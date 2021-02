ALEMKA MARKOTIĆ JE ZAGREPČANKA GODINE: Dobit će 50.000 kn; Preko reda cijepila majku i govorila na krcatoj misi pred katedralom

HDZ i Milan Bandić su se usuglasili te će podržati prijedlog da se ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’, Alemka Markotić proglasi Zagrepčankom godine

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Alemka Markotić bit će proglašena Zagrepčankom godine te će dobiti nagradu od 50.000 kuna, javlja 24sata. Ove je godine bilo nominirano 12 kandidatkinja, među kojima je i Natalija Prica, članica stranke BM365 vrlo bliska gradonačelniku Milanu Bandiću.

Prihvaćena nominacija HDZ-a

Sve bi trebalo biti potvrđeno u ponedjeljak kada će se sastati skupštinski Odbor za javna priznanja. Nakon toga, njihovu bi odluku trebala potvrditi i Skupština. To ne bi trebao biti problem jer su se, doznaje se, oko imenovanja Markotić usuglasili HDZ i Milan Bandić, koji i čine vladajuću većinu u metropoli.

Markotić je nominirao HDZ-ov ravnatelj KBC-a Zagreb, Ante Ćorušić koji je na tridesetak stranica uspio sažeti njena istraživanja i doprinos u borbi protiv pandemije. I mediji su saželi njen doprinos, pa su tako otkrili da je preko reda cijepila svoju 84-godišnju majku i to na klinici koju vodi, a uz to je govorila i na misi povodom Stepinčeva ispred zagrebačke katedrale, na kojoj su se, mimo epidemioloških mjera, okupile stotine ljudi. No, to HDZ-u nije smetalo u podršci prijedlogu imenovanja Markotić Zagrepčankom godine.

‘Smatramo da je to zaslužila’

“Ona je najbolja kandidatkinja za nagradu i smatramo da ju je doktorica Markotić zaslužila. Njena borba u ovoj pandemiji je bila nesebična i radila je 24 sata dnevno u interesu građana. Rezultati se vide i danas”, poručio je Mislav Herman, šef zagrebačkog HDZ-a i predsjednik Odbora za javna priznanja koji očekuje da i će i oporbeni zastupnici podržati prijedlog.