Bivša predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga, Ana Stojić Deban na N1 televiziji govorila je o svom dosadašnjem radu, stanju s financijama, javnoj nabavi i izazovima koje očekuju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i novu upravu na čelu s Nikolom Vukovićem, kojem će mandat predati sutra u 8 sati.

Otkrila je da je ukupni dug Holdinga prema financijskim institucijama 4,8 milijardi kuna te kako on neće odmah stići na naplatu.

"Nije to neki dospio dug, on će dospijevati u narednih 10 godina, u strukturi najveća obveza je prema obvezničarima. Taj je dug od početka mog mandata do danas opadao, kao što je i cijena zaduženosti opadala. Smanjila se izloženost prema stranim valutama. Kad spominjemo taj dug, treba reći da dugom treba upravljati i mi cijelo vrijeme to i radimo. Svatko od nas u medijskom prostoru, pa i gradonačelnik Tomašević, treba opravdavati svoje odluke pa i procese kojima upravlja, nemam tu što nadodati vezno uz dugovanje, ima užasno puno procesa s kojima će se susresti nova uprava, ali ne vidim da ima nekih alarmantnih stanja koje treba odmah rješavati", rekla je Stojić Deban.

'Svatko odgovara za svoje odluke'

Govorila je i o javnim nabavama unutar Holdinga. Opisala je cjelokupni postupak te otkrila koliko su one česte.

"Postupke javnih nabava za Zagrebački holding provodi središnje tijelo za javnu nabavu, kojem je na čelu sad Tomašević, a ranije Bandić. Mi smo prekompleksan sustav i svi mi putem središnjeg ureda provodimo te javne natječaje. Zakon o javnoj nabavi sam po sebi je kompleksan i osim provođenje postupka sukladno zakonu, imamo i postupke prema internim pravilima po kojima provodimo postupke. To je desetak javnih nabava dnevno, od ugovora od 100 milijuna, do ugovora na dvadesetak kuna. Velik je to broj poslovnih procesa i nije odgovorno zaustaviti poslovne procese", ustvrdila je Stojić Deban.

Osvrnula se i na mogućnost otkaza zaposlenicima Holdinga i Gradske uprave. Istaknula je da se ne bi stavila u kožu nove uprave i gradske vlasti.

"Svatko od nas će odgovarati za svoje odluke. Moja odluka je da sam imenovanjem Tomislava Tomaševića na mjesto gradonačelnika dala mandat na raspolaganje i rekla da sam spremna otići s obzirom na to da on može i mora birati sebi suradnike koji će provoditi politiku koja je dobila na izborima i postaviti ljude koji će odgovarati njemu za ostvarivanje tih ciljeva. Koje će zadaće gradonačelnik postaviti novim gradskim pročelnicima i upravi ja ne znam. Naša komunikacija je bila i stala u petak, kad smo sjeli, kad sam prezentirala svoje izvješće o radu, što se ostvarilo, što nije. Mislim da sam profesionalno odradila svoj mandat do kraja", rekla je.

'U Holdingu rade vrijedni ljudi'

Istaknula je da ne namjerava ostati u javnom sektoru. "Ugovorom imam pravo na tri bruto plaće, nakon čega se za početak mislim malo odmoriti, a onda nastaviti nakon ljeta", rekla je te otkrila bi li sad prihvatila ponudu za vođenje Holdinga.

"Bila su čudna vremena kad sam ja prihvatila voditi Holding, ne čudna, nego izazovna. Ne znam bih li tada prihvatila, ali sad kad imam iskustva… Bilo je uspona, padova, teških vremena. Vjerojatno bih, ali nemam konačan odgovor", rekla je.

Najveći izazov u radu bilo joj je sindikalno pregovaranje. "To ima svoje draži, dosta je kompleksno, tu smo završili dobar dio posla, ali to je izazovno zbog toga što se radi o sudbinama ljudi, rješavanju njihovih egzistencijalnih pitanja, a svaki članak kolektivnog ugovora zapravo utječe na nečiju sudbinu, kad pregovarate ne znate što će bitno utjecati na život svakog našeg čovjeka", rekla je Stojić Deban odbacivši tezu da u Holdingu rade uhljebi.

"U Holdingu rade vrijedni ljudi koji su se u najgorim trenucima iskazali svojom radišnošću, nisu bježali od posla. Ne bih im stavljala etiketu uhljeba", zaključila je.