‘Stanje u KBC-u svakodnevno se pogoršava, sve je više hospitaliziranih bolesnika i bolesnika s teškom kliničkom slikom, kao i preminulih’

Nove i puno oštrije mjere te preporuke uvode se za područje Osječko-baranjske županije jer je epidemiološka situacija pogoršana. Kako navodi HRT, mjere koje se odnose na tu slavonsku županiju su sljedeće:

U mjesnim domovima nema okupljanja, kulturne priredbe sa samo 50 ljudi, na misama i ostalim prostorima svakom treba osigurati minimalno 4 m², srednje škole prelaze na online nastavu,

Prema preporuci, na profesionalnim umjetničkim izvedbama i programima te kino projekcijama može prisustvovati najviše 50 osoba, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ-a s obzirom na veličinu prostora – za svaki prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje četiri četvorna metra neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa HZJZ-a,

Jedinice lokalne samouprave Osječko-baranjske županije trebaju obustaviti iznajmljivanje i drugo korištenje domova u svom vlasništvu za sve vrste okupljanja

Kako piše HRT, četvrtu preporuku Stožer nije prihvatio, a ona se odnosi na to da se organizacija nastave u osnovnim i srednjim školama provede tako da se za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda nastava održava u školskim ustanovama (model A). Za učenike osnovnih škola od 5. do 8. razreda predloženo je da se nastava održava dva tjedna u školskim ustanovama, a dva tjedna online (model B). Isto tako, predloženo je da se za učenike srednjih škola nastava održava isključivo online (model C) osim praktične nastave koja bi se održavala u školskim ustanovama.

Srednjoškolci će i prijeći na online nastavu.

‘Pogoršava se stanje u KBC-u, približavamo se svom maksimumu’

Tomislav Dijanić, voditelj Epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo OBŽ, potvrdio je kako Zavod već provodi antigenske testove te da će se oni od ponedjeljka moći obavljati i po uputnici obiteljskih liječnika, kao i na vlastiti zahtjev uz plaćanje. Kazao je da je bitno da osobe koje se testiraju imaju simptome unutar početnih pet dana jer nakon toga test nije tako pouzdan.

Zamjenik ravnatelja osječkog KBC-a, Krunoslav Šego, kazao je kako KBC provodi antigenske testove u svom radu i da su se pokazali posebno korisnima u trijaži. Naglasio je kako je osobina tih testova da su pozitivni nalazi gotovo sigurno točni, a da se negativni provjeravaju PCR testom jer je među njima dosta lažno negativnih.

“Stanje u KBC-u svakodnevno se pogoršava, sve je više hospitaliziranih bolesnika i bolesnika s teškom kliničkom slikom, kao i preminulih. Jučer je preminulo osam osoba od kojih su šest s područja OBŽ, a danas sedam (pet iz OBŽ). Situacija je sve ozbiljnija i bez bolnice u Našicama KBC ne bi mogao sam zbrinuti sve bolesnike, pa je odluka o otvaranju OŽB Našice kao sekundarne COVID-bolnice bila pravovremena. KBC Osijek se približava svom maksimumu u radu i ako se nastavi sadašnja tendencija, osobno ne vidim način da se izbjegne angažiranje dvorane Gradski vrt”, prenosi HRT izjavu dr. Šege.

U posljednja 24 sata s područja Osječko-baranjske županije preminulo je šest osoba zaraženih koronavirusom. U laboratorijima Kliničkog bolničkog centra Osijek i Zavoda za javno zdravstvo OBŽ u posljednja 24 sata na koronavirus je testirano ukupno 360 uzoraka, s time da se od tog broja na područje Osječko-baranjske županije odnosi 336 uzoraka od kojih je 166 bilo pozitivno, izvijestio je Županijski stožer civilne zaštite.

