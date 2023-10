Aleksandar Stanković već se dulje vrijeme bori s depresijom radi čega je bio primoran prekinuti snimanje svoje emisije nedjeljom u 2.

"Kada sam postao neupotrebljiv, znao sam da mi je ići k psihijatru", rekao je Stanković jednom prilikom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kroz što je sve prolazio otkako mu je dijagnosticirana depresija i kakvo je njegovo iskustvo, HRT-ov urednik i voditelj odlučio je podijeliti u svojoj novoj knjizi 'Depra', koja je objavljena krajem rujna.

Kako je Stanković na vrijeme potražio pomoć koja mu je bila potrebna kako bi se osjećao bolje i prisebnije, odlučio je kako je vrijeme za povratak te emisiju Nedjeljom u 2 ponovno gledamo na našim malim ekranima.

Također, Stanković nam je otkrio na koji način poziva slavna lica u emisiju u kojoj on postavlja glavna pitanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, Aleksandar Stanković u želji da mu se pridruži željeni gost, umjesto poziva, radije se okreće slanju SMS poruka.

Prema screenshotu koji je objavio, zabilježene su poruke u kojima se nalazi upit vezan za dolazak u emisiju, a odgovor s druge strane bio je skoro pa instantan što je Alexandar ili Aco kako se naziva u porukama, izuzetno pohvalio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Od nekih političara odgovor čekamo tjednima i na kraju ništa. I premda ovog čovjeka nikada nisam čuo ni upoznao zbilja je ažuran. Svaka čast!" napisao je Stanković uz sliku na kojoj se vidi kako je potvrdan odgovor stigao veoma brzo, već nakon pet minuta."



U komentarima pronalazimo komentare koje hvale ažurnost nepoznatog gospodina. Neki od komentara su: "Odgovorio je kratko i konkretno, svaka mu čast", "Tako se to radi", "Čovjek je odgovorio u roku od pet minuta."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, dok su neki komentari pozitivni, drugi i su dosta negativni prema ovakvom pristupu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da, to ne radi 100 tajnica ni pomoćnika. Prvo poruka pa onda poziv."

"Ne razumijem čemu spominjanje sto tajnica i pomoćnika. Začudilo me što napišete poruku kao početak komunikacije s potencijalnim gostom. I još bez uvodnog pozdrava. Smatram to neprofesionalnim. Možda smatrate da si to možete dopustiti. U svakom slučaju, jako nonšalantno i neprofesionalno. I poziv može obaviti jedna osoba. Za osnove poslovne kulture ne treba sto tajnica i pomoćnika", nastavila je pratiteljica Facebook profila emisije, no Stanković na komentare nije odgovarao", zaključili su drugi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Zašto se vrijeme na društvenim mrežama dovodi u vezu s depresijom i manjkom socijalnih vještina?