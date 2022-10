Predsjednik Zoran Milanović danas je komentirao jučerašnju objavu Udruge veterana 9. gardijske brigade "Vukovi", da se 30. obljetnica ustrojavanja brigade u Gospiću, na koju je Milanović trebao doći, neće održati prema službenom programu.

Kako je prisustvovao dodjeli odlikovanja u vojarni, Milanović je ocijenio da, kao predsjednik, sudjeluje u protokolu hrvatskih vojarni, a da je na događanjima mimo takvih gost koji se može ili ne mora odazvati. U tom kontekstu komentirao je i sutrašnju 30. obljetnicu oslobađanja juga, u organizaciji Dubrovačko-nereetvanske županije, na koju nije pozvan, rekavši da je to "svečano, a ne radno" događanje. Naglasio je da, s druge strane, Ministar branitelja na današnjem događaju nije prisustvovao te da je to bojkot vojnika od strane Vlade. Osvrnuo se i na ministra Banožića i njegov rad, što često naglašava u svojim izjavama za medije.

Ovo novo zaoštravanje napetosti na relaciji predsjednik - Vlada komentirao je za Net.hr politički analitičar Žarko Puhovski koji ocjenjuje da se ne radi o principijelnom sukobu već o sukobu u kojem obje strane imaju "figu u džepu" s jedne strane, dok s druge zastupaju stavove koji se mijenjaju od prilike do prilike.

"Očito je HDZ počeo raditi na redukciji prilika da predsjednik države javno govori, što je načelno nekorektno. S druge strane, istina je da predsjednik praktički sve te prilike koristi za nekoretno interveniranje u javnosti. Formalno, nije korektno isključivati predsjednika države iz niza obljetničkih i državničkih događanja, međutim istina je da se Milanović ne ponaša predsjednički i da to dovodi do multiplicaranja sukoba", kaže Puhovski.

O kritikama na račun Banožića

Puhovski kaže da je HDZ u jednom trenutku odlučio da neće ragirati na Milanovićeve izjave da bi nakon toga odlučio kako treba uzvratiti "baražnom vatrom" te na poslijetku, da bi bilo dobro smanjiti broj Milanovićevih istupa u javnosti. "To je loše jer se radi o predsjedniku države, ali je za javnu higijenu je to relativno dobro", kaže Puhovski.

Komentirajući Milanovićeve kritike na račun Banožića, pa tako i izjavu da bi Banožić trebao završiti u zatvoru, analitičar upozorava da je to nedopustiva izjava jer se njome krši članak 12. Kaznenog zakona - prisila prema pravosudnom dužnosniku.

"Jasno je da je Banožić u razumnom roku trebao dostaviti dokumente. Nije demantirano da je neistinita izjava da on to nije učinio. Ministarstvo se pozvalo na branitelje, pored ostalog, u odgovoru na izjavu Ureda predsjednika, a meni je nejasno što bi branitelji imali s promocijom potporučnika? To pokazuje u što su se sve upetljali i više iz toga ne mogu van", kaže Puhovski dodajući kako je očito da je Milanović stalnim kritikama "zacementirao poziciju Banožića" te ga sada premijer Plenković nikako ne može maknuti s funkcije jer bi time priznao neku vrstu poraza u sukobu.

O izjavama vezanim uz obuku ukrajinskih vojnika

Komentirajući predsjednikovo protivljenje obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, Puhovski je rekao da je Milanović napravio besmislicu kada je argumentirao da se Hrvatska ne treba uplitati u rat.

"Prije mjesec dva svjetski mediji su prenijeli da ukrajinska vojska koristi hrvatske topove na bojišnici i to je barem za dva stupnja više uključivanje u rat nego obuka. Radi se o oružju koje dolazi iz skladišta Hrvatske vojske, a ne o novom oružju. Ali predsjednik je tada odlučio da se neće miješati", kaže analitičar.

