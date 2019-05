AMSTERDAMSKA KOALICIJA KAŽE ZA SEBE DA SU ONI ‘JEDNOSTAVNO NORMALNI’: Beljak kaže da HDZ-ovi birači nisu nenormalni, već naivni

Amsterdamska koalicija tvrdi da onaj tko ne izađe na izbore za Europski parlament podupire HDZ-ovu politiku

Nositelj kandidacijske liste Amsterdamske koalicije istarski župan Valter Flego i predsjednica GLAS-a i kandidatkinja s liste Anka Mrak-Taritaš danas su u Rijeci rekli da onaj tko u nedjelju ne izađe na izbore za Europski parlament podupire HDZ-ovu politiku. Valter Flego je rekao da se na tim izborima treba “dignuti glas protiv različitih Orbana i Salvinija, radikala i populista, žilet-žica i ideja da se opet počnu uvoditi carine”.

Naša koalicija zagovara vrijednosti antifašizma, rodne i vjerske slobode, multietničnost, rekao je i dodao da imaju “volju, znanje i vrlo konkretne ideje kako koristiti europske fondove koji su na raspolaganju Hrvatskoj, te kako zastupati politiku u našem interesu u europskim tijelima”.

BELJAK OPTUŽIO HDZ: ‘Kampanja je namjerno predugačka kako bi građanima ogadili politiku i smanjili odaziv’

Beljak uvjeren da su najbolji

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak ocijenio je da je to najbolja koalicija ikad u Hrvatskoj. Postigli smo to da nas se HDZ boji, a to se, kako je rekao, vidi po mnogim komentarima na njihovim društvenim mrežama. “Bit ćemo ne samo najpozitivnije iznenađenje ovih izbora, nego i sunce nade koje će zasjati i koje tako nedostaje Hrvatskoj”, rekao je.

Anka Mrak-Taritaš je rekla da su u toj koaliciji “jednostavno normalni”, da su pokazali napredno i tolerantno lice Hrvatske u isto takvoj Europskoj uniji. “U EU ima sasvim dovoljno razbijača koji je žele razbiti, počevši od Salvinija, do Orbana, pa iz Belgije, odakle do nas dopiru različiti glasovi, pa do našeg premijera koji u svilenim rukavicama pokušava pokazati europsko lice, a stvarno lice je pokazao kad je doveo u Zagreb Angelu Merkel, a onda joj se morao ispiričavati”, istaknula je.

Na konferenciji za novinstvo sudjelovali su i kandidati s liste Tea Mičić Badurina (PGS) i Zoran Bahtijarević. Na novinarsko pitanje da komentira najavu Zorana Milanovića da će glasovati za SDP na ovim izborima, Krešo Beljak je rekao da je Milanović član SDP pa je prirodno da glasuje za tu listu. Njihova lista je dobra, ali je naša najbolja, ustvrdio je. Na pitanje bi li podupro Milanovića kao predsjedničkog kandidata, odgovorio je kako nije primijetio da se kandidirao, a na dodatno pitanje zna li hoće li se kandidirati, rekao je kako to ovisi o SDP-u.

HDZ-ovi glasači naivni?

Na pitanje znači li tvrdnja da su u toj koaliciji normalni da vladajući nisu normalni, Mrak-Taritaš je rekla kako tvrdnja da su normalni znači da su oni “takvi kakvi jesu, neće imati skrivene misli i raditi jedno, a govoriti drugo”, a Beljak je rekao da ne bi karakterizirao glasače HDZ-a kao nenormalne, nego kao naivne. “Netko vas može prevariti jednom, dva ili tri puta, ali da to učini četiri ili pet puta, morate biti jako naivni”, dodao je.

Na pitanje da komentira ideju ministra Horvata o referendumu za brodogradnju, Valter Flego je rekao da ljudi koji su odabrani na neke pozicije moraju donositi odluke jer radnici Uljanika i “3. maja” ne mogu čekati nikakve rezultate referenduma, nego čekaju odgovore na otvorna pitanja gdje su danas ta brodogradilišta.

O ustaškim pokličima

Na pitanje da komentira neprimjereno izvikivanje ustaških pokliča riječkih maturanata na norijadi u srijedu, Mrak-Taritaš je rekla da je to ozbiljan problem, da se njime treba pozabaviti, a ne žmiriti. “Treba donijeti jasan stav prema pozdravu ‘Za dom spremni’ i svi trebamo reći da to nije normalno i da je toga dosta”, istaknula je.