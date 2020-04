AMERIČKI INSTITUT IZRADIO PROJEKCIJE PANDEMIJE ZA HRVATSKU: Vrhunac nas tek očekuje, evo koji tjedan će, prema procjenama, biti najgori

Institut za metriku i procjene u zdravstvu Sveučilišta Washington objavio je analizu po kojoj bi, u optimističnoj varijanti, u Hrvatskoj vrhunac pandemije trebao biti 20. travnja, a broj umrlih do početka kolovoza 166, no moguće je i više od 20 smrti dnevno

Institut za metriku i procjene u zdravstvu Sveučilišta Washington, priključio se brojnim akademskim ustanovama koje prate ili predviđaju širenje pandemije koronavirusa u svijetu. Ovaj je institut na temelju nekoliko faktora izradio projekcije vrhunca pandemije te broja oboljelih i umrlih u svakoj zemlji. Tako bi, prema njihovim predviđanjima, Hrvatska vrhunac zaraze trebala dočekati 20. travnja, piše Index.

Dovoljni kapaciteti zdravstvenog sustava

Tijekom najgoreg tjedna, od 18. do 25. travnja, prema ovim kalkulacijama, u Hrvatskoj bi svakog dana od posljedica koronavirusa moglo umrijeti prosječno sedam osoba, a do 4. kolovoza bi ukupan broj preminulih mogao biti 166. Te brojke u analizama Instituta ovise o kapacitetima zdravstvenih sustava, gdje stojimo dobro.

Naime, analize otkrivaju kako bi na predviđenom vrhuncu zaraze pacijenti oboljeli od koronavirusa u Hrvatskoj trebali zauzeti 255 od 6500 kreveta, od čega 61 od 216 kreveta na odjelima intenzivne njege u svim hrvatskim bolnicama. Predviđa se i da bi u najjačem valu pandemije na respiratore mogle biti priključene 52 osobe, a Hrvatska u ovom trenutku broji više od 800 uređaja te ih nastoji osigurati i više.

Moguće i crne prognoze

No, to je bio “prosječni scenarij”. Prema crnim prognozama istog instituta, u Hrvatskoj bi tijekom vrhunca pandemije dnevno umiralo više od 20 ljudi, no zdravstveni bi sustav i u tom slučaju bio opremljen dovoljnim brojem kreveta i respiratora.

Najlošije procjene su za Veliku Britaniju, koja će na vrhuncu pandemije trebati više od 100.000 kreveta, a na raspolaganju ih ima manje od 18.000. Zbog toga se predviđa da će na Otoku umrijeti više od 66.000 ljudi. Slična je situacija i u SAD-u, gdje će, prema procjenama, nedostajati 36.654 kreveta, a vrhunac krize bi trebao nastupiti 15. travnja kada će biti više od 3000 mrtvih. Prema procjenama Instituta za metriku, u cijeloj bi Europi moglo biti više od 150.000 preminulih, a u SAD-u 81.766.

