ANALITIČAR KAŽE DA MOŽEMO! SADA ČEKA ŠOK: ‘Trebali bi se strašno čuvati njihovih kadrova – to bi ih moglo osramotiti’

‘Njihovi članovi sada trebaju pojmiti da se politički pobjednici bave drugom vrstom “sporta” koja nije ista kao i aktivizam i traži puno kompromisa’, kaže Puhovski

Nakon što je stranka Tomislava Tomaševića, Možemo!, doživjela veliki uspjeh na lokalnim izborima, politolog Žarko Puhovski predviđa kako ih sada čeka šok koji dolazi s uspjehom.

“Ne, ne mislim da Možemo! podcjenjuje značaj organizacije. Naprosto nove generacije ne žele ponavljati stara iskustva, uvjerene su da su im društvene mreže dovoljne, da je dovoljno tri puta se pojaviti na televiziji i možeš dobiti izbore. I možeš – ali samo jedne”, komentira Puhovski za Jutarnji list.

PLENKIJEVI DEČKI PROPALI, A NA ISTOKU ZASJAO HDZ-OVAC KOJI STALNO NERVIRA ŠEFA: Čeka li nas bježanija u Zagrebu i tko je najveći gubitnik?

Aktivisti se trebaju preobraziti u političare

Smatra da bi se Možemo! strašno trebao čuvati SDP-ovih kadrova jer bi ih to moglo osramotiti.

“Njihov glavni problem je sad formula koja u politici za stranku na vlasti glasi: naši ne mogu pobijediti jer oni koji pobijede više nisu naši – i to trebaju aktivisti jasno osvijestiti. Jer, ako bi svugdje bili naši, onda bi to bila koruptivna vlast koja bi davala prednost simpatizerima i članovima. Prvi problem koji Možemo! treba riješiti je organizacijski: treba popuniti praznine, naći ljude, izgraditi organizaciju, to im je jedino u Zagrebu uspjelo, drugdje nije.

STRUČNJAK NEMA DILEME, JASNO JE ŠTO SPREMA ŠKORO: ‘Ne vidim kako će drugačije rušiti Tomaševića… HDZ? Teren je zakazao’

Drugo, treba vidjeti može li se ili ne taj koloplet raznih organizacija koji čine njihovu platformu ujediniti. I treće, aktivisti se trebaju preobraziti u političare – njihovi članovi sada trebaju pojmiti da se politički pobjednici bave drugom vrstom “sporta” koja nije ista kao i aktivizam i traži puno kompromisa”, tumači Puhovski.