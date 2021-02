STOŽER OBJAVIO: Imamo 688 novozaraženih i 15 preminulih; Božinović o mjerama: ‘Razgovarat ćemo. Imamo rast…’; Uskoro presica

U posljednja 24 sata zabilježeno je 688 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2679

U Hrvatskoj je 791 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 63

Preminulo je 15 osoba, a oporavilo se 195

Davor Božinović poručio je da cijepljenje prolazi dobro, ali i da postoji rast te da o popuštanju mjera treba razgovarati

Angela Merkel tvrdi da je Njemačka u trećem valu te da će otvarati državu u trećem valu

Dubrovačko-neretvanska županija: 88

10:31 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 88 novih slučajeva zaraze koronavirusom (26 utvrđeno brzim antigenskim testom). Radi se o 39 osoba iz Konavala, 31 iz Dubrovnika, 15 iz Župe dubrovačke, jednoj iz Ploča te dvije koje nemaju prebivalište na području naše županije. Ukupno je zaraženo 39 muških i 49 ženskih osoba, a 63 osobe imaju utvrđenu epidemiološku vezu. Preminula je jedna muška osoba iz Konavala (rođ. 1957.) i jedna ženska osoba iz Dubrovnika (rođ. 1925.). Izliječeno je 30 osoba: 14 iz Dubrovnika, šest iz Konavala, četiri iz Metkovića, po dvije iz Ploča i Župe dubrovačke te po jedna iz Dubrovačkog primorja i s Mljeta. U posljednja 24 sata obrađen je 331 uzorak, a od početka pandemije analiziran je ukupno 43 591 uzorak.

Međimurska županija: 27

10:28 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda PCR metodom testirano je 225 osoba od čega je evidentirano 27 pozitivnih slučajeva na koronavirus u Međimurskoj županiji, što je 12% pozitivnih u odnosu na broj testiranja. Na temelju kliničke slike COVID-19 dijagnosticiran je kod 2 osobe, a obavljenim testiranjima s Ag brzim testovima evidentiran je 1 pozitivan slučaj. U protekla 24 sata oporavilo se 33 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 99. Prema dnevnim informacijama Županijske bolnice Čakovec, ukupno je hospitalizirano 35 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U protekla 24 sata hospitalizirana su 4 pacijenta, a otpuštena su 2 pacijenta. Na invazivnoj respiraciji nalaze se 3 covid pozitivna pacijenta. U protekla 24 sata nema preminulih osoba.

U Hrvatskoj je 688 novozaraženih

10:16 – U posljednja 24 sata zabilježeno je 688 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2679. Među njima je 791 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 63 pacijenta. Preminulo je 15 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 241048 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 5477 preminulo, ukupno su se oporavile 232 892 osobe od toga 195 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 12 218 osoba. Do danas je ukupno testirano 1 321 336 osoba, od toga 7 763 u posljednja 24 sata.

Koprivničko-križevačka županija: 8

10:02 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđeno osam novih slučajeva bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 44 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je osam osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 17 osoba.

Osječko-baranjska županija: 19 novozaraženih i 3 preminulih

9:33 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađen je 291 uzorak od kojih je 19 bilo pozitivno na koronavirus. Šest novopozitivnih osoba ima prebivalište na području Osijeka, tri osobe su iz Đakova, po dvije iz Bilja, Čeminca i Čepina, a po jedna živi na području općina Darda, Ernestinovo i Petrijevci te grada Valpovo.

Na bolničkom liječenju nalaze se 53 osobe oboljele od COVID-19, i to 43 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 10 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 10 pacijenata s tim oboljenjem. Preminule su tri osobe u dobi od 80, 81 i 92 godine. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 812 osoba.

