Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je odluku o minimalnim novčanim iznosima potrebnima za mjesečno uzdržavanje djeteta.

Visina minimalne alimentacije koju je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske. Za razdoblje od siječnja do prosinca 2022. godine ona iznosi 7. 653 kune, odnosno 1.015,73 eura.

Stoga alimentacija za dijete do 6 godina iznosi 17% prosječne plaće, odnosno 172,67 eura ili 1.301,01 kuna. Za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 203,15 eura, odnosno 1.530,60 kuna, dok za dijete od 13 do 18 godina iznosi 22% prosječne plaće 223,46 eura odnosno 1.683,66 kuna.

Na snazi od 1. travnja

Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama", a stupa na snagu s danom 1. travnja 2023. godine.

Ministar Marin Piletić je također donio odluku o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta, a koje su određene prema sljedećoj tablici: