Voditelj i urednik HRT-ove emisije Nedjeljom u 2, Aleksandar Stanković, na Facebooku se ispričao gledateljicama i gledateljima HTV-a zbog uhićenja glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića. Na početku emisije Nedjeljom u 2, Stanković se također ispričao, pred ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek koja je danas gostovala na HRT-u.

Ministrica kulture je reagirala rekavši kako je i njoj neugodno.

"Svatko se treba stidjeti na tako visokoj funkciji koja je zadužena za ovakvu ustanovu da bude osumnjičena", rekla je i dodala kako dalje ne želi komentirali jer želi poštovati presumpcija nevinosti.

Prozvala Stankovića za gafove

No, Stankoviću je ipak kazala kako se mogao ispričati i za "pokoji vlastiti gaf jer ih je sigurno bilo."

Za Bačića je kazala kako je prve godine mandata napravio iskorake što se tiče poslovanja i ispunjavanja ugovornih obaveza. Na Stankovićev komentar da je Bačić vlastite novinare tužio zbog kritike, Obuljen Koržinek kazala je kako je to fenomen koji se dugađa i drugdje.

Glavnog ravnatelja bira Sabor, došle su kandidature, Bačić je izgledao kao profesionalac. Ne sjećam se, možda je Varda bio u Odboru za medije, koji predlaže ravnatelja. HDZ je tada za vrijeme pregovora iznjedrio zakon koji je imao vrlo demokratsku proceduru donošenja odluke o glavnom ravnatelju gdje su se trebali usuglasiti vladajući i oporba.

Kada sam radila na Zakonu o HRT-u 2009. i 2010. u jednom intervjuu sam rekla da mi je žao da Hrvatska nema kraljicu, pa da ona imenuje ravnatelja HRT-a iza zatvorenih vrata i da završimo priču. Od 1990. do danas izvrtili smo 10-15 modela izbora i svaki je upao u problem. Zato je važno inzistirati na profesionalizmu, odgovornosti, praćenju ugovora", rekla je Obuljen Koržinek.

'To je velika sramota za ovu kuću!'

"HTV je u mnogim segmentima dobra televizija, ali sve ono čega smo svjedoci već neko dulje vrijeme baca sjenu na sve to dobro što vrijedni i stručni ljudi od kamermana i snimatelja , novinarki i novinarka do realizatora, montažera i svih kreativnih ljudi rade u ovoj kući.

I ZATO

Neugodno mi je zbog uhićenja glavnog ravnatelja HRT-a. To je velika sramota za ovu kuću! Neugodno mi je jer radim u ustanovi koja tuži vlastite i novinare drugih medija zbog kritike. Neugodno mi je što se tom prigodom troši novac vas koji plaćate pristojbu da bi se vodilo sudske procese protiv neposlušnih novinara. Neugodno mi je što se ponekad u HTV-ovim emisijama prikazuje program povijesno revizionističkog sadržaja. Neugodno mi je što su na HTV-u ukidane emisije javnog karaktera na štetu emisija koje smo radili u vlastitoj produkciji. Za to je dobrim dijelom odgovoran i zakonodavac. Neugodno mi je kao novinaru što je u proteklih 10 godina u programima HTV-a bilo intervjua s premijerima, predsjednicima i ministrima koji su izgledali kao da te osobe razgovaraju same sa sobom u ogledalu. Neugodno mi je još zbog koječega, ali neću duljiti.

'Ova moja isprika nije usamljena'

Ja nisam službeni predstavnik HRT-a, ali već 20 godina ulazim vam u domove posredstvom HRT-a i na neki način emisija Nedjeljom u 2 i ja smo zaštitni smo znaci ove kuće. I zbog svega toga ISPRIČAVAM SE gledateljicama i gledateljima HTV-a, pogotovo vama koji redovito plaćate tv pristojbu od 80 kuna što smo svjedoci sramote koja se ovoga tjedna dogodila HRT-u! Ispričavam se i sram me je i zbog svega ovoga što sam prethodno spomenuo od tužbi protiv kolegica i kolega do potiskivanja javnih sadržaja iz programa.

Ova moja isprika nije usamljena. Na HRT-u ima puno ljudi koji razmišljaju slično, crvene se pri slučajnom susretu s nekim od gledatelja kada razgovaraju o ovim temama, ali nisu u prigodi kao ja reći vam što misle, nemaju emisiju, a znam da bi od slova do slova potpisali ovo što sam rekao. Izražavam žaljenje zbog svega prije spomenutog i u njihovo ime. Btw, a reklame u filmovima ccc", napisao je Stanković na Facebooku.