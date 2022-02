Darko Horvat od subote nije više ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a kućnu adresu privremeno je zamijenio onom istražnog zatvora Remetinec. Skupa s još pet osoba USKOK ga tereti da je koncem 2018. godine, dok je bio na čelu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, na natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima dodjeljivao novac tvrtkama koje nisu ispunjavale kriterije za dodjelu, a s kojima je, kao i suokrivljeni, bio u osobnim i interesnim vezama. Ukupno je isplaćeno 2,6 milijuna kuna državnog novca.

Afera je kolokvijalno nazvana "Po babi i stričevima". Tako se, naime, u svome iskazu istražiteljima izrazila Ana Mandac, ondašnja pomoćnica ministra Horvata i osoba od njegovog najvećeg povjerenja, a sada ključna svjedokinja u istrazi, koja je priznala krivnju, prema medijskim informacijama.

Osumnjičena i u 'aferi vjetroelektrane'

"Svi su znali da će se dodatna sredstva dijeliti bez ikakvog kriterija, odnosno "po babi i stričevima". Ministra i mene su stručne službe u više navrata upozoravale da je dodjela potpora bez ikakvih kriterija protivna zakonu, no unatoč tome Darko Horvat donio je odluku da se sredstva tako podijele", kazala je Mandac istražiteljima.

Ova je afera zapravo isplivala uz istragu u "aferi vjetroelektrane" koju je USKOK vodio protiv skupine na čelu koje je bila bivša državna tajnica u Ministarstvu uprave nekadašnja gradonačelnica Knina Josipa Rimac. U sklopu te istrage Mandac je, s još 11 osoba, bila uhićena koncem svibnja 2020. godine zbog sumnje da je, kao dio te skupine, na zamolbu Rimčeve biranim obrtnicima sređivala potpore Ministarstva gospodarstva koje je tada vodio Horvat. Ona je trebala osigurati bespovratne potpore za rođaka i još dvoje ljudi bliskih Josipi Rimac, ukupne vrijednosti oko 385.000 kuna. Istog dana kada je uhićena bila je razriješena dužnosti pomoćnice ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Od MORH-a do Ministarstva gospodarstva

Mandac je rođena u Banjoj Luci, ondje je 1991. godine završila gimnaziju, a potom je sudjelovala u Domovinskom ratu kao hrvatska braniteljica. Po struci je profesorica socijalne pedagogije. Prvi je posao imala u Stambenoj komisiji MORH-a na administrativnim poslovima rješavanja stambene problematike hrvatskih branitelja. Potom je u Vladinom Uredu za prognanike i izbjeglice radila na administrativno-stručnim poslovima vezanima uz problematiku prognanih i raseljenih osoba. Karijeru u privatnom sektoru započela je 2003. godine u tvrtki GUAPA na komercijalno-administrativnim poslovima.

Od 2005. do 2006. godine bila je stručni suradnik u Ministarstvu mora, prometa, turizma i razvitka, a od 2009. do 2012. bila je zamjenica, potom i predsjednica Nadzornog odbora tvrtke Badel 1862 d.d.. Od 2006. do 2016. vodila je vlastitu tvrtku specijaliziranu za pripreme i organizacije aktivnosti vezanih uz natječaje za EU fondove. Potom se opet vratila u ministarstva. I to ona koja je vodio Darko Horvat. Od veljače do studenog 2016. bila je Horvatova pomoćnica dok je ovaj bio na čelu Ministarstva poduzetništva i obrta u kratkotrajnoj vladi premijera Tihomira Oreškovića. Potom ju je pozvao da mu bude pomoćnica i u Ministarstvu gospodarstva koje je preuzeo u studenome 2016., ali tada u vladi Andreja Plenkovića.

Zaposlila se udruzi bivše sestre Bernardice

Mandac je, prema svojoj imovinskoj kartici, u Ministarstvu primala plaću u iznosu od 13.500 kuna. Vlasnica je dva stana u Zagrebu - većeg u Vrapču, veličine 78 četvornih metara, te manjeg u Novom zagrebu, veličine 40 četvornih metara. Vlasnica je i osobnog automobila Toyota Auris. Njezin suprug Ante Mandac, koji radi u Atlantic Cedeviti u sklopu Atlantic Grupe, od 2014. otplaćuje kredit u iznosu od 71.753 eura, dok sama otplaćuje pozajmicu podignutu 2015. godine u PBZ-u u iznosu od 103.283 kuna, s kamatom od 9,20 posto.

Nakon što je silom prilika otišla iz Ministarstva gospodarstva, osnovala je obrt Greenbird te 2021. godine konzultantsku tvrtku Fuerte consulting d.o.o.. Kako doznajemo, od srpnja prošle godine zaposlena je u humanitarnoj organizaciji Zajednica Susret. Tu je humanitarnu organizaciju osnovala Bernardica Juretić, bivša časna sestra te bivša ministrica socijalne politike i mladih u vladi Tihomira Oreškovića, u kojoj je, samo u drugom ministarstvu, sudjelovala i Mandac.