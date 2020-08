ALEMKA MARKOTIĆ OTKRILA NEPOZNATI DETALJ O ŠIRENJU ZARAZE: ‘Ako se virus nalazi na površini, ne znači da je zarazan’ 

‘Za sve vrijedi higijena. Što se tiče pakiranja hrane, svaku hranu ćemo pohraniti u higijenskim uvjetima. To je važno i inače’, kazala je Alemka Markotić

Nakon što je objavljena vijest o tome da je skupina znanstvenika s Floride uspjela izolirati živi primjerak koronavirusa iz aerosola prikupljenog od hospitaliziranih pacijenata s udaljenosti od dva do nešto manje od pet metara, ravnateljica Klinike za zarazne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Alemka Markotić, pojasnila je na današnjoj konferenciji za novinare Nacionalnog stožera o čemu je riječ.

‘Ako se detektira na površini, ne mora značiti da je zarazan’

“Kapljični put je osnovni put prijenosa i distanca je bitna, to se jasno pokazalo. No, u zatvorenom prostoru s više ljudi koncentracija virusa može biti i u zraku. Ako se ne drži higijena, ne dezinficiraju se površine, na određeno vrijeme mikroorganizmi se mogu zadržati, pogotovo u nehigijenskim uvjetima. Međutim, nema jasnih pokazatelja da su to osnovni načini prijenosa. Distanca i higijena su osnovni. Bliski kontakti, kućni kontakti i zatvoreni prostor bez distance su se pokazali kao žarišta infekcije”, kazala je dr. Markotić.

Odgovorila je i na pitanje o eventualnoj opasnosti ako se koronavirus nađe na smrznutim prehrambenim proizvodima.

“Ako se detektira virus na površini, ne mora značiti da je virulentan, odnosno zarazan. Za sve vrijedi higijena. Što se tiče pakiranja hrane, svaku hranu ćemo pohraniti u higijenskim uvjetima. To je važno i inače”, rekla je Markotić.

Virus duže preživljava ako ima ‘domaćina’

Markotić je naglasila kako virus uspijeva mutirati i pokušava se održati jer je “njegova logika da mu se život produži ako ima domaćina”.

“Kad god smo se bolje držali mjera, brojevi su bili mali,. Virus nije mogao preskočiti s čovjeka na čovjeka i to je jednostavno pravilo. Nemojmo biti preblizu jedni drugima ako nismo u istom kućanstvu i ponovno ćemo biti na dobrim brojevima”, poručila je.