Vukovarsko-srijemska županija: 6 novozaraženih

9:32 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 6 novih pozitivnih osoba na COVID-19, od kojih je 5 pozitivnih na PCR testiranju, a 1 na brzom antigenom testu (po 1 osoba iz Županje, Komletinaca, Starih Mikanovaca, Nuštra, Vođinaca i Vukovara). Preminulih osoba nema.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 8677, od kojih je 8369 izliječeno, a ukupno su preminule 194 osobe. Trenutno je u županiji 31 osoba hospitalizirana zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 225 osoba, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 44002. U samoizolaciji na području županije je 446 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji su pozitivna 3 radnika iz sustava zdravstva (1 liječnik, 1 medicinska sestra/tehničar i 1 nezdravstveni radnik). Iz sustava obrazovanja ukupno je oboljelo 3 učenika i 5 nastavnika. U samoizolaciji se nalaze 4 nastavnika i 54 učenika.

Primorsko-goranska županija: 54 novozaraženih

9:20 – U Primorsko-goranskoj županiji je 54 novooboljelih osoba od obrađenih 666 uzoraka. Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a na bolničkom liječenju se nalazi 39 osoba, od toga su na respiratoru četiri pacijenta. Udio liječenih osoba od COVID-19 bolesti unutar ukupnog broja zaraženih osoba je danas u padu tako da iznosi 12.9% udjela.

Zadarska županija: 28 novozaraženih, 1 osoba preminula

9:19 – U Zadarskoj županiji 28 je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna je osoba preminula. Novozaraženi izolaciju provode na područjima gradova Zadar (12) i Biograd (4) te općina Bibinje (1), Pašman (1), Poličnik (1), Preko (1), Privlaka (1), Ražanac (1), Sukošan (1), Sv. Filip i Jakov (2), Vir (1), Vrsi (1), Zemunik (1).

Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 289 uzoraka, pod aktivnim nadzorom su 824 stanovnika, a trenutno imamo 113 aktivnih slučajeva koronavirusne bolesti. U Općoj bolnici Zadar na svim COVID odjelima hospitalizirano je 18 pacijenata, od kojih su troje na respiratoru. U OB Zadar preminula je 85-godišnja pacijentica koja je bila zaražena koronavirusom.

Istarska županija: 6 novozaraženih, 1 osoba preminula

9:17 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 344 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 6 novozaraženih osoba. Kod 4 osobe radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. U epidemiološkoj obradi nalaze se 2 osobe.

Izliječene su 2 osobe. Trenutno je 37 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 809 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 19 osoba. Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminula je jedna COVID-19 pozitivna osoba (1935. godište) s pridruženim kroničnim bolestima.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 3 novozaraženih

8:45 – U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđena su tri nova slučaja zaraze koronavirusom. Sve tri novozaražene osobe s područja su grada Daruvara.

U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 13 pacijenata zaraženih koronavirusom, od kojih je jedan na respiratoru. 12 pacijenata je na opservaciji. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 176 osoba.

Sisačko-moslavačka županija: 12 novozaraženih

8:43 – Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla 24 sata zabilježeno je 12 novooboljelih osoba od zarazne bolesti Covid-19, izvijestio je u srijedu Županijski stožer civilne zaštite. U dnevnom izvješću Županijskoga stožera civilne zaštite navodi se da su sve novozaražene osobe iz Siska.

Kako bi se spriječilo daljnje širenje pandemije, u dnevnom se izvješću apelira na sve stanovnike Sisačko-moslavačke županije da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera i preporuka Nacionalnoga i Županijskoga stožera.

Pandemija povećala broj štetočina u muzejima

8:41 – Broj štetočina u britanskim muzejima i povijesnim zdanjima u prošloj se godini povećao zbog pandemije za 11 posto godini, priopćila je organizacija koja se brine o engleskoj baštini, National Trust.

“Nema sumnje da ‘lockdown’ odgovara našim rezidentnim nametnicima”, rekla je konzervatorica Hilary Jarvis. “Nema posjetitelja i jedva da ima osoblja. Tišina, tama i mir savršeni su uvjeti za život ličinka i zrelih štetočina”, kazala je Jarvis, istaknuvši da se osobito povećao broja moljaca.

