ALARMANTNI PODACI S INTENZIVNE: ‘Dob umrlih 7 godina niža nego prije dva tjedna. Svi bolesnici imaju istu istu sliku’

‘Prije deset dana sam vidio podatke iz Ljubljane. Kao preslikani naši rezultati’, kazao je Krajinović

Broj preminulih od covida-19 posljednjih dana dramatično raste – u samo pet dana preminulo je 50 osoba, a prosječna dob preminulih na intenzivnoj njezi zagrebačke Klinike za infektivne bolesti za čak je sedam godina niža nego prije dva tjedna, piše u subotu Jutarnji list.

Prema konstataciji infektologa Vladimira Krajinovića iz Zavoda za intenzivnu medicinu Zarazne bolnice, koju je objavio tijekom rasprave s molekularnim biologom Gordanom Laucom na Facebooku, dob preminulih u dva tjedna pala je s prosječnih 70 na 63 godine.

Smrtnost ista, bez obzira na godišnje doba

“Nisam stručnjak za covid-19, ali u intenzivnoj gdje radim s bolesnicima već skoro 8 mjeseci smrtnost je ista – oko 50 posto, a za one na respiratoru 60 posto. I to je tako konstantno bez promjene u odnosu na godišnje doba. Prosječna dob je do prije 2 tjedna bila 70 godina, a zadnja dva tjedna se smanjuje na 63 godine. Svi bolesnici imaju istu bolest, svi su kao preslikani. Koristimo dosta HFNC (nazalno davanje kisika), prije mehaničke ventilacije i remdesivir i nemamo nikakve razlike u ishodu liječenja.

Prije deset dana sam vidio podatke iz Ljubljane. Kao preslikani naši rezultati. Tumačenje smrtnosti i usporedbe pojedinih zemalja dosta su nezgodne i vrijeme će pokazati kako se stvari prikazuju i što je stvarno stanje. Ne bih se žurio sa zaključcima”, napisao je u diskusiji o tezi dr. Lauca da je virus tijekom ljeta bilo puno lakše preboljeti te da se što više mladih trebalo zaraziti kako bi s imunitetom dočekali jesen.

Kako većina teških pacijenata završi upravo na intenzivnoj, njegov pogled na covid pacijente više je nego ‘iz prve ruke’, donosi Jutarnji list.