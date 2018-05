AMERIČKOJ KOMPANIJI PRIJETE TUŽBOM ZBOG SNIMANJA FILMA U HRVATSKOJ: ‘Film ne odražava našu stvarnost…To je prijevara’

Vlada španjolskog otoka Ibize mogla bi tužiti američku kompaniju Netflix nakon što se pojavio promotivni video filma snimljenog u Hrvatskoj, a koji simulira taj mediteranski otok.

Igrani film “Ibiza” prikazuje avanture grupe djevojaka na tom otoku no niti jedan dio filma nije snimljen na Ibizi.

Vlada Ibize je poručila kako razmatra tužbu protiv producenta filma i digitalne platforme jer smatra da su iskoristili brend Ibize prilikom snimanja dugometražnog filma u kojoj se vidi krajolik Hrvatske.

Pitanje najgorih stereotipa

Najavni video filma je objavljen početkom mjeseca a sam film će biti premijerno prikazan 25. svibnja. U njemu glumi Gillian Jacobs, poznata po originalnoj Netflixovoj seriji “Love” (Ljubav). U komediji “Ibiza” 30-godišnja djevojka putuje sa svoje dvije prijateljice u Barcelonu i Ibizu gdje nailaze na nekontrolirani svijet diskoteka i gdje pronalaze ljubav.

Ured za turizam pri vladi Ibize ističe kako film prikazuje „najgore stereotipe“ o tom španjolskom otoku te da je u suprotnosti s promotivnom turističkom politikom koju ta i ostale tamošnje institucije provode. Vlasti žele promijeniti imidž otoka kao mjesta razuzdanih zabava i alkohola.

Producent filma je predstavio svoj projekt lokalnoj vladi prije nekoliko mjeseci no ona je odbila dati potporu filmu navodeći kako on ne odgovara stvarnosti na otoku. „Točno je da ovdje postoje zabave no to je samo jedan dio. Ovdje postoje i mnoge druge stvari pa ovaj film ne odražava našu stvarnost“, rekao je Vicent Torres, predsjednik vlade Ibize.

Snimanje u Splitu i Novalji

Njegovo dodatno nezadovoljstvo uslijedilo je nakon što je vidio najavni video u trajanju od dvije i pol minute.

„Od svih mjesta koja se pojavljuju niti jedno nije s ovog otoka. Znamo da je film snimljen u Hrvatskoj“, rekao je Torres u obraćanju medijima. „To je prijevara“, dodao je o prikazivanju krajolika druge zemlje a predstavljanju kao Ibize. Film je snimljen u Splitu i na plaži Zrće, na otoku Pagu.

„Uopće se ne slažemo s ovim filmom“, istaknuo je.

Ovo nije prvi Netflixov film smješten na tom otoku. Godine 2013. je prikazan dugometražni film “Loving Ibiza” koji se kasnije pretvorio u seriju s osam nastavaka. U njemu nekoliko iseljenih Nizozemaca počinje novi život ondje. U tom filmu lokaliteti pripadaju otoku a priče su usmjerene na noćni svijet diskoteka te se miješaju s onima iz grada i sela.