to poslovi države. Nakon izbora predsjednici drugih država bave se radom koji više nije predstavljanje države, oni mogu lobirati za državu s onim što Vlada želi. Ne bi bilo dobro imati tri politike – vanjsku politiku Vlade, politiku novog predsjednika i treću politiku. Ona mora biti usklađena s onim što su politike legitimno izabranih”, kazao je Relković.

‘Milanović će kao predsjednik biti povučeniji’

Relković se osvrnuo i na sutrašnju inauguraciju novoizabranog predsjednika Republike Zorana Milanovića te ju usporedio s onom Grabar Kitarović prije pet godina.

“Kod njene inauguracije veće repove donijela su imena među gostima, ali inauguracija je bila naslijeđena. Ivo Josipović je imao takvu. Više je pitanje je li slika takve inauguracije sukladna ustavnom okviru. Ovaj put će slika biti usklađenija s ustavnim oKVirom bez obzira na razinu onoga što moramo prezentirati na razini digniteta, a on se može ostvariti i u manjoj verziji. Zoran Milanović je morao donijeti odluku kako će isključiti mogućnost da netko dođe na tu ceremoniju tko će mu više obilježiti sliku poslije da je bio, nego što ga sad neće biti. A mi znamo da postoje i dužnosnici koje je Milanović želio izbjeći na slici ceremonije, poput Milana Bandića. I tu je razina spuštanja s malo gostiju”, kazao je.

Relković smatra da bi Milanović u svome mandatu mogao biti povučeniji nego što je bio kao premijer.

“Vjerojatno će biti povučeniji prema unutardržavnim pitanjima koji bi mogla izazvati konfrontaciju s Vladom. Milanoviću kao predsjedniku ne odgovara i ne treba takva provokacija po nekim temama u odnosu na Vladu čak i ako je provokacija pozitivna – izazivanje dijaloga. Kroz kampanju i posebno završni govor pokazao je novog Milanovića i u tom razvoju očekivano bi bilo da Milanović spušta loptu u republikanski okvir, smanjeni okvir predsjednika države. Zamislite bivšu predsjednicu koja forsira inicijativu koju sadašnji predsjednik ne želi? On na tu temu mora sjesti s Plenkovićem jer je on jedina adresa s kojom može razgovarati. Ne može netko ostavljati u amanet svoju politiku. Demokratska politka živi od diskontinuiteta u smislu sadržaja i kontinuiteta u smislu institucija. Milanović nije najavio da će predsjedničine inicijative prenijeti u svoj mandat i nitko mu to ne smije ostaviti u amanet. Jedina točka pregovora je predsjednik Vlade. Možda će se oni oko nekih vanjskopolitičkih pitanja lakše složiti nego sa sad već bivšom predsjednicom”, kazao je Relković gostujući na N1.

‘Plenković u nizu situacija nije bio odvažan’

Govoreći o predstojećim unutarstranačkim izborima u HDZ-u, Relković kaže kako bi bilo pogrešno kada bi Grabar Kitarović, nakon poraza na predsjedničkim izborima, dala podršku nekome na izborima u HDZ-u.

“Mislim da je za nju pogrešno davati podršku. Prava borba će se dogoditi na parlamentarnim izborima. Mislim da bi joj bilo ležernije prepustiti tu borbu onima koji su glavni akteri, a onda pričekati rezultat i vidjeti kako dalje”, rekao je.

Za Plenkovića je ustvrdio da je u nekim segmentima odvažan, ali da je bilo i niz situacija u kojima se nije tako postavio.

“Ono u čemu nije bio odvažan i to je problem, prema kadrovima koje je on dovodio, prema ministrima koji su bili medijski tretirani. I Plenković i Stier će dobiti potporu ljudi koji bolje da im nisu ni dali potporu – radi se o ljudima koji su punili naslovnice aferama, a ne javnim dobrom. Reakcija može biti i suprotna jer članstvo hranjeno drugim temama može reagirati buntom. Sad ćemo vidjeti stvarno stanje crnih labudova u HDZ-u. Ja ne znam kako funkcioniraju njihove podružnice u poslušnosti na ovakvim izborima”, rekao je Relković.

‘Bernardić sada ne može ići u sjenu’

Relković je prokomentirao i situaciju u SDP-u rekavši da šef stranke Davor Bernardić tek sad može pokazati kapacitet nakon što mu se nasmiješila sreća na europskim izborima te na onim predsjedničkima.

“Sada dolazi kampanja u kojoj mora biti broj jedan. U javnosti će se stalno vraćati pitanje je li Bernardić kapacitet za premijera, a to su sami izazvali. Koliko god odustali od vlastitog propitivanja, propitivat će javnost. S tim teretom idu i nose taj rejting. Kako će on izgledati do kraja, ovisit će o njegovom držanju. Bernardić sad ne može ići u sjenu, mora pokazati je li on to. Ako nije, on će se pred svima vama takav pokazati ako taj teret ne može nositi. Ovo mu je šansa da dokaže da može, mora pokazati liderstvo”, rekao je Relković.

I izlazak Miroslava Škore na parlamentarne izbore smatra logičnim potezom nakon uspjeha na predsjedničkim izborima.

“To je očekivano nakon što je postigao određeni rezultat na vlastitom imenu, on ne može raditi neki oblik parlamentarnih izbora bez tehničkog sredstva stranke – bez toga može ići samo u jednoj izbornoj jedinici. Kad tehnički riješi osnivanje stranke, onda slijede razgovori s potencijalnim strankama i opcijama koje su mu bliske. Ako na izborima u HDZ-u pobijedi Kovač, vjerojatno će biti telefonskih poziva da se ide u dva paketa, ali bez frontalnog sukobljavanja. Ako ostane Plenković, homogenizacija će biti jača”, istaknuo je.

