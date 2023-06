Amerikanac i TikToker koji objavljuje pod korisničkim imenom Car2Cro često objavljuje videa u kojima iznosi dojmove o Dubrovniku i njegovim stanovnicima.

U najnovijem videu, nakon što se doselio iz Amerike, otkrio je da postoje stvari na koje se morao naviknuti kad je došao u Dubrovnik, piše Dubrovački dnevnik.

"Prvo, planine. Hrvati za planine najčešće kažu brda. Nedavno sam pitao jednog prijatelja ovdje: 'Što se nalazi iza one planine', a on me pitao: 'Koje planine? To je brdo'. Nadalje, kad sam tek došao, nisam imao automobil, pješačili smo. No kad bih trebao otići u trgovinu, pozvao bih taksi. Međutim, jako je skup pa sam tražio prečice kako bih što prije pješke došao do trgovine.

U New Yorku ljudi isto puno pješače, ne morate puno hodati da biste došli do najbliže trgovine. Na Floridi - zaboravite na to. Treba vam automobil. Javni prijevoz je tamo sranje, a sve je daleko. Tako da, nismo navikli na pješačenje. U Hrvatskoj sam zbog toga izgubio gotovo pet kilograma", kazao je u videu.