National Trust ispituje nove pristupe u borbi s moljcima, koristeći se malenim osama u kombinaciji s kemijskim feromonima. Trichogramma evanescens parazitoidna je osa i prirodni je neprijatelj moljcima. Duga je samo 0,5 milimetra i polaže jaja u ličinke moljca pa se one ne mogu izleći. Osa poslije ugine prirodnom smrću i nije štetna ljudima.

Istodobno bi prskanje feromonima trebalo zbuniti muške moljce i spriječiti parenje. “Nadamo se da će taj pionirski pristup zajamčiti praktičnu i održivu metodu kojom se bilo koja naša institucija može nositi s napastima”, rekla je Jarvis.

Prvi test novog pristupa bit će u u Blickling Hallu, povijesnoj palači u istočnoj Engleskoj, gdje moljci prijete tapiseriji koja prikazuje pobjedu Petra Velikog nad Šveđanima, što je bio dar ruske carice Katarine Velike bivšemu vlasniku posjeda.

U Irskoj stroge mjere do 5. travnja, prevladao britanski soj

8:40 – Irska ostaje pod strogim mjerama borbe protiv epidemije koronavirusa najmanje do 5. travnja, rekao je u utorak premijer Micheal Martin. No škole će se polako otvarati od ožujka. Iako je broj zaraza u padu, britanski soj koronavirusa znatno je promijenio situaciju, navodi Martin.

Irski premijer rekao je da je britanski soj potvrđen u 90 posto novih zaraza. “Istina je da je značajno promijenio dinamiku i da trebamo biti vrlo oprezni dok poduzimamo sljedeće korake”, rekao je Martin.

Irska je ušla u 2021. godinu naglim porastom zaraza koji su stručnjaci prvo povezivali s privremenim popuštanjem mjera za vrijeme božićnih blagdana. Trenutačno imaju manje od 270 novih zaraza na 100.000 stanovnika.

Šefica EK poručila da bi bez razmišljanja primila cjepivo AstraZenece

8:39 – Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da bi rado primila cjepivo AstraZenece u trenutku kad dužnosnici nastoje osigurati da ne propadnu doze cjepiva kojemu su Nijemci neskloni. Njezina izjava uslijedila je usred rastućih zabrinutosti da su nepovoljni komentari vodećih europskih dužnosnika, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, usporili cijepljenje jednim od tek tri odobrena cjepiva u EU.

Macron je ranije u veljači rekao da je Velika Britanija preuzela rizik prebrzom autorizacijom AstraZenece. Njemačka službena studija također je otkrila da cjepivo, iako je učinkovito, ima više nuspojava nego njezina dva glavna suparnika. “Primila bih cjepivo AstraZenece bez razmišljanja, poput proizvoda Moderne i Pfizera/BioNTecha”, rekla je von der Leyen za Augsburger Allgemeine.

Podrška AstraZeneci dolazi mjesec dana nakon što je Komisija ušla u oštru raspravu s AstraZenecom zbog navoda da je britansko-švedska tvrtka pri isporuci cjepiva dala prednost Britaniji nad EU-om, što tvrtka odbacuje. Komisija je na meti kritika zbog sporog uvođenja cijepljenja u 27 članica bloka i kritičari je optužuju da nije uspjela na vrijeme osigurati opskrbu cjepivima kako bi se okončala pandemija koja razara europsko gospodarstvo.

U Njemačkoj, u kojoj se preferira cjepivo Pfizer/BioNTech, raste broj neiskorištenih doza cjepiva AstraZenece pa se političari i dužnosnici natječu u predlaganju načina da ta cjepiva ne propadnu. Berlinska senatorica za socijalna pitanja Elke Breitenbach rekla je da neiskorištene doze treba podijeliti 3000 beskućnika koji žive u gradskom kriznom smještaju.

