AMERIČKA PONUDA BORBENIH ZRAKOPLOVA MIJENJA ‘IGRU’? Vojni analitičar otkrio što bi to značilo za Hrvatsku, ali ministar ga demantira

Vojno-sigurnosni analitičar Igor Tabak procijenio je kako ponuda za 30 rabljenih američkih borbenih zrakoplova F-16 mijenja igru, jer se radi o opremi za koju jamči sam SAD, iako će je trebati modernizirati

Stručnjak za sigurnost i vojnu tehnologiju te analitičar portala Obris, Igor Tabak progovorio je o detaljima američke ponude rabljenih borbenih zrakoplova F-16 i dodatne opreme. Ističe kako se radi o velikoj promjeni, jer su Sjedinjene Američke Države dosad nudile isključivo nove zrakoplove, a sada se radi o rabljenim zrakoplovima bez informacija o godištu, prijeđenim satima leta i ostalim detaljima.

“Rečeno nam je da će ponuđač izaći s tim podacima ako Hrvatska strana potvrdi interes za ponudu. Riječ je o privatnoj tvrtki ProAeronautics, iza koje može stati država u ‘Government to Government’ modelu”, pojasnio je Tabak za N1 te pojašnjava da je dobro što postoji ponuda iza koje stoje SAD za zrakoplove koji nisu “iz treće ruke”, što skraćuje nabavni lanac.

No, i takvi zrakoplovi imaju svoju cijenu, koja je u ovom slučaju nešto niža od grčke ponude nemoderniziranih F-16 iz 2018. godine. “Riječ je o ukupnom paketu od 110 do 150 milijuna dolara, što je za 30 do 50 milijuna niže od one grčke, ali trebat će ih modernizirati, bit će blizu ciframa izraelskog paketa, oni su bili 500-injak milijuna dolara”, procijenio je.

Stručnjak je naglasio kako se ipak radi o rabljenim zrakoplovima, koje vojska neće moći koristiti nekoliko desetaka godina. “Međutim, takav upgrade nastavlja na razinu što američko zrakoplovstvo smatra normalnim, postajemo potpuno kompatibilni s najvažnijim partnerom, u standardu smo s onim s kojim najviše obrambeno surađujemo i s najvećim strateškim partnerom”, zaključio je Tabak i ponovno naglasio da ova ponuda mijenja igru, jer se radi o američkoj opremi direktno iz SAD-a.

Ministar demantirao: ‘To je neozbiljno. Dezinformirali su cijelu javnost’

No, podsjetimo, danas se o svemu oglasio i ministar obrane Mario Banožić koji oštro demantirao vijest portala Obris.hr da je na stolove predsjednika i premijera stigla nova ponuda za nabavu borbenih zrakoplova, rabljenih F-16.

“To je priča koja je izašla na jednom portalu, gdje su određeni, rekao bih tako, samoprozvani vojni analitičari iznijeli ponudu”, kazao je Banožić. Pozvao se na svoju raniju izjavu u kojoj je najavio da će se ponude Republike Hrvatske za borbene avione zaprimati od 9. rujna, te da izvan tog roka o ponudama ne može biti govora.

“Znači, službene ponude nema. One će se dostavljati točno određenog datuma u određeno vrijeme upravo onima koji su upućeni”, kazao je i precizirao:

“Među njima je SAD s novim F-16, Švedska s Gripenom, novi isto tako. Isto tako imamo polovne europske proizvodnje Rafale, Eurofighter, dakle Francuska, odnosno Italija. Isto tako smo išli u treću oblik traženja ponuda, a riječ je o avionima iz Izraela, iz Grčke, iz Norveške, riječ je o polovnima F-16. Ne vidim nigdje nikakvu tvrtku iz Amerike s ponudama polovnih F-16.”

Ministar je potom dodatno kritizirao portal koji je izišao s vijesti:

“To je neozbiljno”, kazao je i pojasnio na što konkretno misli, “Na tom portalu postoji tvrtka koja je jedan od ovih ponuđača koje sam naveo, a koja se oglašava na ovoj stranici. Dezinformirao je cijelu javnost.”