AMERIČKA TELEVIZIJA SENZACIONALNO IZREKLAMIRALA DUBROVNIK: ‘Porastao nam je broj pregleda stranice iz SAD-a za 650 posto’

Nakon što je ABC News emitirao seriju priloga o Dubrovniku, zabilježen je ogroman porast interesa američkih turista za dolaskom, što će malo popraviti turističku krvnu sliku ove godine

Nakon što je američka televizijska kuća ABC News emitirala priloge o Dubrovniku kao “korona-free” destinaciji, naglo je skočio interes Amerikanaca za gradom na krajnjem jugu hrvatske. Reporterka Maggie Rulli nekoliko je dana u udarnim terminima izještavala iz Dubrovnika te uz poruku “Dobrodošli Amerikanci”, naglašavala kako je ovo jedinstvena prilika doživjeti grad bez gužvi te kako je Hrvatska jedina država u Europskoj uniji u kojoj gosti iz SAD-a ne moraju u 14-dnevnu samoizolaciju.

Ova promocija je u vrijeme koronakrize iznimno vrijedna za Dubrovnik, koji osjeća negativne ekonomske posljedice, a zbog svega je prije nekoliko mjeseci ostao iz bez direktnog leta iz Philadelphije. No, zahvaljujući izvještavanju ABC Newsa ponovno se aktualizirala priča o pokretanju izravne zrakoplovne linije između najpoznatije domaće destinacije i SAD-a.

“Prvu reportažu iz Dubrovnika u kojoj se šalju pozitivne vijesti o pripremljenosti Grada, sigurnom Dubrovniku kao i o mogućnosti posjeta gledalo je 12,5 milijuna ljudi! Navedena brojka govori koliku promociju za Grad ima emitiranje jedne ovakve emisije, a već sada dobivamo informacije kako se pokrenula turistička potražnja za Dubrovnikom od strane američkog tržišta te najave o mogućoj ponovnoj uspostavi direktnog leta za Dubrovnik. Stoga, učinci su već tu! U intervjuu koji sam dao za ABC News, između ostalog, pozvao sam naše drage goste Amerikance u Dubrovnik, jer sve ono što današnji turist traži Dubrovnik nudi – sigurnost te ljepotu i jedinstveni doživljaj tisućljetnog Grada,“ izjavio je za Dubrovački dnevnik gradonačelnik Mato Franković.

Ogroman porast interesa

Da su informacije koje su došle do gradonačelnika točne potvrdila je i potpredsjednica strukovne grupe turističkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori te vlasnica turističke agencije Dominium travel, Slavica Grkeš rekavši kako je interes američkih turista za Dubrovnikom nakon emitiranja priloga naglo skočio. Potvrdio je to i broj pregleda njene internetske stranice.

“U jednom danu, točnije 29. srpnja, porastao nam je broj pregleda stranice iz SAD-a za 650 posto u odnosu na isti dan prošle godine, a slično se nastavilo i u sljedećim danima. S obzirom na to kako Amerikanci našoj agenciji nisu glavni gosti, da se zaključiti kako se navedeno dogodilo zbog reportaže koju je televizija ABC News emitirala odnosno intervjua gradonačelnika za istu,“ izjavila je Grkeš dodavši kako je s kolegama iz agencije komentirala kako je vijest odlično odjeknula te da bi to mogla biti odlična priprema za sljedeću turističku sezonu.

Vraćanje direktnih veza

No, da bi se to ostvarilo, ipak treba vratiti direktne veze sa SAD-om. “Razgovarala sam s kolegama iz jedne američke agencije koja je fokusirana isključivo na Dubrovnik i okolicu oko ideje brzog organiziranja charter letova, no nisu baš optimistični. Kažu kako je većina turista odustala od prekooceanskih putovanja za ovu godinu. No, ne smijemo klonuti duhom, čekat ćemo goste i pružiti im najbolju uslugu. Tek proteklog tjedna je i naša agencija dobila dvije ponude da pomognemo oko promocije Dubrovnika jednom američkom izdavaču turističkih vodiča i jednim novinama. Možda se jednostavno sad nešto počelo pokretati, a mi se moramo i dalje truditi oko promocije naše destinacije i gostima koji dolaze dati najbolje od sebe. To možda prije i nismo stizali”, zaključila je Grkeš.