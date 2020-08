ALPINISTIČKA LEGENDA O POTRAZI ZA POLJAKOM NA BIOKOVU: ‘Na tom području imamo već pet žrtava. Njega nećemo naći živoga’

Stipe Božić pojasnio je kako je dio Biokova na kojem je prije gotovo dva tjedna nestao Poljak izrazito težak te da je zbog toga i pripadnicima HGSS-a teško pretraživati teren

Alpinistička legenda i najpoznatiji pripadnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stipe Božić prokomentirao je gotovo dvotjednu potragu za Poljakom nestalim na Biokovu. Pojasnio je da je nesretni muškarac bio vrhunski pripremljen, ali i da je moguće da mu se potkrala mala greška. Naime, Biokovo je, prema njegovu mišljenju “možda i najopasnija planina u Hrvatskoj” te da se na mjestu gdje je Poljak nestao nalaze stijene visoke do 500 metara koje se pružaju još 10 kilometara u daljinu te konstatirao da su u takvim uvjetima šanse za pronalazak nestaloga “vrlo male”.

“U novije vrijeme sve je više takvih brdskih trkača koji posjećuju planine, koji su vrlo spremni, koji su brzi, koji s malo vode i malo opreme mogu napraviti više nego planinari. Imao je sve što je trebao, čak se uputio nizbrdo prije nego što je planirao. Međutim, ta planina kad se ide sa Sv. Ilije, vrlo je nezgodna, ima nekoliko zamki, dosta se ide poprijeko, a ispod vas su visoke stijene”, pojasnio je za N1 iskusni hrvatski alpinist i objasnio da je nestali kontaktirao svoju suprugu jer je ostao bez vode te se počeo spuštati s planine, čime pokazuje da je znao što čini.

Lako je zalutati

Božić je rekao kako je staza u tom dijelu Biokova teška i nezgodna, ali i dobro obilježena planinarskim znakovima. No, čak i u takvim uvjetima, planinari mogu pogriješiti, a čini se da je to bio slučaj i s nestalim Poljakom.

“U nekim okolnostima, ako čovjek nije dobro koncentriran ili ako mu se učini da je bliže nečem, može zalutati. Na tom području imamo već pet žrtava. Njega nećemo naći živoga”, istaknuo je Božić.

Labirint žlijebova, jaruga i grebena

HGSS-u je na tom dijelu Biokova gotovo nemoguće provesti pravu potragu zbog geoloških formacija u planini.

“Zato jer je to jedan labirint okomitih žlijebova, jaruga, grebena visokih i po 300 ili 400 metara. To ne možete gledati ortogonalno, a opet u toj slici ima mnoštvo oblika gdje je Poljak mogao pasti. Imao je mobitel, supruzi je poslao sliku dva sata prije nego što je odustao. Procijenio je da nema dovoljno vode za nastavak puta. Bio mu je cilj otići preko Sv. Ilije na Veliko brdo… Uz pomoć naših službi otprilike smo locirali njegovu poziciju. Ali, to je široko područje”, rekao je Božić i dodao da je pretraživanje u tim uvjetima moguće do 500 metara u širinu i 200 metara u visinu.

Savjetovao je da se i najspremniji planinari kreću u grupama od po najmanje dvije osobe.

“Svjedoci smo da dođu obitelji iz kontinentalnih zemalja, planinari, pa spoje ugodno s još ugodnijim, more i planinu… Dok smo bili gore na Biokovu, sreli smo desetak sličnih planinara, čak i iz Poljske…”, zaključio je Božić.

