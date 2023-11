Izraelska vojska pojačala je udare na položaje Hamasa. Specijalne postrojbe Izraelskih obrambenih snaga čiste podzemne tunele od Hamasovih terorista. Navodno ima značajnih gubitaka na jednoj i drugoj strani.

Prema izraelskim izvorima oko 80 posto stanovništva iz sjevernog dijela Gaze napustilo je taj teritorij, a izraelska kopnena vojska praćena zračnim snagama ušla je s tri strane u Gazu. Prema izjavi izraelskog ministra obrane sinoć Izrael je ostvario veliki napredak, ali je pretrpio i značajne gubitke, rekla je za program HTV-a Vesela Mrđen Korać, veleposlanica RH u Izraelu.

Jutros je objavljeno da je ubijeno devet izraelskih vojnika.

Izraelske vojne snage

"Što se tiče Gaze, bez obzira na vjerodostojnost izvora koje imamo na raspolaganju, za pretpostaviti je da se radi o ogromnom broju ubijenih, raseljenih i ranjenih. Može se zaključiti da je kompletno civilno stanovništvo u vrlo kritičnoj situaciji", poručila je veleposlanica.

Izraelsko čelništvo najavilo je ratni sukob koji će trajati najmanje nekoliko tjedana odnosno mjeseci. Je li Izrael za takav dugotrajan sukob, širih regionalnih razmjera, spreman - teško je ocijeniti, tvrdi Mrđen Korać.

"Službeno stajalište izraelskog vrha je kako se radi o ratu koji određuje opstanak izraelske države. Prioritet je onesposobiti Hamas, vojno i upravno, za njegovo buduće djelovanje u pojasu Gaze, ali uz istovremeno oslobađanje 230 zatočenih Izraelaca, što su međusobno dva suprotstavljena cilja", rekla je Mrđen Korać.

Pored toga, Izrael nastoji zadržati nisku razinu sukoba na sjevernoj granici s Hezbolahom tako da trenutno odgovara na pojedinačne incidente. To isto radi s Hutima iz Jemena koji napadaju južni Izrael, a istovremeno nastoji zadržati kontrolu na Zapadnoj obali.

"Izrael je pritvorio nekoliko vodećih ljudi, židovskih naseljenika na Zapadnoj obali, kako bi spriječio rasplamsavanje sukoba", istaknula je veleposlanica te dodala kako su čelnici različitih država dolazili u Izrael u posjete solidarnosti, a među njima je bio i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Diplomatski rad u ratnim uvjetima

Veleposlanica je rekla kako je diplomatski rad vrlo dinamičan i intenzivan. Hrvatsko veleposlanstvo ovaj tjedan dobiva u svojim tim časnika MORH-a, koji ima iskustvo u ratnim i mirovnim operacijama UN-a. On će djelovati u lokalnom kriznom stožeru, koji će biti povezan s EU kriznim i evakuacijskim stožerom koji se ustanovljava u Cipru.

"Nadamo se da neće doći do šireg regionalnog sukoba, ali moramo se pripremiti. Moguće je da će se uskoro znati hoće li doći do širenja sukoba", rekla je veleposlanica.

"Hrvatski državljani u Izraelu koji su htjeli napustiti Bliski istok - to su napravili", govori veleposlanica te dodaje da dvojni državljani to i dalje mogu napraviti s obzirom na to da zračna luka i dalje ograničeno funkcionira.

"Što se tiče Hrvata u Gazi, kao i ostalih 6500 tisuća stranih državljana, njih koordiniramo s kolegama iz Kaira, s izraelskom i egipatskom stranom te UN-om. Danas je neslužbeno najavljeno kako bi se prijelaz Rafah između Gaze i Egipta mogao otvoriti kako bi dvojni državljani mogli početi izlaziti. Danas se očekuje kako bi Egipat trebao pustiti ranjene Palestince koji bi se liječili u poljskoj bolnici na Sinaju ili na brodskim bolnicama koje bi bile vezane uz obalu Gaze. Svaki dan je vrlo važan jer se radi o životnim ugrozama", zaključila je Mrđen Korać.

"Našem ministru su prikazani konkretni detalji tog stravičnog pokolja koji je izvršen nad Izraelom. Također, susreo se s obiteljima zatočenih Izraelaca koje drži Hamas, koji su podijelili svoje teške osobne priče. Ministar se susreo i s latinskim patrijarhom u Svetoj Zemlji, te su razmijenjena mišljenja o teškoj humanitarnoj situaciji i o nužnosti političkog projekta koji bi osigurao dugoročno rješenje izraelsko-palestinskih odnosa", pojasnila je Mrđen Korać.

Hrvatsko NE u Skupštini UN-a

Veleposlanica je otkrila kako je Izrael reagirao na hrvatsko NE rezoluciji UN-a, odnosno prijedlog Jordana o prestanku izraelskih napada na Gazu.

"Izraelske vlasti, mediji, udruge, ali i šira javnost prate svaki glas u UN-u, svaki pojedinačnu izjavu stranih dužnosnika, a posebno je to u fokusu od 7. listopada. Ovaj glas na Općoj skupštini ima izvanredan značaj za izraelsko-hrvatske odnose jer se radi o povijesno vrlo teškom trenutku za Izrael. Zahvale dobivamo na svim razinama. Ministar Cohen je po završetku posjeta solidarnosti ministra Grlića Radmana rekao 'ovaj posjet je bio kratak, važan i mi nikada nećemo zaboraviti'. Uvjerena sam da se to odnosi i na ovaj glas", kazala je Mrđen Korać.

Veleposlanica je istaknula kako su Tel Aviv i cijeli Izrael u dubokoj traumi.

"Već 25 dana se uzastopce raketiraju izraelski gradovi, u prosjeku od 150 do 200 raketa ispali se na Tel Aviv i gradove uz pojas Gaze. Osim hitnih službi, gospodarske aktivnosti, redovan život i kretanje svedeni su na minimum. Nikad ne znate kad će se oglasiti uzbuna. Samo škole koje mogu osigurati skloništa za svu djecu mogu organizirati nastavu. Može se prepoznati strepnja kod izraelskih građana zbog ozbiljne i nepredvidive situacije", pojasnila je.