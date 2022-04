Srpski predsjednik Aleksandar Vučić osvrnuo se na nedavne komentare iz Hrvatske nakon što se doznalo da je Srbija nabavila kineske sustave protuzračne i proturaketne obrane. U gostovanju na televiziji Pink zapitao se što će Hrvatskoj borbeni avioni Rafale i američki helikopteri Kiowa. Pritom se referirao na izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića koji se zapitao tko će napasti Srbiju.

"Što, hoće napasti Austriju ili Sloveniju? Pa se Milanović čudi… Ima tu još nešto gore. Ključni odnosi u budućnosti su odnosi sa Bošnjacima. A oni mrtvi hladni mene pitaju zašto ja puštam Dodika da priča sa mnom o čemu hoće. Kao da sam ja policajac.

A onda kažu kako Srbija misli da se može naoružavati, a ljuta je što se naoružava Kosovo. I onda se zapitate jesu li ti ljudi svjesni što govore. Srbija je suverena, međunarodno priznata država. Kosovo ne postoji. A onda oni koji svakoga dana pričaju o Republici Srpskoj, tako olako priznaju nezavisnost nekog drugog teritorija", prenosi Kurir Vučićeve riječi.

'Poštujemo međunarodne principe'

Osvrnuo se i na nabavu vlastitih sustava PZO te otkrio kad će biti njihovo predstavljanje. Podsjetimo, pretprošlog su tjedna kineski zrakoplovi sa sustavima FK-3 (HQ-22) sletjeli u Beograd. Sve je trebalo biti obavijeno velom tajne, ali nije bilo lako skriti šest transportnih aviona.

"S ponosom mogu reći da Srbija poštuje međunarodne principe i moral, a što se tiče oružja - hoćete li tu igru da igramo? Jedino što rade je slanje oružja po cijelom svetu. Mi kupimo obrambeno oružje, za koje su pričali da su stare kineske krntije, a onda shvate da to nisu krntije, niti stare, i da su vrlo efikasne. Pozivam ljude da dođu 30. travnja na Batajnicu, da vide naše najsuvremenije sustave protuzračne obrane", ustvrdio je srpski predsjednik.

Skupe sankcije Rusiji

Istaknuo je da ih skupo košta to što nisu uveli sankcije Rusiji, ali "kad bi to napravili, koštalo bi nas naših principa". "Mi na našem primjeru znamo sve. Rusija je od 2001. godine uvijek pružala podršku teritorijalnom integritetu Srbije. Ne zaboravljajte da su nam Rusi zabranjivali letove devedesetih. Ali to je bilo neko drugo vrijeme. Naše je da se ponašamo u skladu sa međunarodnim javnim pravom i da poštujemo principe, čime smo ušli u red malog broja zemalja koje se mogu time pohvaliti. Skupo nas košta ovo, ali moramo donositi odluke na dnevnoj razini", rekao je Vučić.

Naglasio je kako će ekonomske posljedice rata u Ukrajini biti dugotrajne, poglavito zbog cijene nafte. Pritom nije mogao preskočiti zbivanja u Njemačkoj i Hrvatskoj, želeći naglasiti kako će Srbija, unatoč svemu, dobro proći.

"Kad čujete u Njemačkoj: 'Nemojte se kupati da bismo uštedjeli vodu', da će se zaustaviti cijela njemačka ekonomija ako se zaustavi dotok plina… To je samo jedan dio posljedica. Hrvatska koja je članica NATO-a i EU, uvela je sankcije Rusiji i protjerala njene diplomate te izašla na financijsko tržište i umjesto 0,80, kao prošli put, zadužili se na 2,97 posto, samo da bi shvatili kakve su katastrofalne posljedice", zaključio je Vučić.