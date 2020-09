AMERIKANCI NAM NUDE RABLJENE BORBENE AVIONE F-16: Poznato je kakva je ponuda na Plenkovićevom stolu i koji je hrvatski uvjet

Krajem lipnja je na nekoliko hrvatskih državnih institucija, kao i na adresu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, stigla ponuda tvrtke iz SAD-a naziva ProAeronautics

Kako se bliži rok za zaprimanje ponuda za nabavu borbenih aviona za Hrvatsku, sve je veća neizvjestnost što će se ponuditi i tko će to ponuditi. Kako piše Obris.org, entuzijasti polažu velike nade na potencijalnu francusku ponudu rabljenih lovaca Rafale, osobito kada trenutne vijesti iz Grčke kažu da Francuzi zaista razmišljaju o rješavanju dijela te borbene flote.

U obzir se ozbiljno uzima Izrael sa svojim F-16 Barak. Za to je navodno ovoga puta ishođena određena američka podrška. Što se tiče ponuda za borbene avione – tri su modela, nedavno je rekao ministar obrane Mario Banožić. Prvi se odnosi na nabavu potpuno novih zrakoplova, u što ulaze Švedska i SAD. Drugi model je nabava polovnih europskih lovaca, prvenstveno spominjući dvomotorce – francuske Rafale i talijanske Eurofightere. Što se tiče trećeg modela, on se odnosi na nabavu rabljenih F-16 od jedne od dosadašnjih država korisnika, dakle Izraela, Norveške i Grčke. Međutim, u ovoj trećoj kategoriji pojavio se pomalo neočekivan novi/stari ponuđač.

Američka ponuda

Kako Obris.org doznaje, krajem lipnja je na nekoliko hrvatskih državnih institucija, kao i na adresu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, stigla ponuda tvrtke iz SAD-a naziva ProAeronautics, ili samo ProAero. Riječ je o kompaniji koju su osnovali američki vojni veterani, a oni ju i vode. Ona se bavi raznim zrakoplovnim i logističkim uslugama i podrškom klijentima iz javnog i komercijalnog sektora. Ponudu koju su dobili i premijer Plenković i predsjednik Zoran Milanović, američka tvrtka nudi 12 rabljenih F-16. Od toga je 10 jednosjeda Blok 20 i dva dvosjeda Blok 15 koji su podobni za daljnju modernizaciju na Blok 50.

Osim osnovne ponude, na stolu je i potencijalni dodatni paket letjelica i opreme. Točnije, doznaje portal Obris.org, unutar godinu dana od prve isporuke dostupno je još i 16 borbenih avona F-16 i to 14 jednosjeda Blok 20 te dva dvosjeda Blok 15 koji također mogu biti modernizirani u Blok 50. Potencijalno su dostupna i četiri F-16B, što ovisi o hrvatskim potrebama. No, ta četiri rabljena lovca trenutno nisu uključena niti u jedan od dva ponudbena kompleta.

Što nudi američka tvrtka?

Uglavnom, radi se o ponudi ukupnog paketa i specijalizirane opreme koja maksimalno obuhvaća: (1) 30 borbenih aviona F-16 A/B (26 aviona model A i 4 model B) Blok 15/20, s ugrađenim motorima F100-PW-22E (Increased Performance Engines – IPE) i radarima APG-66-G2(V). Od toga je na njih 29 izveden M3 Mid-Life Upgrade (MLU); (2) paket rezervnih dijelova; (3) 30 nosača za naoružanje LAU-129/A (Common Rail Launchers), (4) 30 AN/APX-113 sustava za identifikaciju prijatelj-neprijatelj (Advanced Identification Friend or Foe – AIFF) bez Mode IV sposobnosti te na kraju (5) 30 topova M61 Vulkan 20mm.

Ponuđena cijena za ove letjelice – podložna daljnjim pregovorima – iznosi 11,5 do 14 milijuna USD po avionu F-16A te 12,5 do 15 milijuna USD po avionu F-16B. Ukupno bi to značilo da bi eskadrila od 12 rabljenih F-16 koštala između 140 i 170 milijuna USD, dok bi cijena za kupovinu takvih 30 lovaca bila između 399 i 424 milijuna USD. Nastavno na ovu osnovnu ponudu, ProAeronautics nudi i razgovore o kupovini dodatne opreme kao što su ciljnički podvjesni kontejneri, sustav za izbacivanje mamaca, sustavi za elektroničko ratovanje i elektroničke protumjere, radijski sustavi, GPS sustavi, podvjesni izvidnički kontejneri, i slično. U tu cijenu nije uračunat trošak modernizacije tih letjelica na razinu Blok 50, i to je nešto što bi trebalo dodatno ispregovarati.

Cijena ovakvog ProAeronauticsovog paketa je time za same letjelice povoljnija od grčke ponude o kojoj se pričalo 2018. godine (ukupno oko 180 milijuna USD za same aparate), i njihova je ponuda podobna za uključivanje u program Foreign Military Sales (FMS), koji može dodatno uključivati zemaljsku opremu, obuku, modernizaciju letjelica i osiguravanje njihove održivosti – o čemu također treba dodatno pregovarati.

Hrvatski uvjet za ovu nabavu

Iako se tu suštinski radi o privatnoj ponudi, ona može uz određeni dodatni trošak (unutar spomenutog cjenovnog raspona) biti provedena i na način “Government-to-Government”, što je do sada bilo isticano kao hrvatski uvjet za provedbu ovakve nabave. Kao partneri za sve spomenute dodatne razgovore – pod okriljem “Government-to-Government” poslovnog modela sa SAD-om – u obzir opet dolaze bilo privatne tvrtke (npr. Lockheed Martin), ili pojedine države koje su već korisnici ovakve opreme (poput samog SAD-a, Poljske, Rumunjske, itd.).

Na temelju ovakve ponude tvrtka ProAeronautics očekuje hrvatsko Pismo potvrde interesa (Letter of Intent – LOI), kojim bi se utvrdili detalji posla. S druge strane, u slučaju uvrštavanja ovakvog odnosa u “Government-to-Government” model, od Hrvatske bi se očekivalo Pismo zahtjeva (Letter of Request – LOR) koje bi dodatno navelo ProAeronautics Inc. kao željenog prodavača – što je dio nabavnog sustava koji je Hrvatskoj dobro poznat u okvirima obrambenog poslovanja sa SAD-om.

Važnost ove ponude

Kupovinom letjelica američke tvrtke bi se u startu rješili problemi koji nastaju zbog usklađivanja opreme s partnerima iz SAD-a. Također, ne bi bilo dodatnih troškova prijevoza letjelica u SAD za potrebe certificiranja i modernizacije, a olakšana je i obuka osoblja te uvođenje opreme u operativnu uporabu s osloncem na partnere.

SAD je glavni i osnovni hrvatski strateški partner na polju obrane pa bi se takvom usklađenom kupovinom i modernizacijom zrakoplova F-16 na razinu Blok 50/52 održala i kompatibilnost hrvatske opreme s onim što Oružane snage SAD-a danas svakodnevno korste u operativnoj razini. Samim time se otvara mogućnost daljnje specijalizirane savezničke pomoći, donacija u opremi i uslugama, te ugovorom uređenog zahvata u zalihe rezervnih dijelova Ratnog zrakoplovstva SAD za potrebe uspostave i održavanja ovakve specifične i skupe zrakoplovne sposobnosti u Hrvatskoj, piše Obris.org.