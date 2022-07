"To je ozbiljno oštećenje Vlade jer je on jedan od, možda dvojice ministara, uz Butkovića, koji su od početka bili s Plenkovićem i imali jasan ugled u svom resoru, bez obzira na primjedbe kojih uvijek ima”, kaže politički analitičar profesor Žarko Puhovski za N1 o iznenadnom odlasku ministra financija Zdravka Marića iz Vlade, dodajući da je ovo "nešto na što je Plenković morao pristati pod nekim ozbiljnim pritiskom".

“Radi li se zaista o nekom privatnom problemu, to ne možemo znati, ali mora da je nešto doista ozbiljno. Kad pristane na ovakvo oštećenje Vlade, Plenković mora imati dobre razloge. On je inzistirao na toj stabilnosti i uglavnom je mijenjao ministre pod izvanjskim pristicima", objašnjava Puhovski.

'Bio je veoma uspješan ministar, bez obzira na skandalčiće'

Upitan odlazi li Marić možda zbog afere za koju se još ne zna, profesor kaže kako smatra da je to malo vjerojatno.

"To bi bilo prvi put da se preliminarno reagira na aferu, da je Vlada doznala za aferu prije onih koji je mogu dati u javnost. Čini mi se da se radi o privatnom problemu, ali možda se pokaže da se neke tajne u Hrvatskoj ipak mogu održati. Ništa na to ne upućuje, osim onoga da je premijer ministre mijenjao samo pod izvanjskim pritiskom i da su se obiteljski, zdravstveni problemi obično pojavljivali kao izgovor kod takvih poremećaja. To bi jedino moglo biti nešto što se događalo u nacionalizaciji Agrokora, to je jedino što je nalik na ozbiljnu aferu u kojoj se Marić spominjao, ali pored premijera i gospođe Dalić on je bio u drugom planu”, govori profesor Puhovski o mogućim uzrocima naprasnog odlaska Zdravka Marića iz Vlade.

Što se tiče Marićevog upravljanja resorom financija, Puhovski smatra da je Marić i više nego uspješno plivao tim vodama i da će njegov nasljednik možda moći samo nastaviti utabanom stazom.

“Mislim da je bio veoma uspješan ministar. Bio je i ministar koji je, bez obzira na sitne skandalčiće s hotelima i jahtama, dobro komunicirao s medijima i bio u stanju reći ono što je morao i ne više od toga, a da ga ne uzmu na zub kao druge ministre”, kaže profesor.

Novi ministar preuzima kormilo u 'vrlo teškim situacijama'

Govoreći o Marićevom nasljedniku Marku Primorcu, Puhovski kaže kako će on, ako se ne otkrije neka "skrivena tempirana bomba" u financijama države, samo nastaviti raditi ono što je već uspješno radio Marić "u veoma teškim situacijama u kojima se Hrvatska našla".

"Ne treba očekivati da će ova liberalna koncepcija biti promijenjena kao svjetonazor, ali će se pokazati da ona funkconira po lijepom vremenu. Čim se vrijeme promijeni, liberali, i oni tvrdokorni, privaćaju državnu intervenciju. To je Marić i radio, stalno je gunđao protiv državne intervencija, a stalno intervenirao. On je bio prinudni upravitelj hrvatske ekonomije godinama", kaže Puhovski.

“Novi ministar bi vjerojatno trebao samo nastaviti, jer s obzirom na eurozonu i situaciju izazvanu ratom u Ukrajini, Hrvatska nema nikakv značajan prostor za vlastitu politiku."

'EU treba proširenje na jeftin način, da mala Hrvatska uđe u eurozonu'

Marićev odlazak neće ugroziti ulazak Hrvatske u eurozonu, smatra Puhovski.

"U Bruxellesu se funkcionira eurokratski, funkcionalno i prije svega cinično i to nema veze s osobnim kontaktima i prijateljstvima, iako to naši političari pokušavaju prikazati kao uspjeh, to da su prijatelji s nekim u Bruxellesu", kaže.

"EU-u sada treba neka vrsta uspjeha, proširenje na jedan jeftin način, da jedna mala Hrvatska uđe u eurozonu i ne vidim da se tu bilo što može dogoditi", zaključuje profesor.

Sve vijesti i reakcije oko ostavke ministra Marića pratite OVDJE.