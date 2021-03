ANALITIČAR IH ‘SECIRAO’: Jedan je siguran, drugi je vojnik, treći trpi udare, a četvrti ima šansu. Ali, koliko će građana uopće izaći na izbore?

‘U drugom će se krugu postaviti pitanje jesu li to gradski ili nacionalni izbori – Zagreb je ušao u fokus priče, no on svakako nije jedini. I priča o potresu u Petrinji pala je u drugi plan’

Govoreći o lokalnim izborima u Zagrebu, politički analitičar Žarko Puhovski u “Dnevniku” N1 televizije rekao je da Miroslav Škoro ima neku šansu na izborima. “Njemu se prilika otvara uz uvjet da osnovna tema bude borba protiv korupcije, jer on može reći da nikada nije bio na vlasti i da nije korumpiran. On bi mogao biti protukandidat nekima s ljevice, prvenstveno Tomislavu Tomaševiću, koji nema korupciju nad glavom”, rekao je Puhovski.

Dodao je da je u političkom životu malo onih koji su čistih ruku. “Situacija je bila takva da svi rade za Bandića, no sada svi rade za Tomaševića, a vidjet ćemo radi li on za sebe. On je gotovo siguran u ovom trenu, no sve se može promijeniti, a na desnici tko zna što će biti. Pitanje je mogu li dva lijeva kandidata ući u drugi krug, ili će ući i neki desni kandidati”, upozorava Puhovski.

Smatra da kandidat SDP-a Joško Klisović ima jako amatersku kampanju. “Trpi udare i ima stranku koja sama nije čista od korupcije. Mislim da će mu šanse padati, a desnica će se boriti za mjesto u finalu. No u drugom će se krugu postaviti pitanje jesu li to gradski ili nacionalni izbori – Zagreb je ušao u fokus priče, no on svakako nije jedini. I priča o potresu u Petrinji pala je u drugi plan”, rekao je Puhovski.

Filipović vojnik HDZ-a

Puhovski ističe da je HDZ-ov Davor Filipović vojnik stranke. “Poslali su ga da se kandidira, a prije je bio poslan da bude uz Milana Bandića. On u svakoj drugoj rečenici mora spomenuti Vladu i premijera, jer mu je to način političkog života”, rekao je Puhovski.

Naglasio je da nitko osim Tomaševića ne govori o alternativnoj ideji upravljanja strukturom grada. “Miroslav Škoro govori o besplatnim vrtićima i izgradnji stadiona u četiri godine… to bih svakako volio vidjeti”, kazao je.

Slaba izlaznost?

Što se tiče budućnost Bandićeve stranke, Puhovski je rekao da tu postoje razne varijante. “Oni mogu ići samo s listom za skupštinu, bez kandidata za gradonačelnika, no njihovo glasačko tijelo je dosta veliko. To su živi ljudi koji su glasali na izborima, i imaju tri osnovne skupine: oni koji su došli u Zagreb i osjećaju se poluprihvaćenima – to je najveći dio glasača, drugi su oni koji su se pokazali kao korisnici njegovih mjera i treći su oni koji su smatrali da treba učiniti nešto nesvrstano, a njih je najmanje, koji misle da treba učiniti nešto između SDP-a i HDZ-a. Prvi će se raspršiti uglavnom ka desno, manje na lijevo, dio će i dalje glasati za Bandićevu stranku”, rekao je Puhovski.

Komentirajuću izlaznost, ističe da ga je strah da će biti i manji nego prošlog puta. “A pitanje je i organizacije – Možemo ima najslabiju organizaciju. SDP je svoju upropastio, a HDZ-ova je bila jako stopljena s Bandićevom i bit će teško odlijepiti je tako da bi ona samostalno funkcionirala. Zato mi se čini kao mogućnost da na izbore izađe malo ljudi. Kandidati su dosadni, a većinom se motaju po centru grada, nisu došli ni do Markuševca, osim jednog od njih, a kamoli do Čučerja, a to su točke na kojima se nešto događa u gradu”, rekao je.

Na pitanje hoće li izlaznost u drugom krugu biti veća, Puhovski kaže da to ovisi o tome hoće li to biti izbor između ljevice i desnice. “Ako u izboru budu Klisović i Tomašević, treba očekivati manju izlaznost, posebno jer Klisović oklijeva u napadima na Tomaševića, koji mu je najveća konkurencija”, rekao je Puhovski za N1.

