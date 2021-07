Nacionalni stožer civilne zaštite u petak je održao konferenciju za medije. Na njoj su prvi put skinuli maske, ali i govorili o epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj i Europi. Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić poručila je da se zaraza širi među mladima.

"Izvješće ECDC-a govori da delta varijanta preuzima primat. Negdje se taj postotak kreće od 25 do iznad 70 posto. Očekuje se da će do kraja kolovoza potpuno zavladati Europom", upozorila je Markotić te dodala da se u ovom trenutku brzo širi među mladima.

Širenje virusa među mladima

Navela je i nekoliko primjera: "U Portugalu je dnevno oko 2000 inficiranih. Na primjer, ako bi Hrvatska na dnevnoj bazi imala 1300 zaraženih nakon sezone, onda bismo i mi bili u potpunosti zatvoreni, kao što je sada i Cipar. U Španjolskoj je najviše inficiranih među mladima, veliko žarište je bila Mallorca, tamo se skuplja puno mladih turista. U jednom okupljanju je bilo 9000 mladih, njih 3000 se inficiralo", poručila je.

Dodala je da najveći rizik predstavljaju noćni život i noćni barovi, zbog čega Belgija traži da noćni klubovi ostaju zatvoreni. "Još jedan broj koji nam govori o tome jest broj kontakata mladih. Na Mallorci je to bilo 20-25 novih kontakata dnevno, dok se kod ostalih populacija to računa 3-4 kontakta", dodala je ravnateljica zagrebačke Zarazne.

Štitimo sebe, svoje bližnje i sve druge

Na kraju je ponovila poruku o tome da se potrebno cijepiti. Rekla je da je "najvažnija razlika u odnosu na prošlu godinu to da smo imali samo mjere, koje su dobre i bitne, ali nisu mogle zaustaviti epidemiju. Sada imamo i cijepljenje.

Za one koji nisu shvatili zašto je to važno - prvo štitimo sebe i svoje bližnje. Bit ćemo zaštićeni mi i naše obitelji, a potom i oni koji se ne mogu cijepiti te kronični bolesnici. Pogotovo se to odnosi na one koji imaju teške komorbiditete. Oni se mogu lako razboljeti ako su u sredini gdje ima puno necijepljenih. Cijepljenje nam omogućuje da budemo zdravi, da se slobodno krećemo i da se možemo vratiti na život otprije", zaključila je Markotić.