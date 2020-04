ALEMKA MARKOTIĆ OTKRILA ŠTO ZNAČI ULAZAK U NAJKRITIČNIJU FAZU: ‘Virus još nismo pobijedili, a ljudi postaju nestrpljivi…’

Idemo prema fazi kad se ljudima čini da virus stagnira pa će se opustiti. Moglo bi doći do relaksacije koju nažalost i vidimo. Mogli bismo pokvariti puno toga dobrog što smo i mi i građani napravili, kaže Markotić

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević objasnila je u Dnevniku Nove TV zašto razdoblje koje je pred nama nazivaju najkritičnijim. Pozvala je sve da se pridržavaju pravila da ne bismo pokvarili sve ono dobro što smo napravili dosad. Komentirajući najnoviju situaciju ulaska virusa u domove za starije i nemoćne, doktorica Alemka Markotić kaže da je najopasnije kada virus uđe među stariju populaciju.

‘Nadam se da će većina iz ovog doma uspjeti preživjeti’

“Dobro je da je to došlo u samo jednu sredinu. Pripremaju se ostale preporuke, a nadam se da će većina iz ovog doma uspjeti preživjeti”, rekla je Markotić. Objasnila je i što znači da upravo ulazimo u najkritičniju fazu borbe protiv koronavirusa.

“Još nismo pobijedili virus, a ljudi polako postaju nestrpljivi. Idemo prema fazi kad se ljudima čini da virus stagnira pa će se opustiti. Moglo bi doći do relaksacije koju nažalost i vidimo. Mogli bismo pokvariti puno toga dobrog što smo i mi i građani napravili”, kaže Markotić. Nisu problem automobili koje viđamo na cesti ako njima ljudi idu od kuće na posao.

“Ali može biti opasno ako idu s nekakvih druženja. Lijepo je vrijeme, vidi se da se ljudi više okupljaju i gužve su u trgovinama. To nije dobro, moglo bi dovesti do toga da moramo produljiti mjere”, kaže Markotić. Ako se još malo strpimo, kaže, vjerojatno ćemo moći postepeno mjere ublažavati. Ali ako to nepromišljeno sad pokvarimo, tko zna koliko će to sve skupa trajati, kaže Markotić.

Prema novim pravilima oni koji dolaze iz inozemstva moraju ostati 14 dana u karanteni.

Ako pacijenti dođu do arena to bi značilo da smo upropastili sav trud

“Ne vjerujem da se nekome isplati doći u domovinu pa mora provesti 14 dana u karanteni. A ne vjerujem da bi to mogli i zbog posla”, kaže Markotić. To što se povećao udio žena među zaraženima Markotić nije htjela posebno komentirati dok se ne naprave ozbiljne analize. “Žene moraju više toga obaviti pa su možda bliže kontaktu”, rekla je Markotić.

Na pitanje kada bi se prvi pacijenti mogli očekivati u arenama koje su spremne diljem Hrvatske, Markotić kaže: ‘Daj bože da ne moramo nikad. Vrlo je ozbiljno kada dođe do Arene, to bi značilo da bismo upropastili trud koji smo svi zajedno uložili’.

Poručila građanima: ‘Mama najbolje zna – ostani doma’

Uputila je i poruku građanima.

“Želim sretan Uskrs svima koji slave i ovu i sljedeću nedjelju. Uskrs je obiteljski blagdan. Provedimo ga s onima s kojima živimo u domaćinstvu. Najbolja čestitka je ostani doma. Ako to nije dovoljno onda nazovi i pitaj mamu. Mama najbolje zna – ostani doma”, kaže Markotić.

