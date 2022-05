Aleksandar Vučić i dalje "gura po svom". Naime, na novinarsko pitanje N1 televizije o tome boji li se optužnice zbog njegovog govora u Glini kao eventualnog odgovora Hrvatske na optužnice protiv četiri hrvatska generala u Srbiji, odgovara kako nikoga nije ubio. Uz to, dodaje i povijesnu lekciju.

“Ponosan sam na sve što sam, ne mogu reći na sve, ali to o čemu oni govore, tu nema ništa sporno. Oni su poubijali Srbe koji su tamo živjeli, a ne Srbi njih. Da podsjetim, izgleda da ste se zaboravili što je bilo 1995. Nisu Srbi ubijali Hrvate, već Hrvati Srbe. Nisu Srbi protjerali Hrvate iz Gline, nego obrnuto. Tako da izgleda da moji poticaji nisu bili uspješni, nisu vrijedili. Ali to vam je tako kada nemate politiku i kada mislite da ratne zločine možete činiti i ubijati ljude”, kazao je Vučić ističući da nikada nije ubijao.

“A ovi ljudi jesu, i to djecu. Žao mi je što to vi na N1 ne vidite i što srpska djeca nisu za vas važna. Za mene su mnogo važnija od mene i moje političke sudbine. Sretan sam što srpski državni organi rade na zaštiti žrtava, istine i tome da teški zločini, ubojstva, progoni ne prođu nekažnjeno. Nisam nikada ubio nikoga i na to sam ponosan”, dodao je Vučić.

Srpsko Tužiteljstvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv četiri visoka časnika HV-a zbog navodnog ratnog zločina. Naime, optužuju ih da su u vojno-redarstvenoj akciji "Oluja" 7. i 8. kolovoza 1995. godine naredili avionsko raketiranje kolone izbjeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mjestu Svodna kod Novog Grada. Podsjetimo, ovaj je čin izazvao niz reakcija u Hrvatskoj. Između ostalog, jedan od optuženih pilota, Daniel Borović, sve optužbe odbacuje i tvrdi da Srbija nastavlja s neopravdanim pritiscima i pokušajima da ih se vuče po blatu. Saborska oporba zatražila je da se Srbiji blokiraju pregovori s Europskom unijom.