AMERIČKI NEPRIJATELJ BROJ 1. DIGITALIZIRAT ĆE HRVATSKU: Zapad ih optužuje za špijunažu, ali Plenković vjeruje Huaweiju. Što smo točno potpisali?

Memorandum s Huaweijem je potpisan 10. travnja, tijekom posjeta kineske delegacije Hrvatskoj

Huawei je doživio novi udarac. Google je odlučio prekinuti suradnju s ovim kineskim tehnološkim divom u pružanju hardvera, softvera i podrške. To konkretno znači da pametni telefoni ove marke više neće imati pristup brojnim aplikacijama: Googleovoj tražilici, Gmailu, Youtubeu, Driveu i brojnim drugima. Doduše, postojeći korisnici će moći i dalje koristiti Googleove usluge, no budući Huaweijevi pametni telefoni možda neće imati nikakav pristup Googleu. Huawei će od sada koristiti samo aplikacije putem AOSP-a ili, u prijevodu, one koje su “open-source”, odnosno one koje nemaju ograničenja za korištenje.

Posljednji je to u nizu događaja koji je zadesio Huawei protekloga tjedna. Nakon što je prošlog tjedna administracija Donalda Trumpa stavila ovu kompaniju na svoju “crnu listu”, odnosno popis kompanija koje ne smiju surađivati s američkim tvrtkama bez vladina odobrenja, u petak je stigao novi udarac – dobavljači procesora, Intel, Qualcomm, Broadcom i Xilinx, od kojih Huawei redovito nabavlja komponente, obustavili su svoju opskrbu prema kineskoj kompaniji. Googleov potez je samo šlag na tortu zbivanja koja se događaju već više od godinu dana.

Alat za špijuniranje

Naime, tada su američke obavještajne službe dale prve naznake kako su Huaweijevi uređaji i oprema alat za kinesku špijunažu SAD-a. Trump je očigledno to prilično ozbiljno shvatio, pa je raznovrsnim sankcijama protiv kineskih kompanija pokrenuo svojevrsni trgovinski rat. Huawei se ovdje najviše ističe, jer je drugi najveći proizvođač pametnih telefona na svijetu te predvodnik u stvaranju alata i opreme za 5G internetsku mrežu na globalnoj razini. Upravo zbog “divovskih koraka” u razvoju 5G tehnologije, Huawei je stavljen pod povećalo. Bivši šef britanske vojne obavještajne službe MI6 Richard Dearlove upozorio je na štetne implikacije 5G tehnologije ako se njen razvoj prepusti Huaweiju.

No, sudeći prema analizi Belgijskog centra za cyber-sigurnost, koju je prije nekoliko dana objavio Reuters, razloga za paniku nema, jer u Huaweijevoj opremi i uređajima nisu pronađeni dokazi o mogućnosti špijunaže. Tako se čini da je to jeftina izlika Trumpu koji se ne miri s američkom stagnacijom u tehnološkom razvoju i prepuštanjem primata Kini.

Digitalizacija se nastavlja

Upravo su taj tehnološki razvoj i mogućnosti koje on može pružiti prepoznali u hrvatskom Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva, kada su 10. travnja ove godine, u jeku “antikampanje” protiv Huaweija, upravo s tom tvrtkom potpisali Memorandum o suglasnosti o suradnji koji “otvara kontinuiranu komunikaciju i jača suradnju na područjima digitalizacije i digitalne transformacije”. Dogodilo se to prije 16+1 Croatia Summita 2019., sastanka šefova vlada Kine i 16 zemalja srednje i istočne Europe.

Memorandum, kako stoji na stranicama Središnjeg državnog ureda, “podrazumijeva kontinuiranu komunikaciju i jačanje suradnje između Huaweija i Hrvatske na području razvoja rješenja iz Smart City područja, ali i šire razmjene stručnih znanja, industrijskih standarda te korištenja mogućnosti sudjelovanja stručnjaka na vodećim konferencijama i seminarima o digitalnim tehnologijama, kako u Hrvatskoj tako i u Kini.”

Huawei je strateški partner

Najjednostavnije rečeno, hrvatska Vlada je u Huaweiju pronašla partnera za razmjenu znanja i iskustava u provedbi digitalizacije i digitalne transformacije. Kao razlog potpisivanja ovog memoranduma spominje se to što “Huawei razvija niz rješenja na području Smart City koncepta, a kompanija je razvila i naprednu digitalnu platformu pogonjenu umjetnom inteligencijom, koja se može koristiti u nizu sektora poput zaštite okoliša, javne sigurnosti, prometa, javnih usluga, obrazovanja i poljoprivrede.”

S obzirom na najnovija događanja u Huaweiju, upitali smo Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva postoji li bojazan od mogućnosti Huaweijevih neželjenih radnji i prema Hrvatskoj, s obzirom na pojačane hrvatsko-kineske odnose i postoji li mogućnost za raskidom spomenutog memoranduma. Odgovor do objave ovog teksta nismo dobili.