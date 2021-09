20 godina prošlo je od terorističkog napada na New York u režiji Al Qaide. Tog crnog utorka poginulo je gotovo tri tisuće ljudi, a još je više njih umrlo od bolesti povezanih s traumom od napada. Uglavnom od raka. U napadu je poginulo i 19 napadača, od kojih je bilo 15 Saudijaca.

No, to nije utjecalo na suradnju SAD-a i Saudijske Arabije temeljene na nafti, analizira RTL Direkt. No, počeo je rat u Afganistanu. Prema Patriot Actu, američkim je vlastima omogućeno nadziranje ljudi te je počelo novo doba rigoroznih provjera u zračnim lukama svijeta.

Šef diplomacije SD-a danas ovako priča o reakciji Busheve administracije u to doba. "Prvo, moramo početi s razlozima zašto smo uopće otišli u Afganistan. To je bilo nakon 11. rujna, kako bi smo se obračunali s onima koji su nas napali tog dana. Otišli smo kako bi spriječili da se to ikada više ponovi. Uvjete koje smo si postavili nakon 11. rujna, ostvarili smo. Istovremeno, kao što ste rekli, u 20 godina izgubljeni su bilijuni ili više bilijuna dolara, izgubljeni su mnogi životi, ali i mnogi životi su se promijenili", rekao je Anthony Blinken, američki državni tajnik.

"2004. i 2005. godine, to je u velikoj mjeri bilo označeno kao ljevičarska propaganda jer smo imali republikanskoga predsjednika. George W. Bush je bio u uredu, a to je značilo ili ste s nama ili protiv nas. Ako niste vjerovali u službenu verziju oko 11. rujna to je značilo da ste protiv Vlade SAD-a. Danas je republikanska stranka prepuna teorija zavjere", dodao je.

Analitičar Đivo Đurović gostovao je u Direktu i analizirao teorije zavjere.

"11.9. navečer u jednu lokalnu TV nazvao je Trump htio je pozvati ne samo Manhattan i arhitekturu i rekao je kako on isto sad ima neboder i kad su pali Twinsi, pa se pohvalio kako je njegov neboder najviši. Za pad je kriv azbest, kerozin se nije mogao rastopiti, muslimani su slavili u Jerseyju… Sve su to laži, ali tko je mogao misliti da će one doći na rub političkog prostora. Da će taj Trump postati predsjednik i tvrditi kako nije izgubio izbore. Sve se promijenilo zbog teorija zavjere", kaže Đurović.

'Za ljude to nema veze s politikom'

Na pitanje kako se dočekuje obljetnica, objašnjava: "Iz NY perspektive pamćenje 11.9. i obilježavanje je vrlo specifično s obzirom da živimo u jednoj drugoj kulturi kojoj bi takav događaj bio ispolitiziran. Ovdje ljudi doživljavaju 9/11 kao smrt u obitelji, unatoč svemu što se dogodilo u međuvremenu nisu se dali uplesti u to. Doživljavaju to kao nešto što nema veze s politikom. Kao nešto iz čeg je NY morao izađi snažan. Usmjereno je sve na žrtve", kaže Đurović.

Za subotu su vlasti isplanirale strogo osiguranje. "Da, sve se to događa u trenutku kad je terorizam nakon dugo godina tema u prvom planu, ovdje se zadnji napad dogodio 2016. - dvoje ljudi koji su ubili 15 kolega na poslu. Posljednji su to islamski militanti koji su napravili pokolj u NY. Terorizam je postao sporedan, ali sada se ljudi vraćaju u ta vremena s nelagodom. Nadamo se da će sve ostati na upozorenjima", navodi analitičar.

'Ovo će ostati tragična mrlja'

Je li Bidenu pala popularnost nakon svega?

"Ostavština će to biti zauvijek njemu, ali pred njim je dosta vremena u ovom mandatu. Ambiciozan plan ima kao promjene socijalne države - plaćeni vrtići, rodiljni dopusti… Ono što SAD nema, a europske zemlje imaju. Ako to uspije, u rangu je new deala, i mogao bi imati pozitivnu ostavštinu. Ali ovo će ostati kao tragična mrlja i sada ne treba zaboraviti da je negativac bio Bush koji je izgubio 2 rata. Biden je krivac sada, ali pravi je George W. Bush", zaključio je Đurović.