“Ne bismo trebali zaboraviti one koji iza sebe nemaju glasni lobi”, rekla je Breitenbach za Funk Media Group. Ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer ranije je rekao da neiskorištena cjepiva trebaju ići policiji.

Božinović o cijepljenju i popuštanju mjera

8:21 – Potpredsjednik Vlade, ministar unutarnjih poslova te načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović gostovao je na N1 televiziji te govorio o epidemiološkoj situaciji, cijepljenju, nabavi cjepiva i drugim temama vezanima za koronavirus.

Komentirao je masovno cijepljenje. Poručio je da se više putatražilo od političara da se cijepe. kaže da se jučer vidio interesa da se građani žele u sve većem broju cijepiti. “HZJZ je dao satnicu domovima zdravlja kada bi i koliko ljudi trebalo doći, ali nije htio ulaziti u detalje. Osim gužvi prošlo je dobro i nije bilo nuspojava. To je jedan događaj koji je sigurno na tragu popularizacije cijepljenja”, rekao je Božinović.

Nije htio komentirati prekoredna cijepljenja. Dodao je kako u Ministarstvu zdravstva postoji povjerenstvo koje istražuje te događaje te tek treba vidjeti što će nalazi pokazati. Dodao je da je masovnije cijepljenje jedini put.

Nije potvrdio ni demantirao informaciju o 50-postotnom smanjenju opskrbe AstraZenecinim cjepivima. Dodao je da nema infromacije o distribuciji u drugom kvartalu. Svi razgovori s proizvođačima se vode na par tjedana, poručio je Božinović.

“Već je i komunicirano da su uspostavljeni kotakti s drugim proizvođačima izvan EU. tražile su se specifikacije koje su bitne za tu vrstu proizvoda. Bitno je da cjepivo bude efikasno i sigurno”, rekao je šef Stožera i dodao kako cijena nije u pitanju, već je u pitanju kako će ići dinamika s ugovorenim brojem cjepiva proizvođača registriranih u EMA-i. “Ukoliko se ukaže potreba, sigurno će se razgovarati i s drugima”, potvrdio je.

“Činimo sve da ispunimo cilj o 50 posto procijepljenosti”, rekao je Božinović.

O mjerama će se razgovarati od danas do kraja tjedna. Postoji rast. Mislim da će danas to biti nešto veće nego posljednjih dana, što nas tjera na oprez. Svako otvaranje nosi određeni rizik i pogodno je za širenje epidemije. Mislim da to potvrđuje ispravnost našeg pristupa. pratimo situaciju na dnevnoj razini da pokušamo dokučiti kako je došlo do porasta i to ćemo raditi i ubuduće, poručio je.

“Ne mogu govoriti o nekom eksplozivnom rastu. Rast postoji diljem Europe i u našem susjedstvu. Treba dokučiti razloge rasta i kako organizirati život i da ostane što više toga pod određenim restrikcijama. Hrvatska ima među najmanje strogim mjerama i držimo dobru situaciju”, dodao je.

Vlada je izdvojila velika sredstva kako bi pomogla gospodarstvu i onima koji su ugroženi mjerama Stožera koje su takve kakve jesu. “Stav Vlade je da će se za očuvanje zdravlja uvijek naći novca”, zaključio je šef Stožera.

Procurio plan za otvaranje njemačkog gospodarstva

8:20 – U njemačke medije procurio je plan kancelarke Angele Merkel za otvaranje gospodarstva. Merkel je na online konferenciji s članovima konzervativne parlamentarne skupine CDU/CSU rekla da otvaranje mora biti “oprezno i postupno” ako zemlja želi izbjeći brzi povratak u lockdown, pišu njemački mediji.

