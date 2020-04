AMERIKANCI ZAINTERESIRANI ZA ‘ČUDO IZ ZARAZNE’: Klinici Fran Mihaljević nude suradnju u otkrivanju lijeka za Covid-19

Američka biotehnološka kompanija koja radi na pronalasku lijeka za koronavirus ponudila je suradnju stručnjacima Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, u sklopu koje će biti istražene mogućnosti bioterapije imunološkim stanicama

Nakon što je jučer otkriveno kako su stručnjaci iz Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu uspjeli izolirati koronavirus, klinika je ušla u pregovore s jednom američkom biotehnološkom kompanijom, koja radi na istraživanju i pronalasku lijeka za COVID-19. Radi se biološkoj terapiji, a domaćim je stručnjacima ponuđen je angažman u dijelu istraživanja.

“Žele nas angažirati u ispitivanju jednog dijela njihovog istraživanja koje bi moglo uključivati imunološke stanice u okviru nespecifične imunosti u terapiji COVIDA-19. To bi bila vrsta biološke terapije imunološkim stanicama, što je danas među najmodernijim terapijama i kod liječenja tumora i virusa. Kada potpišemo pismo o povjerljivosti podataka, dalje ćemo, uostalom, dogovarati što treba tko raditi, ako se vidi da smo to sve u mogućnosti”, potvrdila je Večernjem listu, ravnateljica Alemka Markotić.

U LABORATORIJU ZARAZNE KLINIKE U ZAGREBU USPJELI UZGOJITI COVID-19! Biologinja: ‘Taj dan smo bili u totalnom kaosu, ali…’

Usporedba sa sojevima iz inozemstva

Laboratorijsko stvaranje virusa od uzoraka hrvatskih pacijenata važno je iz nekoliko razloga, a jedan od njih je i usporedba “hrvatskog koronavirusa” s onim iz SAD-a i Italije.

“Važno je imati nacionalni izolat zato što to omogućava da se uključimo u različite studije te u studije u izradi cjepiva. Izolirali smo iz biološkog materijala bolesnika, iz brisa bolesnika. To su postupci iz klasične virusologije da bi to mogli izolirati, a dio virusa je poslan u Njemačku kod našeg suradnika, profesora Luke Čičina Šaina u njemački Helmholtz Center s kojim imamo jedan međunarodni projekt na istraživanju i kreiranju cjepiva. Surađujemo i u okviru istraživanja Centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva koji vodi profesor Stipan Jonjić s Medicinskog fakulteta u Rijeci, a ja vodim ovaj dio za Kliniku”, pojasnila je Markotić.

JE LI KORONAVIRUS NASTAO U LABORATORIJU? Alemka Markotić: ‘Za to nema dokaza. Priroda je, nažalost, najveći bioterorist’

Istraživanje zaraznosti

Virus je u Zagrebu izolirala biologinja Željka Mačak Šafranko, uz pomoć tima liječnika i stručnjaka kojeg čine Ivan Christian Kurolt, Lidija Cvetko Krajinović, Petra Svoboda, Mihaela Kordun i Ivana Milica Lekšić. Njihov će rad profesor Čičin Šain u Njemačkoj moći usporediti s koronavirusima iz inozemstva i tako istražiti zaraznost domaćeg soja, ali i pomoći u njegovoj molekularnoj karakterizaciji. Uz to, virus iz Zarazne bit će korišten i u zajedničkim imunološkim istraživanjima te pokusima.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.