AMERIČKI APOTEKAR NAMJERNO UNIŠTIO 570 DOZA CJEPIVA: Iz našeg susjedstava stiže optimizam: Zaustavit ćemo Covid u 2021.!

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu pratite iz minute u minutu

Janša vjeruje da će Slovenija zaustaviti koronu u 2021.

8.13 Slovenski premijer Janez Janša smatra da će u ovoj godini doći do gašenja epidemije covida-19 u Sloveniji, a optimističan je i u pogledu nastavka djelovanja njegove vlade unatoč pokušaju oporbe da izazove njen pad i formiranje nove parlamentarne većine.

Janša je u četvrtak navečer prilikom posjeta gradskoj bolnici u Šempeteru na zapadu zemlje za početak idućeg tjedna najavio masovno testiranje antigenskim testovima širom Slovenije u domovima zdravlja, te pozvao sve da to u što većoj mjeri iskoriste kako bi se otkrili asimptomatski slučajevi zaraze koronavirusom, a optimističan je i u pogledu kampanje cijepljenja.

Po njegovim riječima, tijekom siječnja bit će cijepljeni zdravstveni djelatnici i zaposleni u kritičnoj državnoj infrastrukturi, a gašenju epidemije pomoći će i dolazak cjepiva Moderne i AstraZenece, koja se očekuju idući mjesec. “Cijela Europa očekuje djelomično povećanje broja zaraza”, kazao je slovenski premijer u razgovoru s novinarima prilikom posjeta bolnici, odbacivši mišljenja da njegova vlada ne donosi prave poteze u epidemiji jer je broj novozaraženih i dalje dosta velik.

Rekao je kako se poduzimaju napori da se u zdravstveni sustav koji je pod velikim pritiskom zbog epidemije unesu kadrovske rezerve, ali da treba računati s s nešto povećanim brojem novozaraženih zbog popuštanja nekih mjera tijekom božićnih i novogodišnjih praznika. Akciju oporbenih stranaka ljevice da u parlamentu pokrenu izglasavanje nepovjerenja njegovoj vladi, te uspostave novu većinu, s predsjednikom Demokratske stranke umirovljenika (DESUS) Karlom Erjavcem aktualni premijer nazvao je neozbiljnim pokušajem političke destabilizacije.

Janša je rekao novinarima da je Erjavcu nudio da uđe u vladu, što on nije prihvatio nego stranku povukao iz sadašnje koalicije. “Predlagao sam mu da preuzme težak resor i pomogne, ali je sve postalo jasnije kad je DESUS izašao iz vlade. Patetične pokušaje da se ruši vladu usred epidemije ne želim niti komentirati”, izjavio je Janša.

Američki apotekar namjerno uništio 570 doza cjepiva

7.10 Apotekar bolnice Aurora Medical Center u Graftonu, blizu američkog grada Milwaukeeja, uhićen je u četvrtak pod sumnjom da je namjerno uništio oko 570 doza cjepiva protiv koronavirusa, objavila je policija. On ih je izvadio iz zamrzivača gdje se moraju držati čime su cjepiva postala neupotrebljiva. Riječ o cjepivima američke kompanije Moderna.

Osumnjičeni apotekar priznao je da je to namjeno učinio, ali njegovi motivi nisu poznati. Policija nije objavila njegovo ime, a nakon što je priznao da je to to namjeno učinio u srijedu mu je uručen otkaz. Ovaj incident se dogodio u vrijeme dok istraživanja javnosti u SAD-u pokazuju veliku sumnjičavost ljudi u sigurnost cjepiva protiv koronavirusa.