Ona strahuje od naglog porasta broja infekcija koronavirusom u slučaju prebrzog otvaranja, a država će biti u lockdownu najmanje do 7. ožujka, a prije isteka tog roka, sljedeće srijede, Merkel će se naći s premijerima njemačkih saveznih pokrajina kako bi pokušala dogovoriti najbolji način izlaska iz njega.

Njemačka kancelarka jučer je na online konferenciji rekla kolegama iz CDU/CSU da se Njemačka trenutno, dok zemljom kruže brzošireće varijante koronavirusa, nalazi u trećem valu zaraze. Merkel je ustvrdila da bi popuštanje restrikcija trebalo ići u tri faze. Prva faza odnosi se na popuštanje restrikcija koje se odnose na osobne kontakte među kućanstvima, nakon čega bi uslijedilo popuštanje u području školstva i sporta. Treća faza uključivala bi otvaranje restorana i kulturnih institucija.

Svako popuštanje trebao bi pratiti rast kapaciteta za testiranje na koronavirus. Savezna vlada planira građanima omogućiti besplatan pristup brzim testovima na koronavirus do prvog tjedna ožujka. Jedan od glavnih prioriteta, navode njemački mediji, trebalo bi biti cijepljenje nastavnika i odgojitelja u vrtićima. Vrtići i osnovne škole su u ponedjeljak otvoreni u 10 njemačkih pokrajina.

Virovitičko-podravska županija: 4 novozaraženih

8:11 – Četvero novozaraženih, bilježi područje Virovitičko-podravske županije u posljednjem 24 satnom razdoblju, izvijestio je Stožer civilne zaštite VPŽ. Testiranih je bilo 67, a novozaraženi, među kojima su tri osobe ženskog, te jedna muškog spola, dolaze iz Nove Bukovice (3) i Slatine (1). Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je 12 COVID-19 pozitivnih pacijenata. Od početka epidemije koronavirusa, s područja VPŽ, virusom SARS-CoV-2, zarazilo se 3549 osoba. Nažalost, stotinu i tri osobe su preminule od posljedica infekcije COVIDOM-19.

Požeško-slavonska županija: 7 novozaraženih

7:34 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 47 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 33 osobe nalazi se u kućnoj izolaciji, a 14 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 221 osoba, a ukupno je testirano 29801 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 156 uzoraka, od kojih je 7 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Konferencija za medije Nacionalnog stožera

7:10 – Nacionalni stožer civilne zaštite održat će danas svoju redovitu konferenciju za medije u 11 sati. Ondje bi trebali iznijeti najnovije podatke i informacije vezane uz epidemiju koronavirusa u Hrvatskoj. Jučer je zabilježeno 343 novozaraženih i 13 preminulih osoba.

Američki biskupi pozvali Bidena da pomogne siromašnim zemljama pogođenima virusom

7:10 – Katolička biskupska konferencija SAD-a i mreža vjerničkih udruga pozvali su predsjednika Joe Bidena da se zauzme za povećanje rezervi Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za pomoć siromašnim zemljama, pogođenima pendemijom koronavirusa. To crkveno tijelo navelo je u pismu američkom predsjedniku da bi SAD trebale poduzeti hitne korake za pomoć najsiromašnijim zemljama iz humanitarnih razloga ali i radi vlastitih ekonomskih interesa kao i jačanja trgovine sa zemljama u razvoju.

Poručili su da je američka vlada ključna kako bi se omogućilo da svijet iz krize izađe otporniji, ukazujući na procjene Svjetske banke po kojima bi pandemija ove godine mogla gurnuti u krajnje siromaštvo 150 milijuna ljudi. Biskupi i udruge ističu da bi Bidenova administracija trebala predvoditi svijet u novom izdavanju valute MMF-a ili specijalnom pravu vučenja kao za vrijeme globalne financijske krize 2008.

Biden je tek drugi rimokatolik koji je izabran za američkog predsjednika ali je njegova podrška reproduktivnim pravima zategnula odnose s konzervativnim biskupima.