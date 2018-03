MRAK TARITAŠ: ‘Ako Hrvatska može imati i premijera i mandatara, mogu i ja imati i muža i zaručnika’

Gošća Dnevnika Nove TV bila je HNS-ova zastupnica Anka Mrak Taritaš, koja je komentirala aktualnu političku krizu i nadolazeću raspravu o opozivu premijera Tihomira Oreškovića.

Dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić, stranački kolega Anke Mrak Taritaš, predložio je u utorak da dvije najveće stranke uđu u veliku koaliciju te da to bude na mandat od najmanje osam godina.

Mrak Taritaš ustvrdila je da je to Vlahušićev osobni stav. “Gradonačelnik Vlahušić ima pravo na svoj stav. U ovo vrijeme nogometa, mislim da svatko ima pravo na stav o tome kako će završiti u petak utakmica između Češke i Hrvatske pa bih rekla u tom kontekstu da i gradonačelnik Vlahušić ima, glede političkih događanja, svoj stav.”

‘To nisu brojke, to su ljudi sa svojom odgovornošću prema biračima’

Vezano uz današnje neizravno priznanje HDZ-ovaca da nemaju 76 ruku u Saboru, Mrak Taritaš je odgovorila na pitanje ima li lijevi blok 76 ruku za raspuštanje Sabora.



“Ovaj čas niti jedan od blokova nema 76 potpisa. 6 je brojka. Iza te brojke stoje imena i prezimena saborskih zastupnika, koji moraju štampano ispisati svoje ime i prezime, dati potpis za jednu ili drugu stranu.

To nisu nekakve brojke, to su ljudi s nekakvom svojom poviješću, sa svojim mandatom, sa svojom odgovornošću prema biračima. Stoga, niti jedan blok nema u ovom času 76 potpisa. Vidjet ćemo u kojem smjeru će to ići, ali dobro je da je HDZ konačno i rekao pravu istinu, a to je da oni nemaju 76 potpisa.”

Padom Oreškovića odlaze i Karamarko i Hasanbegović

Upitana postoji li sada neka taktika u redovima oporbe, Mrak Taritaš je kazala: “To se tek očekuje. Dakle ono što smo mi usuglasili, mi smo u našoj stranci (HNS) jasno rekli, da smo oporba od prvog časa, jasno smo rekli da gospodin Orešković, zajedno sa svojom Vladom nema našu podršku.

Jednako tako niti novi mandatar neće dobiti našu podršku. Ono što mi zagovaramo su novi izbori. Znate, s padom gospodina Oreškovića, ne odlazi samo gospodin Orešković, nego odlaze i ministri, i gospodin Hasanbegović, odlazi i gospodin Karamarko, odlazi i gospodin Šustar. Dakle, niz ministara zajedno s gospodinom Oreškovićem odlazi.

Uposljednjih malo više od mjesec dana sjednice Vlade su bile 60 posto telefonske, a 40 posto su se oni viđali. To zapravo pokazuje nesnalaženje. Nije problem reći ne znam. Treba priznati – nismo se snašli, treba premijer reći – ja sam slučajan premijer, trebaju ministri reći – nismo se snašli, idemo, idemo na vrijeme i pružimo mogućnost nekom drugom da vodi ovu državu, da Hrvatsku vodi u budućnost. Ono u što sam uvjerena jest da Hrvatska ima budućnost.”

Treba okončati agoniju i ići u nove izbore

Komentirala je i činjenicu da je HDZ praktički sam odlučio o novom mandataru pa Hrvatska sada ima i premijera i mandatara. “Moram priznati da sam se na to našalila i nazvala supruga te rekla: ‘Čuj, samo da te obavijestim, imam zaručnika’. On je pitao tko, a ja sam mu rekla da to ovaj čas nije važno jer ako Hrvatska jedina u svijetu može imati premijera i mandatara, onda ja uz supruga s kojim sam u braku preko 30 godina, nema razloga da nemam i nekog imaginarnog zaručnika.”

Upitana kako bi se situacija mogla dalje odvijati kazala je: “Ima niz scenarija. Zaista treba imati staklenu kuglu da bi se moglo nešto pobliže reći. Scenarij koji je meni danas najizgledniji, jest taj da bi se u četvrtak ipak moglo odlučivati o gospodinu Oreškoviću kao premijeru zajedno sa svim članovima Vlade, da bi se njima moglo iskazati nepovjerenje i da će se probati dobiti još 30 dana za novog mandatara i novu Vladu, ali to je samo produživanje agonije.

Agoniju možemo produživati još cijelo ljeto, možemo i cijelu jesen, ali kad nešto loše krene, a ovo nije dobro krenulo, sjetimo se samo tih napornih pregovora koji su bili od 8. studenog pa do 22. siječnja, dakle nije dobro krenulo, ne može niti dobro završiti. Meni se čini da bi agoniju trebalo završiti i ići u nove izbore”.