Ukoliko je istina da su neki ljudi iz Ministarstva preuzimali obveze iz Bruxellesa, a da o tome nisu obavijestili predsjednika, Puhovski to smatra višestruko nejasnom situacijom koja je kulminirala time da Milanović nije pozvan na skup Krimske platforme, zbog čega ga je kasnije ocijenio nečime što nije važno: "On kaže da nije važno kad god ga se negdje ne pozove i da ne zna o kakvom se događaju radi. Dopustio je da ga se izmanipulira u manjinu onih koje se smatra nedovoljnim protivnicima Rusije", kaže analitičar dodajući da je Milanović sam za to kriv jer je izgovorio niz formulacija koje su možda imale smisla prije ruske invazije na Ukrajinu, ali ne i nakon pokretanja agresije.

"Kad netko pokrene rat, mislim da se pitanje provokacija ili geopolitičkih zavjera nužno stavlja u zagrade. Elementarna je pristojnost podržati onoga tko se brani", kaže analitičar.

O izjavama vezanim uz genocid u Srebrenici

Puhovski se posebno osvrnuo na današnje predsjednikove izjave o tome što je predsjednik tijekom večere s Miloradom Dodikom govorio o genocida u Srebrenici. Milanović je, naime, izjavio da je odluka o genocidu odluka jednog suda i da s njom treba biti delikatan. Također je rekao da se inzistiranjem na tome da je sve genocid radi šteta težini genocida kakav je bio holokaust. Također je rekao da on i Dodik nemaju veze sa Srebrenicom te da podržava da se otvoreno govori o traumatičnim pitanjima, uključujući i onima vezanima uz hrvatski narod.

Predsjednik se, kaže Puhovski, doista osramotio tom pričom, neovisno o tome što je rečeno na večeri:

"Već je javno u dva navrata rekao da Srebrenica nije pravi genocid i da je pravi genocid ono što se dogodilo nad židovskom populacijom, jer se ovdje radi o manje ljudi. Danas je rekao da je sud odlučio da je to genocid i rekao je da on to uzima na znanje, ali da on i Dodik nemaju s time veze. Ni ja nemam veze s Jasenovcem, ali smatram svojom obvezom priznati genocid koji se događao u Jasenovcu. Jasenovac je dio hrvatskog identiteta nažalost", kaže Puhovski te dodaje da se Milanović neopreznim formulacijama dovodi na kraju i do toga da brani Srbe kada im se prigovara genocid kao naciji.

Suverenist s bogatim unutrašnjim dijalogom

"On u samome sebi ima konfliktne stavove. Bogat unutrašnji dijalog. A ne zna se koji će dio dijaloga izaći van", kaže Puhovski o Milanoviću. Smatra da se predsjednik odlučio profilirati kao suverenist, kao čovjek koji brani hrvatski suverenitet, u jednoj varijanti "svetog egoizma" (termin koji je Italija formulirala u vrijeme Prvog svjetskog rata kako bi opravdala neprincipijelno ponašanje talijanske vlasti u biranju saveznika), koju je u novije vrijeme bivši američki predsjednik Donald Trump formulirao u izreci "America first".

"Milanović to sada radi u varijanti Trumpa - brinemo samo za sebe, ne za druge. Mogu pozdraviti da se Hrvatska ne želi uplitati u rat (u Ukrajini), ali ona je već upletena", kaže Puhovski.

Rijetko osebujan predsjednik

Komentirajući Milanovićeve javne nastupe općenito, Puhovski kaže da su se formulacije poput njegovih mogle naći kod čitavog niza nedemokratski izabranih državnika.

"Imali ste političara koji su bili neoprezni u formulacijama, ali mislim da se ne može govoriti da se u zadnjih desetak godina, s izuzetnom Trumpa, pojavio netko ovako osebujan", kaže Puhovski.

Međutim, smatra da Milanović svjesno stvara imidž osebujnog javnog govornika iznad svih trendova - koji je hrabar i napada sve - uz zanimljivo opažanje da je Milanovićev oštar jezik do sada uspjela izbjeći jedino - katolička crkva.

"Kako bi rekao Shakespeare, u toj ludosti ima sistema", zaključio je Puhovski.