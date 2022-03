Madeleine Albright, koja je kao djevojčica pobjegla od nacista iz rodne Čehoslovačke da bi kasnije postala prva američka državna tajnica, umrla je u srijedu u 84. godini, objavila je njezina obitelj.

Albright, koja je 1993. postala američka veleposlanica u UN-u, zauzimala se za žešću politiku prema bosanskim Srbima, No, u prvom mandatu predsjednika Billa Clintona, brojni visoki vanjskopolitički dužnosnici prisjetili su se kako je SAD prošao u Vijetnamu i nisu željeli da se ista greška ponovi na Balkanu.

U svojim memoarima, kako prenosi Nacional, Albright je pisala da se kao ambasadorica i ministrica mnogo bavila i tzv. jugoslavenskom krizom. U memoarima je opisala i posjet Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Brčkom i Banjoj Luci 1997. godine, te sastanak s Franjom Tuđmanom.

'Prije smo ugodno ćaskali, sada sam se suočila s nacionalistom'

"U Zagrebu, glavnom hrvatskom gradu, srela sam Franju Tuđmana, sjedokosog samoproglašenog oca domovine. Nekoliko godina prije, dok sam bila u UN-u, ugodno sam s njim ćaskala prisjećajući se ljetovanja na Brijunima u djetinjstvu. No sada sam se sukobila s Tuđmanom kao ekstremnim nacionalistom. Politički spretan, on je preuzeo u svojoj zemlji kontrolu nad svakom iole važnom institucijom, ali je istodobno izgubio svaku kontrolu nad vlastitim egom. On je pokušao Hrvatsku prikazati kao zapadnu demokraciju, ali je vladao njome željeznom šakom i korumpiranom dušom.

Rekla sam mu da Sjedinjene Države osjećaju toplo prijateljstvo prema hrvatskom narodu te žele dobre odnose, ali nam je potrebna suradnja. On je odgovorio da Hrvatska duboko cijeni odnose s nama i 'u potpunosti podržava Daytonski sporazum'. No tada je došlo 'ali'. Hrvatska ne može primiti više od malog postotka srpskih izbjeglica, koji se imaju pravo vratiti, rekao je. Hrvatska ne može obećati da će surađivati sa sudom za ratne zločine, ako to ne uradi i Srbija, niti može podržati koncept jedinstvene Bosne jer će ona postati bazom islamskog fundamentalizma. Usto nam je predbacio da Zapad ignorira Hrvatsku.

'Nadao se da će govorancijama spriječiti raspravu'

Podsjetila sam Tuđmana da su na mene bacali kamenje što sam branila prava hrvatskih izbjeglica u Vukovaru. Rekla sam da na Zapadu neće biti mjesta za zemlju koja prakticira ili opravdava etničko čišćenje i upozorila sam ga da će američka podrška međunarodnim zajmovima ovisiti o njegovoj suradnji.

Tijekom razgovora Tuđman se očito nadao da će dugačkim govorancijama uspjeti spriječiti raspravu pa je započeo priču o balkanskoj povijesti. Govorio je o potrebi katoličke Hrvatske da slomi muslimanski 'zeleni polumjesec' koji se proteže od Balkana do Bliskog istoka te razbije slavenski 'pravoslavni križ' koji se prostro ovim područjem. Tradicionalne europske vrijednosti, rekao je, podrazumijevaju da ga mi moramo podržavati dok on stvara etnički čistu 'zapadnu' zemlju.

Bilo je besmisleno bilo što odgovoriti jer on i tako nije nikoga slušao. Ipak, na kraju sam postavila završni zahtjev. 'Bosna', rekla sam, 'treba trgovačke putove prema sjeveru. Posjetit ću sutra Brčko i željela bih objaviti da se vi slažete s otvaranjem tamošnjeg mosta. Je li to moguće?' Tuđman se složio, što je bio pozitivan korak.", navodi se u dijelu njenih memoara koji je objavio Nacional.

Albright je 2012. isprovocirala grupa prosrpskih Čeha u knjižnici u Pragu pa je vikala: "Izlazite, izlazite" i "Odvratni Srbi", prenio je tada 24 sata.

Nakon tog događaja je izjavila: "Imam najveće poštovanje prema njima. Ne može se cijeloj naciji pripisati kolektivna krivnja. Postoje pojedinci koji su odgovorni za etnička čišćenja, genocid i ratne zločine."