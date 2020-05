ALEMKA MARKOTIĆ JOŠ NE ŽELI PROGLASITI POBJEDU NAD VIRUSOM: ‘Moramo biti oprezni. Dvije stvari jako su važne’

‘Ja ću biti još malo oprezna s proglašenjem pobjede. No, jako blizu smo pobjede i učinili smo izvrsnu stvar jer kao što vidite hvale nas i susjedne zemlje i cijeli svijet’

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “dr. Fran Mihaljević”, Alemka Markotić gostovala je u RTL-u Danas gdje je rekla kako je stanje u Hrvatskoj jako dobro te je odgovorila na pitanje koliko smo daleko od Slovenije, prve zemlje u Europi koja je proglasila kraj epidemije. Markotić je kazala da je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak danas objasnio okvire za to. “Sigurno će HZJZ još malo pratiti situaciju i na osnovu svih tih parametara koje je danas spomenuo donijeti preporuke ministru zdravstva koji onda preporuke upućuje prema Vladi koja potom donosi odluku”, rekla je Markotić. Dodala je da smo trenutno u trećoj fazi i da stojimo jako dobro.

I dok je premijer Andrej Plenković danas rekao da smo odnijeli pobjedu u prvom valu, Markotić je oprezna. “Ja ću biti još malo oprezna s proglašenjem pobjede. No, jako blizu smo pobjede i učinili smo izvrsnu stvar jer kao što vidite hvale nas i susjedne zemlje i cijeli svijet. A mislim da brojevi sami za sebe pokazuju da smo svi zajedno doista napravili jednu veliku stvar, cijeli hrvatski narod, mediji koji su to prenosili, Stožer i stručnjaci koji smo morali davati raznorazne upute, Vlada koja je morala sve to koordinirati i davati povjerenje nama stručnjacima. Mislim da je cijela zemlja napravila jednu ogromnu i dobru stvar.”

Hoće li biti drugog vala?

Markotić je komentirala i izjavu virologinje iz Srbije Ane Gligić koja je ustvrdila da drugog vala koronavirusa neće biti. “Zahvalila bih se profesorici Ani Gligić. Ona je vrhunski virusolog i zahvaljujem se na pohvalama koje je uputila i meni osobno i Klinici i cijeloj Hrvatskoj. Dala je puno dobrih izjava i opservacija o svemu tome. I mi smo cijelo govorili da je jedan od scenarija da se virus može ponašati kao stariji brat virusa Sars i odjednom odustati i odlučiti da se dalje ne širi na način kako se on širio i kako se ponašao.

Ipak nas to upozorava da moramo još biti oprezni. Dvije stvari su jako važne za takvu procjenu. A to je hoće li se cijeli svijet uspjeti negdje do jeseni većim dijelom osloboditi tog virusa. Imamo još zemalja gdje imamo eksponencijalni rast. S druge strane, u obzir treba uzeti velike fluktuacije stanovništva, putovanja zbog turizma i ekonomije i svega drugog. Danas, bez problema, u roku sedam ili osam sati možete doći s jednog kraja svijeta na drugi i prenesete što god hoćete. Bila bih oprezna i rekla da još uvijek postoji visoka vjerojatnost i drugog vala, ali i ovo što je rekla profesorica Gligić”, kazala je Markotić za RTL.

‘Hrvatska je u 14. stoljeću uvela karantenu’

Na pitanje što će se dogoditi ako se tijekom ljeta i turističke sezone u nekom gradu pojavi veći broj slučajeva zaraze, Markotić kaže da će doći do vraćanja epidemioloških mjera.

“Hrvatska ima dugu tradiciju, od 14. stoljeća, kada je uvela karantenu. Prva na svijetu se znala ponašati i prema putnicima i drugima. U tom će se slučaju ponoviti slične mjere. Ako se negdje pojave slučajevi i oni se grupiraju, epidemiološke službe će izaći na teren, identificirati bolesnike i njihove kontakte, potencijalne rizike i prema tim rizicima i obimu pojave infekcije će odlučiti koje epidemiološke mjere su potrebne da bi se ograničilo i zaustavilo. Dosad smo bili uspješni, a vjerujem da ćemo i dalje”, kazala je.

Dodala je kako bi bilo dobro da turisti koji dolaze imaju putna osiguranja. “Hrvatska ima kapacitete da ih zbrine. A što se tiče plaćanja – to je na njima ili njihovim državama”, rekla je.

Nema više konferencija za medije vikendom

Na pitanje o izborima, kazala je da kao kliničar i infektolog nije najbolja osoba da govori o izborima. “Kada DIP zatraži, u skladu sa tadašnjom epidemiološkom situacijom, epidemiolozi će dati informacije kako se ponašati”, kazala je.

Rekla je da su mediji predložili da se vikendom više ne održava redovna konferencija Stožera u 14 sati, što su prihvatili. “Hvala vam na tome. Mediji su predložili, a struka je prihvatila. Nije da nismo sretni, a i vi ćete imati jednu obavezu manje.”, rekla je te dodala: “Sigurno je da će biti jedno malo olakšanje za vikend, ali posla ima još jako puno.”

